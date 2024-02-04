Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 04.02.2024

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

4 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Центральный матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, который в Англии некоторые издания называют битвой за чемпионство. Интересно, почему журналисты забывают о "Манчестер Сити", хотя итоги по поводу проверок финансового фэйр-плей все еще не опубликованы, может там будут плохие новости для горожан. Как бы там ни было, но это действительно противостояние двух претендентов на чемпионство.

Хотя если "канониры" проиграют свой домашний матч против команды Клоппа, то все начнут слегка забывать о них и сконцентрируются на борьбе именно между "Сити" и мерсисайдцами. Но подождем с выводами и догадками, лучше посмотреть классное шоу на "Эмирейтс".

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Новости "Арсенала"

После трех поражений подряд в конце 2023-го и в начале 2024-го годов команда Микеля Артеты начала терять лидирующие позиции и статус претендента не чемпионство. Как все может измениться благодаря нескольким победам. И только представьте, как все может измениться, если они сейчас обыграют своего главного конкурента.

За последние 5 матчей у них 2 победы и 3 поражения. На тех поражениях останавливаться не будем, лучше зацепим последние две победные игры, которые лондонцы провели достаточно уверенно на мощно. Особенно это касается матча против "Кристал Пэлас", который они разбили со счетом 5:0. Хотя команду Ходжсона сейчас уничтожают практически все, у нее слишком много проблем. А вот матч против "Ноттингем Форест" легкой прогулкой не назовешь, но и здесь "Арсенал" справился, одержав победу (1:2).

Конечно, болельщики "Ливерпуля" накануне будут вспоминать победу любимой команды на этом же стадионе в рамках Кубка Англии, тот матч состоялся 7 января. Тогда "Арсенал" дал неплохой бой мерсисайдцам, однако в конце им не хватило энергии и, возможно, немного удачи, поэтому 0:2 в пользу гостей и оптимистичный настрой на грядущую игру.

Новости "Ливерпуля"

Об уходе Юргена Клоппа из "Ливерпуля" в конце этого сезона сказано уже и так слишком много, лучше сконцентрироваться на том, какие результаты показывает его команда. Кажется, что после объявления от немецкого специалиста, и так отточенная машина для убийства стала еще кровожаднее.

Нынешний "Ливерпуль" - очень сильный коллектив, который легко справляется и без Мохамеда Салаха. У них есть Конор Брэдли, который на неделе отдал две голевые передачи и забил гол в ворота Челси, у них есть результативный Диогу Жота, эффективный Луис Диас, надежный Вирджил ван Дейк. В каждом звене команды есть достаточно игроков, которые без потери качества могут заменить друг друга, это настоящий претендент на чемпионство, никак иначе.

Кроме победы над "Челси" посреди недели, они справились с "Норвичем", "Фулхэмом" и "Борнмутом". Команда на ходу и подходит к такому важному матчу в прекрасной форме. Будет ли что на этот натиск противопоставить Микелю Артети и его команде? Вопрос открытый.

Турнирная таблица

Личные встречи

07.01.24 КА "Арсенал" — "Ливерпуль" 0:2

23.12.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Арсенал" 1:1

09.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Арсенал" 2:2

09.10.22 АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 3:2

16.03.22 АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" забил как минимум 4 гола в последних трех матчах Премьер-лиги;

"Ливерпуль" непобедим в последних 15 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" забил как минимум два гола в последних 5 выездных матчах против "Арсенала" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета едва ли не впервые в сезоне имеет не такие масштабные кадровые потери. Наставник наконец может задышать, но не полной грудью, поскольку не смогут сыграть Юрриен Тимбер и Фабиу Виейра из-за травм. Также под вопросом участие в игре Томаса Партея. Ну и не забываем, что Такехиро Томиясу сейчас в лагере сборной Японии, поэтому на него рассчитывать не могут.

Что касается Юргена Клоппа, то проблем немного больше, из-за повреждений не смогут принять участие в игре Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара и Костас Цимикас. В лагере сборной остается Ватару Эндо. Ну а Мохамед Салах уже в шаге от восстановления, некоторые даже предсказывают, что он сможет сыграть.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Смит-Роу — Сака, Жезус, Мартинелли

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес — Собослай, Мак Аллистер, Джонс — Жота, Нуньес, Диас

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. "Арсенал" бесспорно прошел через свою черную полосу, которая насчитывала три поражения подряд, они показали свою мощь и недаром остаются претендентами на титул. Впрочем "Ливерпуль" сейчас является командой чрезвычайно высокого ранга, особенно опасными они стали после анонса об уходе Юргена Клоппа. Ожидаем ожесточенной борьбы с минимальной, но все же победой мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.