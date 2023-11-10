Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 11.11.2023

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

11 ноября. 14:30. Вулверхэмптон. "Молинью Стэдиум"

Главный судья: Том Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Анге Постекоглу больше не является непобедимой в этом сезоне Английской Премьер-лиги, впрочем их борьба за первую строчку на данный момент продолжается и матч против "Вулверхэмптона" является очередным испытанием "шпор" на прочность в контексте их способности реально претендовать на титул.

Подопечные Гари О'Нила имеют определенные проблемы с травмами и пока не совсем понимают, что им делать без главного лидера атаки в лице Педру Нету. Возможно, ключ к успеху они найдут в матче против "Тоттенхэма".

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Новости "Вулверхэмптона"

"Волки" только-только начали находить свою игру и регулярно навязывать борьбу сильнейшим соперникам, как их главный ассистент Педру Нету травмировался, причем повреждение не на одну или две недели, у португальца все куда серьезнее. В связи с этим, Гари О'Нилу необходимо перестраивать игру своей команды в атаке по ходу сезона, что является чрезвычайно непростой задачей.

До травмы Нету они обыграли "Манчестер Сити" и "Борнмут", также сыграли вничью против "Астон Виллы" и "Ньюкасла", которые находились в хорошей форме на момент противостояния с "Вулвз". Однако прошлый матч заставил всех болельщиков команды задуматься о том, насколько они могут зависеть от одного игрока. "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне не побеждал до встречи с "Вулверхэмптоном" неделю назад. Казалось, что это должен быть простой матч для "волков", но нет, остроты в атаке им катастрофически не хватало.

Сможет ли главный наставник придумать какой-то работающий вариант в атаке, чтобы удивить "Тоттенхэм" в субботу? Времени у него было мало, ресурсы в команде также частично ограничены, поэтому прогнозировать то, как себя смогут показать "волки" в этой игре, чрезвычайно трудно.

Новости "Тоттенхэма"

Победа, победа и еще раз победа. Именно в таком темпе команда Анге Постекоглу проходила этот сезон до встречи с "Челси" на прошлой неделе. Правда матчи против грандов у "шпор" с самого начала проходили чрезвычайно сложно. Относительно легко им удалось обыграть только "Манчестер Юнайтед", а вот встречи с "Арсеналом", "Ливерпулем", а в итоге и с "Челси" вызвали вопросы.

Если в Северо-Лондонском дерби "шпоры" разыграли боевую ничью 2:2, то во время матча с "Ливерпулем" произошел громкий судейский скандал, когда ВАР ошибочно не засчитал чистый гол Луиса Диаса. Также там было две красные карточки у мерсисайдцев, а вырвать победу лондонцы смогли только на последней минуте благодаря автоголу Жоэля Матипа.

И вот встреча с "Челси", в которой кроме того, что они сами себе создали проблем, заработав две красные карточки, в матч также вмешались обстоятельства, из-за которых травмы получили Джеймс Маддисон и Микки ван де Вен. Выступая вдевятером, Постекоглу решил продолжать играть с высокой линией обороны, что едва не принесло его команде ничью, но в то же время позволило "Челси" забить аж 4 мяча. Смело, впрочем не очень рационально от главного тренера. Интересно, как изменится игра "шпор" в связи с большим количеством травм в команде прямо сейчас. Хватит ли им мощности снова вернуться на победный путь?

Турнирная таблица

Личные встречи

04.03.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" 1:0

20.08.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон" 1:0

13.02.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон" 0:2

22.09.21 КАЛ "Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" 2:2 (пен. 2:3)

22.08.21 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм" 0:1

Цифры и факты

В 6 из последних 7 матчей между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

В последних 3 матчах "Вулверхэмптона" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вулверхэмптона" не так много травм. Гари О'Нил должен был бы грех жаловаться на переполненность лазарета, но самое важное - это не количество, а качество игроков, на которых он не может рассчитывать. Если без Уго Буэна и Джо Ходжа он мог обходиться даже когда те были здоровы, то вот потеря Педру Нету - это большой удар по амбициям коллектива. Решить вопрос с потерей Педру - главный приоритет на ближайшие недели.

А вот Анге Постекоглу может смело браться за голову и начинать жаловаться на отсутствие половины команды. Кроме травм, из-за которых он не сможет рассчитывать на нескольких важных исполнителей, есть еще две дисквалификации после матча против "Челси".

Из-за красных не сыграют Дестини Удоджи и Кристиан Ромеро. Травмированы Райан Сессеньон, Альфи Уайтмен, Ивна Перишич, Манор Соломон, Микки ван де Вен, Ришарлисон и Джеймс Маддисон. Под вопросом готовность принять участие в матче Педро Порро и Бена Дэвиса.

"Вулверхэмптон", 4-4-1: Са — Семеду, Килман, Доусон, Гомеш — Хван, Лемина, Бельгард, Аит-Нури — Кунья — Калайджич

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Гойбьерг, Дайер, Роял — Скипп, Биссума — Кулусевски, Сарр, Джонсон — Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. От травм страдают оба коллектива, а у "шпор" еще и проблемы с дисквалификациями. По сути, подопечные Анхе Постекоглу не имеют целостной линии обороны, где почти наверняка сыграет Хойбьерг, который даже не является профильным центральным защитником. Есть проблемы и в центре. А "волкам" не хватает главного созидателя в атаке, поэтому сложив эти слагаемые, получаем боевую ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.