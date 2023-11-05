Возвращение Маурисио Почеттино. Тоттенхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 06.11.2023

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

6 ноября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

На предматчевой пресс-конференции у главного наставника "Челси" Маурисио Почеттино спросили о том, какого приема от болельщиков "шпор" он ожидает в связи с его возвращением на домашнюю арену не чужого для аргентинца клуба. Почеттино заявил, что примет любое развитие событий и поймет фанатов в любом случае. Также он отметил, что самое важное - это получить положительный результат, который может дать "Челси" необходимый импульс для дальнейших побед.

Анге Постекоглу явно против подобного сценария. "Тоттенхэм" в этом сезоне Премьер-лиги еще не проигрывал и не собирается прерывать эту замечательную серию в понедельник.

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Новости "Тоттенхэма"

Что вообще можно рассказывать о команде, которая выиграла почти все свои матчи в новом сезоне и пока темп набора очков очень похож на чемпионский? Здесь будут только комплименты и восхищение работой Анге Постекоглу, который после своего прихода и без Харри Кейна творит то, чего от него никто не ожидал.

Впрочем перейдем к последним результатам и игровому ритму "шпор" на данном этапе. 8 побед в последних 9 матчах Премьер-лиги и последняя потеря очков была еще в сентябре, когда "Тоттенхэм" сыграл с "Арсеналом" в результативную ничью 2:2.

Судейский скандал в матче против "Ливерпуля", который помог команде Постекоглу обыграть банду Юргена Клоппа, уже позади. После того была выстраданная победа над "Лутоном" (0:1), а также относительно уверенные победы против "Фулхэма" (2:0) и "Кристал Пэлас" (1:2), "орлы" отквитали свой гол уже на последних минутах. То есть форма неплохая, но если рассматривать отдельные матчи, то не всегда все проходит безупречно, что не может не радовать Почеттино, который ищет хоть какие-то причины для оптимизма накануне этой встречи.

Новости "Челси"

В отличие от "Тоттенхэма", "пенсионеры" играли матч посреди недели, это была встреча с "Блэкберном" в рамках Кубка Английской Лиги. Им удалось одержать рядовую победу над низшелиговой командой со счетом 2:0, но этот матч точно не служит верификатором мощи команды Почеттино.

Важнее то, что происходило в рамках Премьер-лиги, а там на прошлой неделе было поражение от "Брентфорда". Причем достаточно странное, учитывая явное игровое преимущество "синих" в первом тайме. Но провал во втором был наказан по всей строгости.

Куда больше оптимизма болельщикам "Челси" вселяет матч с "Арсеналом", который завершился вничью 2:2. Именно тогда мы увидели первые в этом сезоне намеки на то, на что способны лондонцы, когда находятся в хорошей форме. До 70-й минуты это было раздавливание и уничтожение соперника, впрочем опыт "канониров" сыграл свою роль, поэтому только ничья.

Смогут ли "синие" воспроизвести подобный перформанс против "Тоттенхэма"? Вопрос открытый.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 2:0

14.08.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:2

23.01.22 АПЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0

12.01.22 КАЛ "Тоттенхэм" — "Челси" 0:1

05.01.22 КАЛ "Челси" — "Тоттенхэм" 2:0

Цифры и факты

"Тоттенхэм" выиграл 8 из последних 9 матчей в рамках Английской Премьер-лиги;

"Тоттенхэм" забивал как минимум 2 гола в 10 из последних 11 матчей в рамках Английской Премьер-лиги;

В 6 из последних 7 матчей между "Тоттенхэмом" и "Челси" на домашней арене "шпор" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Анге Постекоглу есть определенные проблемы с травмами, несмотря на которые его команда продолжает стабильно одерживать победы. Конечно, при полном составе было бы куда приятнее, ведь в лазарете находятся: Райан Сессеньон, Альфи Уайтмен, Иван Перишич и Манор Соломон.

Под вопросом участие в игре Дестини Удоджи и Бена Дэвиса, однако согласно информации Evening Standard они будут готовы выйти на поле.

Что касается "Челси", то главный вопрос для всех украинцев - сможет ли сыграть Михаил Мудрик. Украинец большую часть недели тренировался в общей группе и должен быть готов выйти на поле. То же касается и Коула Палмера.

А вот на кого Почеттино рассчитывать точно не сможет, так это на Уэсли Фофана, Кристофера Нкунку, Ромео Лавия, Бена Чилуэлла, Армандо Брою (возможно, будет на скамейке запасных), Карни Чуквуемеку и Трево Чалобу.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр, Биссума — Кулусевски, Мэддисон, Ришарлисон — Сон

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Силва, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Стерлинг, Галлахер, Мудрик — Палмер

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Как всегда, прогнозировать матчи "Челси" очень трудно, ведь в одном матче они могут выдать перформанс мирового уровня, а уже в следующем провалиться против не самого сильного соперника. На этот раз им будет противостоять непобедимый "Тоттенхэм" и чего ждать от "шпор" мы примерно понимаем, а вот что удастся показать команде Почеттино - загадка. И все же рискнем поставить на боевую ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.