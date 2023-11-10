Арсенал – Бернли. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 11.11.2023

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

11 ноября. 17:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Неужели это будет вторая легкая прогулка для "канониров" на этой неделе? В среду они не оставили живого места от "Севильи", которая даже не пыталась показать какое-то противодействие. А теперь у них встреча против второй худшей команды этого сезона.

"Бернли" не может найти свою игру, очень трудно цепляется за очки и прямо сейчас выглядит как реальный претендент на вылет из Премьер-лиги, матч против "Арсенала" — очередное тяжелое испытание в их непростом календаре.

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Новости "Арсенала"

На этой неделе команда Микеля Артеты без проблем разобралась с "Севильей" в Лиге Чемпионов и прервала свою двухматчевую серию из поражений. До этого они уступили "Ньюкаслу" и "Вест Хэму". Важно уточнить, что поражение от "молотобойцев" было в рамках Кубка Английской Лиги, поэтому учитывать тот матч для общей оценки состояния команды не совсем уместно, ведь все можно списать на отсутствие высокого уровня мотивации.

Если отбрасываем матч против "Вест Хэма", то вот встреча с "Ньюкаслом" точно должна рассматриваться под микроскопом. Да, можно долго спорить по поводу легитимности победного гола Энтони Гордона, впрочем это не отменяет того, как беззубо и безыдейно выглядели "канониры" в той игре. Отсутствие Мартина Эдегора сильно сказывается на игре команды и это нужно признать.

Победа над андалусийцами была легкой, но и слабость соперника также имела свое влияние на результат. К слову, после удачного выхода Александра Зинченко на второй тайм того матча, можно ожидать возвращения украинца в стартовый состав в субботу. Прямо сейчас "Арсенал" находится в неоптимальной форме, однако даже так они должны разбираться со скромным "Бернли".

Новости "Бернли"

Команда Венсана Компани в глубоком кризисе и пока трудно понять, как они планируют из него выходить. Они проиграли каждый из своих последних 5 матчей во всех турнирах. Последняя победа датируется же 3 октября, когда "бордовые" смогли переиграть своих конкурентов в борьбе за выживание "Лутон Таун" (2:1).

После того были только поражения, сначала от "Челси", а затем и от "Брентфорда", "Борнмута", "Эвертона" и "Кристал Пэлас". Особенно здесь выделяется "Борнмут", который также, скорее всего, будет в этом сезоне бороться за выживание. Проигрыш прямым конкурентам был особенно болезненным для Компани и его команды.

Перед сезоном многие эксперты ставили "Бернли" выше 15 места и были уверены, что после такого мощного сезона в Чемпионшипе этот коллектив ни в коем случае не вылетит. Возможно, в итоге так и будет, однако прямо сейчас форма "бордовых" вызывает только сожаление и сочувствие. Компани нужно что-то менять и как можно скорее.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.01.22 АПЛ "Арсенал" — "Бернли" 0:0

18.09.21 АПЛ "Бернли" — "Арсенал" 0:1

06.03.21 АПЛ "Бернли" — "Арсенал" 1:1

13.12.20 АПЛ "Арсенал" — "Бернли" 0:1

02.02.20 АПЛ "Бернли" — "Арсенал" 0:0

Цифры и факты

В последних 5 матчах между "Арсеналом" и "Бернли" проходила ставка ТМ 2.5;

"Бернли" проиграл 6 из своих последних 7 матчей в рамках Английской Премьер-лиги;

"Арсенал" непобедим в 17 из последних 18 матчей против "Бернли" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Проблемы с травмами у обеих команд умеренные, впрочем Артету точно не понравилась бы такая формулировка, ведь именно из-за повреждений он не может рассчитывать на целый ряд важных игроков. Не смогут принять участие в матче Юрриен Тимбер, Габриэл Жезус, Томас Партей и Эмиль Смит-Роу. Также под вопросом Мартин Эдегор и Эдди Нкетиа.

Что касается Венсана Компани и его проблем с составом, то под вопросом участие в игре Бенсона Мануэля, Гьялмара Экдаля и Майкла Обафеми. Отдельно следует выделить Лайла Фостера. Южноафриканский нападающий пока не с командой, он взял перерыв от футбола, чтобы решить проблемы со своим ментальным здоровьем. Клуб заявил, что прямо сейчас с Лайлом работают профессиональные психологи, которые помогают ему пройти этот непростой этап.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Гаверц, Жоржиньо, Райс — Сака, Троссард, Мартинелли

"Бернли", 4-4-2: Траффорд — Витиньо, Байер, О'Ши, Тейлор — Трезор, Каллен, Браунхилл, Колеошо — Амдуни, Родригез

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Бернли" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Так, если посмотреть на последние личные встречи между этими командами, то "Бернли" был более чем неудобным соперником для "канониров", впрочем проблемы им создавал "Бернли" Шона Дайча, а не Венсана Компани. Несмотря на небольшие проблемы с травмами и неоптимальной формой, мы все еще ожидаем разгрома со стороны "Арсенала".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.