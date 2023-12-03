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Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Брайтоном" в рамках чемпионата Англии

Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

3 декабря. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча восьмой и десятой команд Премьер-лиги прямо сейчас. Эти команды разделяет 6 очков в турнирной таблице и вы правильно догадались, что именно "чайки" опережают "синих", несмотря на то, что подопечные Де Дзерби слегка потеряли ход после уверенного старта нового сезона.

Сможет ли максимально нестабильный "Челси" сократить отставание в очном матче против также нестабильного, но всегда готового сражаться "Брайтона"? Ответ на этот вопрос получим уже в воскресенье.

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Содержание

Новости "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино, если верить словам самого главного тренера, на прошлой неделе провели худший матч в этом сезоне. Произошло это на "Сент-Джеймс Парк" против "Ньюкасла", где "синие" просто без шансов были разбиты во втором тайме, а капитан команды, Рис Джеймс, получил совершенно необязательное удаление.

Вся суть "Челси" в этом сезоне сводится к тому, что после важной победы над "Тоттенхэмом" и футболом топ-уровня против "Манчестер Сити" они проводят вот такой матч против "Ньюкасла". Логики в этом найти просто невозможно, это просто как факт.

"Синие" могут как сыграть на уровне чемпионов Англии, так и провалиться еще хуже, чем "Лутон" или "Бернли". За последние 5 матчей в рамках АПЛ у них лишь 1 победа - на выезде с "Тоттенхэмом", дальше были ничьи с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" и поражения от "Брентфорда" и "Ньюкасла".

Почеттино был очень зол на своих игроков после прошлого матча, поэтому, вполне возможно, мы увидим определенные изменения в стартовом составе на игру с "Брайтоном". С другой стороны, на том интервью он был эмоциональным и сгоряча сказал, что выходной у команды отменяется и все будут тренироваться, а потом все равно дал выходной, как и было запланировано. Поэтому и критика футболистов, возможно, была просто слишком эмоциональной реакцией на поражение.

Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023 - изображение 1

Новости "Брайтона"

Несмотря на небольшую нестабильность в результатах в последние недели, подопечные Роберто Де Дзерби почти не проигрывают, последнее поражение "чаек" было еще 21 октября против "Манчестер Сити". После того у них только победы и ничьи, причем поровну: 3 победы и 3 ничьи.

В рамках Лиги Европы они дважды обыграли кризисный "Аякс", а вчера разобрались с "АЕКом", что позволило им досрочно оформить выход из группы. Впрочем если брать результаты только в Премьер-лиге, то за последние 4 игры у них лишь 1 победа, добытая в непростом матче против "Ноттингема" на прошлой неделе. А до этого были три ничьи подряд против "Фулхэма", "Эвертона" и "Шеффилд Юнайтед".

Проблемы с результатами у "Брайтона" совпали с немалым количеством травм игроков основного состава, но об этом отдельно чуть позже. В общем, они находятся не в лучшей форме для того, чтобы одерживать победу над непростым соперником. Но будет ли "Челси" этим непростым соперником? Мы никогда не знаем, чего действительно ожидать от команды Почеттино.

Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023 - изображение 2

Турнирная таблица

Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023 - изображение 3

Личные встречи

27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0

23.07.23 КТМ "Челси" — "Брайтон" 4:3

15.04.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 1:2

29.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 4:1

18.01.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:1

Цифры и факты

  • В 5 из 6 последних матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Брайтон" не проигрывает в последних 7 матчах во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды прямо сейчас страдают от травм и не смогут выставить на эту игру свои сильнейшие составы.

Что касается Маурисио Почеттино, то он не сможет рассчитывать на Уэсли Фофана, Бена Чилуэлла, Карни Чуквуемеку и Мало Гюсто. Все эти игроки травмированы. На предматчевой пресс-конференции наставник "Челси" намекнул, то Кристофер Нкунку и Ромео Лавия могут оказаться по крайней мере на скамейке запасных после своих травм и наконец дебютировать за клуб. Дисквалификации у Риса Джеймса и Марка Кукурелье, что почти наверняка означает, что мы увидим Акселя Дисаси на правом фланге обороны.

Что касается команды Де Дзерби, то у него не будет Ансу Фати, Адама Уэбстера, Солли Марча, Хулио Энсисо, Данни Уэлбека, Тарика Лемпти и Первиса Эступиньяна, у всех игроков травмы. Дисквалификация также у Махмуда Дауда и Льюиса Данка. Потерь хватает, поэтому обе команды будут обескровленными.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Стерлинг, Галлахер, Мудрик - Палмер

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Вельтман, ван Хеке, Игорь, Гросс — Балеба, Гилмор — Адингра, Педро, Митома — Фергюсон

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Ставки и коэффициенты на матч

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1.77
4.25
4.45
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Прогноз на матч между "Челси" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Как всегда, прогнозировать матчи "Челси" - это то же самое, что подбрасывать монету в надежде, что они даст правильный ответ. Учитывая игровую форме обеих команд, кадровые потери и нестабильность хозяев "Стэмфорд Бридж", прогнозируем результативную ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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