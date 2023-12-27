Брайтон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 28.12.2023

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

28 декабря. 21:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

"Тоттенхэм" наконец возвращается к форме, которую они набрали на старте сезона и с новыми силами врывается в борьбу за топ-4. Хотя, возможно, топ-4 - это слишком мелко и Анге Постекоглу метит на чемпионский титул.

Если амбиции команды настолько высоки, то в матче с "Брайтоном" нужно только побеждать и никак иначе. "Чайки" хоть и потеряли свою форму, скорость и остроту, все равно остаются опасным соперником для любой команды.

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Новости "Брайтона"

Главной проблемой результатов команды Роберто Де Дзерби является нестабильность. Они все еще могут на умеют обыгрывать равных или даже более сильных соперников, но теперь регулярно выдают достаточно бледные и бесцветные выступления.

Среди последних 5 матчей во всех турнирах они одержали 2 победы и одна из них произошла в рамках Лиги Европы против "Марселя". Именно в чемпионате последняя победа была еще в начале декабря, когда они обыграли "Брентфорд" со счетом 2:1.

Между этими матчами были ничьи в матчах с "Бернли" и "Кристал Пэлас" и поражение против "Арсенала". Конечно, против подопечных Артеты одержать победу непросто и это понятно, впрочем беззубость "Брайтона" в этой игре все равно удивила, от чего появляются все большие сомнения по поводу способности "чаек" на подвиги. А потенциальная победа против "Тоттенхэма" точно будет рассматриваться как подвиг, не меньше.

Новости "Тоттенхэма"

После того, как "шпоры" в один момент сделали поворот не туда и вышли на тропу из 5 матчей без побед, четыре из которых были именно поражениями, они снова вернулись на правильный путь. Последние 3 матча с участием подопечных Анге Постекоглу заканчивались их победой.

Особенно важной выглядела победа над "Эвертоном" в прошлом туре, учитывая великолепную форму, которую набрали "ириски". Это был непростой матч и получить там все три очка было чем-то из разряда геройства. Также ранее они одолели кризисный "Ньюкасл" и "Ноттингем Форест", который после того сменил главного тренера.

То есть команды очевидно выздоравливает и все намеки на это мы видим. Остается лишь сохранить эту форму и в дальнейшем, что будет не так просто, учитывая новые проблемы с составом, впрочем о повреждениях и кадровой ситуации мы расскажем немного позже.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.04.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брайтон" 2:1

08.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 0:1

16.04.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Брайтон" 0:1

16.03.22 АПЛ "Брайтон" — "Тоттенхэм" 0:2

05.02.22 КА "Тоттенхэм" — "Брайтон" 3:1

Цифры и факты

В 8 из последних 9 матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" выигрывал как после первого так и после второго таймов в трех последних матчах в рамках Премьер-лиги;

"Тоттенхэм" выиграл последние три матча в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Наверное, если бы Роберто Де Дзерби имел в распоряжении всех своих основных футболистов, то и вопросов к игре его команды было бы гораздо меньше, но наставнику приходится встретиться с реальностью и из-за повреждений в этом матче не сможет сыграть целый ряд игроков: Первис Эступиньян, Тарик Лемпти, Ансу Фати, Хулио Энсисо, Солли Марч, Жоэль Велтман и Адам Уэбстер. Под вопросом готовность Каору Митомы.

Что касается Анхе Постекоглу, то у него также хватает причин для того, чтобы пожаловаться на судьбу, ведь лазарет у "Тоттенхэма" в близко не пустует. Точно не смогут сыграть: Иван Перишич, Родриго Бентанкур, Микки ван де Вен, Джеймс Маддисон, Райан Сессеньон, Манор Соломон, Альфи Уайтмен и Кристиан Ромеро. Под вопросом Ришарлисон, а также дисквалификацию отбывает Ив Биссума.

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Хиншелвуд, ван Хеке, Данк, Игор — Гилмор, Балеба — Адингра, Гросс, Педро — Уэлбек

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Роял, Дэвис, Удоджи — Сарр, Ло Чельсо — Джонсон, Кулусевски, Сон — Ришарлисон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Учитывая актуальные формы каждой из команд, симпатии сразу же переходят к коллективу Анге Постекоглу. Они одержали три победы подряд, они наконец возвращаются к своей привычной форме. У "Брайтона" слишком большие кадровые проблемы, чтобы обыграть такого соперника. Поэтому ожидаем непростой, но все же победы "шпор".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.