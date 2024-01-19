Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 20.01.2024

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

20 января. 14:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

При описании состояния нынешнего "Арсенала" мы предпочитаем использовать мягкое и логичное "проблемный". Пока что это точно нельзя назвать кризисом, это просто команда, слегка потерявшая собственные взаимосвязи, при этом иногда им просто банально не везет.

Поэтому говорить о чем-то глобальном точно рано, но серия в три поражения подряд точно не может не беспокоить. С другой стороны, у них есть прекрасная возможность все исправить, ведь в соперниках у "канониров" чрезвычайно кризисный "Кристал Пэлас", которые за последние два с половиной месяца имеют в активе лишь 1 победу над "Брентфордом".

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Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты не побеждает с 17 декабря прошлого года. То есть уже больше месяца и это сильно беспокоит местных болельщиков. Если вопросов к ничьей на "Энфилде" с "Ливерпулем" в рамках Английской Премьер-лиги просто нет, ведь команда выдала неплохой матч, то все, что происходило дальше. Требует адекватных ответов.

О поражении от "Вест Хэма" (0:2) Артета может спокойно заявить, что команде не повезло. Отчасти так и есть, поскольку "канониры" создали немало моментов, тогда подвела реализация. Однако выезд против "Фулхэма", где было очередное поражение (2:1), уже не спишешь на плохую реализацию или невезение. Это был откровенно слабый матч в исполнении всей команды, в частности лидеров в лице Эдегора, Райса и Сака.

Также было поражение от "Ливерпуля" в домашних стенах в рамках Кубка Англии. И там первый тайм лондонцы провели на высоком уровне. Вот только в ход событий вмешался Юрген Клопп и его команда задушила соперника, оформив победу 2:0 и проход дальше.

Теперь перед командой Зинченко не такая сложная задача: кризисный "Кристал Пэлас", который необходимо обыгрывать, чтобы продолжать борьбу за титул.

Новости "Кристал Пэлас"

За последние два с половиной месяца подопечные Роя Ходжсона победили всего 1 раз, произошло это в последние день 2023 года, когда они у себя дома разбили "Брентфорд" со счетом 3:1. Причин подобных ужасных выступлений хватает.

В основном все можно объяснить большим количеством травм, в частности ключевых фигур команды, они очень редко когда могут себе позволить иметь одновременно на поле и Майкла Олисе, и Эберечи Эзе. А сейчас к этим проблемам добавился еще и Кубок Африканских Наций, который отобрал у них Джордана Айю.

Впрочем не нужно оправдывать результаты команды только этим, проблемы у "орлов" комплексные. Им не хватает остроты впереди и даже когда они доводят мяч до ударных позиций, то финальный удар некому нанести. На этой неделе они вылетели от "Эвертона" из Кубка Англии, у них остается лишь один турнир, им нужно выживать.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.08.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Арсенал" 0:1

19.03.23 АПЛ "Арсенал" — "Кристал Пэлас" 4:1

05.08.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Арсенал" 0:2

04.04.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Арсенал" 3:0

18.10.21 АПЛ "Арсенал" — "Кристал Пэлас" 2:2

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл последние 3 матча против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" забил как минимум 2 гола в 6 из последних 7 домашних матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас в команде Микеля Артеты есть не только проблемы с результатами, но и с лазаретом. Из-за травм не смогут помочь своей команды Юрриен Тимбер, Томас Партей и Фабиу Виейра. Под вопросом готовность Александра Зинченко и Габриэла Жезуса. Кроме того, Такехиро Томиясу отправился на Кубок Азии, а Мохамед Эльнени — на Кубок Африки.

Что касается "Кристал Пэлас", то они не могут рассчитывать на Шейка Дукуре, Есуруна Рак-Сакьи, Жоэля Уорда, Роба Голдинга и Майкла Олисе. Кроме того, как мы уже писали выше, на Кубок Африки отправился Джордан Айю.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус, Мартинелли

"Кристал Пэлас", 4-2-3-1: Хендерсон — Клайн, Андерсен, Гейи, Митчелл — Хьюз, Лерма — Франса, Эзе, Шлупп — Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Да, команда Артеты сейчас не в лучшей форме и им не хватает явного взаимопонимания, самым болезненным является то, что страдают именно лидеры команды: Эдегор и Сака. Но проблем у "орлов" еще больше, поэтому было бы странно ожидать какого-то чуда. Победа "Арсенала", хотя она будет и непростой.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.