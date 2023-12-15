Челси – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 16.12.2023

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

16 декабря. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч двух команд, находящихся в кризисе и накануне хочется поставить вопрос лишь о том, кто сыграет не настолько плохо, как того можно ожидать. "Шеффилд Юнайтед" уже уволил тренера и продолжает свой путь с Крисом Уайлдером, а "Челси" остается с Почеттино, впрочем результаты настолько противоречивы, что болельщикам теряется терпение.

Кто из этих двух проблемных коллективов сыграет лучше и будет иметь меньше проблем на зеленом газоне? Можно погадать на кофейной гуще, ведь все имеющиеся данные не могут склонить к конкретному ответу.

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Новости "Челси"

Три поражения в последних 5 матчах - такой результат выдает лондонский "Челси", единственная победа была над "Брайтоном" со счетом 3:2, когда "синим" пришлось провести весь второй тайм в меньшинстве. Также была и ничья против "Манчестер Сити" (4:4), именно после того матча показалось, что Почеттино наконец нашел правильный подход и в дальнейшем будет только развивать концепт собственной команды, но нет.

С тех пор они проиграли "Ньюкаслу" (4:1) - разгром без всяких шансов для "пенсионеров", также уступили кризисному "Манчестер Юнайтед", который демонстрирует ужасную игру в каждом матче, но во время встречи с "Челси" получили слишком много свободы, чтобы ею не пользоваться и игнорировать. И в прошлом туре "синие" уступили "Эвертону" со счетом 2:0.

Болельщики клуба чрезвычайно недовольны подобными результатами, да и к игре любимой команды вопросов хватает. Частично это все можно обосновать травмами, но дело далеко не только в этом. Если говорить о проблемах "Челси", то следует говорить о несоответствии качества отдельных игроков и иногда слабой работе от самого Почеттино, его решения по поводу стартового состава и замен не всегда встречаются болельщиками с пониманием.

Новости "Шеффилд Юнайтед"

За последние 5 матчей у команды уже Криса Уайлдера всего 1 победа, как и у "Челси". К слову, у них также 1 ничья и 3 поражения. Формы у обеих команд практически идентичны, вот только "клинки" нашли свою игру и результат неделю назад, после смены наставника они заиграли с большим желанием и, как ни странно, даже мастерством.

Поражение против "Бернли" со счетом 5:0 было последним матчем для Пола Хекингботтома, после того пришел новый наставник, который сначала проиграл "Ливерпулю", что в принципе не критично, учитывая силу соперника, а затем победили "Брентфорд" (1:0). Эта победа позволила "Шеффилду" наконец-то показать какие-то признаки жизни и шансы на борьбу за выживание, а не бесконечное проживание на дне турнирной таблицы.

Команда нашла импульс, благодаря которому они спокойно могут приехать на "Стэмфорд Бридж" и добыть очередной результат, особенно учитывая неудачную форму столичной команды. Именно благодаря этому парни Уайлдера выглядят как коллектив, который не обречен на поражение в субботу.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.03.21 КА "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 2:0

07.02.21 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Челси" 1:2

07.11.20 КТМ "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 4:1

11.07.20 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Челси" 3:0

31.08.19 АПЛ "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" 2:2

Цифры и факты

"Челси" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 5 из последних 7 матчей против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах;

"Челси" пропускал как минимум 2 гола в 5 последних матчах в рамках Премьер-лиги;

"Челси" выиграл последние 3 матча против "Шеффилд Юнайтед" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Когда эксперты пытаются объяснить плачевную ситуацию, в которой оказался "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне, то прежде всего они указывают на слабость исполнителей, но далеко не все вспоминают и о травмах, которые замучили команду в этом сезоне.

Из-за травмы на долгое время выбыл капитан команды Крис Башам. Кроме того, не сыграют против "Челси" Рис Норрингтон-Дэвис, Джон Иган, Том Дэвис и Райан Брюстер. Также недоступны Джек Робинсон и Даниэль Джеббисон. Под вопросом участие Джорджа Балдока.

Однако свои проблемы с составом имеет и Маурисио Почеттино. Аргентинец не может рассчитывать на: Уэсли Фофана, Бена Чилуэлла, Карни Чуквуемеку, Трево Чалоба, Лесли Угочукву и Риса Джеймса.

Под вопросом участие в матче Роберта Санчеса, Марка Кукурелье, Ромео Лавия, Кристофера Нкунку, Мало Гюсто и Нони Мадуэке.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Мудрик — Джексон

"Шеффилд Юнайтед", 4-1-4-1: Фодерингем — Богл, Ахмедходжич, Трасти, Томас — Соуза — Макати, Брукс, Хамер, Арчер — Макберни

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Шеффилд Юнйтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Проблемы обоих коллективов бросаются в глаза, особенно это касается номинально более мощного "Челси", который не может найти свою игру и теряет очки против гораздо более слабых команд. Команда Криса Уайлдера наоборот, только начала нащупывать свою игру, поэтому мы прогнозируем, что они дадут бой на "Стэмфорд Бридж" и, как минимум, не проиграют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.