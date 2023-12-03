Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

3 декабря. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча восьмой и десятой команд Премьер-лиги прямо сейчас. Эти команды разделяет 6 очков в турнирной таблице и вы правильно догадались, что именно "чайки" опережают "синих", несмотря на то, что подопечные Де Дзерби слегка потеряли ход после уверенного старта нового сезона.

Сможет ли максимально нестабильный "Челси" сократить отставание в очном матче против также нестабильного, но всегда готового сражаться "Брайтона"? Ответ на этот вопрос получим уже в воскресенье.

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Новости "Челси"

Подопечные Маурисио Почеттино, если верить словам самого главного тренера, на прошлой неделе провели худший матч в этом сезоне. Произошло это на "Сент-Джеймс Парк" против "Ньюкасла", где "синие" просто без шансов были разбиты во втором тайме, а капитан команды, Рис Джеймс, получил совершенно необязательное удаление.

Вся суть "Челси" в этом сезоне сводится к тому, что после важной победы над "Тоттенхэмом" и футболом топ-уровня против "Манчестер Сити" они проводят вот такой матч против "Ньюкасла". Логики в этом найти просто невозможно, это просто как факт.

"Синие" могут как сыграть на уровне чемпионов Англии, так и провалиться еще хуже, чем "Лутон" или "Бернли". За последние 5 матчей в рамках АПЛ у них лишь 1 победа - на выезде с "Тоттенхэмом", дальше были ничьи с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" и поражения от "Брентфорда" и "Ньюкасла".

Почеттино был очень зол на своих игроков после прошлого матча, поэтому, вполне возможно, мы увидим определенные изменения в стартовом составе на игру с "Брайтоном". С другой стороны, на том интервью он был эмоциональным и сгоряча сказал, что выходной у команды отменяется и все будут тренироваться, а потом все равно дал выходной, как и было запланировано. Поэтому и критика футболистов, возможно, была просто слишком эмоциональной реакцией на поражение.

Новости "Брайтона"

Несмотря на небольшую нестабильность в результатах в последние недели, подопечные Роберто Де Дзерби почти не проигрывают, последнее поражение "чаек" было еще 21 октября против "Манчестер Сити". После того у них только победы и ничьи, причем поровну: 3 победы и 3 ничьи.

В рамках Лиги Европы они дважды обыграли кризисный "Аякс", а вчера разобрались с "АЕКом", что позволило им досрочно оформить выход из группы. Впрочем если брать результаты только в Премьер-лиге, то за последние 4 игры у них лишь 1 победа, добытая в непростом матче против "Ноттингема" на прошлой неделе. А до этого были три ничьи подряд против "Фулхэма", "Эвертона" и "Шеффилд Юнайтед".

Проблемы с результатами у "Брайтона" совпали с немалым количеством травм игроков основного состава, но об этом отдельно чуть позже. В общем, они находятся не в лучшей форме для того, чтобы одерживать победу над непростым соперником. Но будет ли "Челси" этим непростым соперником? Мы никогда не знаем, чего действительно ожидать от команды Почеттино.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0

23.07.23 КТМ "Челси" — "Брайтон" 4:3

15.04.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 1:2

29.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 4:1

18.01.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:1

Цифры и факты

В 5 из 6 последних матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Брайтон" не проигрывает в последних 7 матчах во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды прямо сейчас страдают от травм и не смогут выставить на эту игру свои сильнейшие составы.

Что касается Маурисио Почеттино, то он не сможет рассчитывать на Уэсли Фофана, Бена Чилуэлла, Карни Чуквуемеку и Мало Гюсто. Все эти игроки травмированы. На предматчевой пресс-конференции наставник "Челси" намекнул, то Кристофер Нкунку и Ромео Лавия могут оказаться по крайней мере на скамейке запасных после своих травм и наконец дебютировать за клуб. Дисквалификации у Риса Джеймса и Марка Кукурелье, что почти наверняка означает, что мы увидим Акселя Дисаси на правом фланге обороны.

Что касается команды Де Дзерби, то у него не будет Ансу Фати, Адама Уэбстера, Солли Марча, Хулио Энсисо, Данни Уэлбека, Тарика Лемпти и Первиса Эступиньяна, у всех игроков травмы. Дисквалификация также у Махмуда Дауда и Льюиса Данка. Потерь хватает, поэтому обе команды будут обескровленными.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Стерлинг, Галлахер, Мудрик - Палмер

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Вельтман, ван Хеке, Игорь, Гросс — Балеба, Гилмор — Адингра, Педро, Митома — Фергюсон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Как всегда, прогнозировать матчи "Челси" - это то же самое, что подбрасывать монету в надежде, что они даст правильный ответ. Учитывая игровую форме обеих команд, кадровые потери и нестабильность хозяев "Стэмфорд Бридж", прогнозируем результативную ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.