Бернли – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 26.12.2023

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

26 декабря. 19:30. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Всеми любимый Boxing Day, или "День Подарков" в Англии уже привычно сопровождается серией матчей, которые радуют не только местных болельщиков, но и любителей АПЛ по всему миру.

Одним из таким матчей станет встреча одного из аутсайдеров чемпионата против потенциального чемпиона, по крайней мере команда Клоппа точно держит в голове борьбу за титул, а как иначе? Закончится ли эта встреча максимально ожидаемо, или может мы увидим очередной сюрприз от команды Компани? Давайте разбираться!

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Бернли"

Буквально несколько дней назад выступления "бордовых" можно было назвать почти безнадежными, особенно в контексте противостояния с "Ливерпулем", одной из лучших команд этого сезона. Но прошлый тур заставил посмотреть на подопечных Венсана Компани под другим углом.

2 дня назад они обыграли "Фулхэм" на выезде со счетом 0:2 и эта победа выглядела настолько спокойно и уверенно, что некоторые люди задались вопросом: а это точно "Бернли"? У команды была длинная серия из поражений, которая завершилась победой над прямым конкурентом "Шеффилд Юнайтед" (5:0). Но и после той победы проблемы продолжались: поражение против "Вулверхэмптона", затем против "Эвертона", между ними еще была боевая ничья с "Брайтоном". Учитывая результаты последних 5 матчей команды, "Бернли" действительно начинает находить себя и свою игру.

Интересно, удастся ли им продолжить неплохую ходу в таком тяжелом матче. Лазарет команды сейчас не переполнен, это также должно помочь, впрочем о травмах чуть позже.

Новости "Ливерпуля"

Проблемы у команды Юргена Клоппа в последнее время происходят только в матчах против топ-клубов, обычно вопросы против номинально более слабых соперников они решают, хотя и не всегда это получается у них спокойно.

В матчах против "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэма", "Кристал Пэлас" были победы, правда добыты они были сложно и с тяжелой борьбой. Последние 3 матча прямо максимально показательны в контексте готовности нынешней команды Клоппа. В рамках Кубка Лиги они без проблем одолели "Вест Хэм" (5:1), но перед и после этой игры у них были "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Обе игры завершились вничью 0:0 и 1:1 соответственно. Хотя это были и разные матчи: против манкунианцев у "Ливерпуля" стояла задача вскрыть защитную стену соперника, а против "Арсенала" это была равная борьба, в которой все решали реализация. В обоих матчах мерсисайдцы не справились со своей максимальной задачей, поэтому ничьи. Но на этот раз у них "Бернли", если опираться на опыт прошлых встреч, в подобных матчах проблем быть не должно.

Турнирная таблица

Личные встречи

13.02.22 АПЛ "Бернли" — "Ливерпуль" 0:1

21.08.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Бернли" 2:0

19.05.21 АПЛ "Бернли" — "Ливерпуль" 0:3

21.01.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Бернли" 0:1

11.07.20 АПЛ "Ливерпуль" — "Бернли" 1:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл последние 5 выездных матчей против "Бернли" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 5 из последних 7 матчей против "Бернли";

"Ливерпуль" не проигрывает в последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Венсан Компани вместе со своей командой идут почти без травм, пока в лазарете находится только один игрок, хотя этот игрок является достаточно талантливым и точно не помешал бы своей команде в этом матче. Речь о вингере Луке Колеошо.

Менее серьезные повреждения имеют Джек Корк, Иоганн Гдмундссон и Аарон Рамзи. Участие этих футболистов в следующем матче под вопросом.

Что касается "Ливерпуля", то там проблемы с травмами куда масштабнее. Не смогут сыграть Жоэль Матип, Тьяго Алькантара, Энди Робертсон, Диогу Жота, Стефан Байчетич, Алексис Мак Аллистер и Костас Цимикас. Также под вопросом готовность Луиса Диаса.

"Бернли", 4-4-2: Траффорд — Витиньо, О'Ши, Байер, Тейлор — Ларсен, Берге, Браунхилл, Одобер — Амдуни, Фостер

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомез — Собослай, Эндо, Гравенберх — Салах, Гакпо, Нуньес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Бернли" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Бернли" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Замечательный перформанс команды Компани в прошлом матче с "Фулхэмом" не должен влиять на наше восприятие противостояния с "Ливерпулем". Мерсисайдцы знают, как играть против номинально более слабых соперников, как играть против скромных команд. Почти наверняка, они покажут себя с лучшей стороны и заберут три очка.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.