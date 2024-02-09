Манчестер Сити — Эвертон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 10.02.2024

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

10 февраля. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

24-й тур Английской Премьер-лиги откроют "Манчестер Сити" и "Эвертон". Это матч с очевидным фаворитом и аутсайдером, команде Виталия Миколенко придется сделать что-то по-настоящему особенное и неожиданное, чтобы добыть на "Этихаде" хотя бы ничью.

"Горожане" уверенно шагают к своему следующему титулу. Прямо сейчас у них серия из девяти выигранных матчей подряд и очень маловероятно, что "Эвертон" остановит своих соперников и не даст оформить юбилейную, десятую победу.

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Новости "Манчестер Сити"

16 декабря 2023 года, еще перед отъездом "горожан" на Клубный Чемпионат Мира, они провели последний на данную минуту матч, по итогам которого не одержали победу. Это была ничья против "Кристал Пэлас" (2:2). С того момента во всех турнирах они провели 9 матчей и одержали 9 побед.

Кажется, что команду Гвардиолы пока невозможно остановить, ведь даже когда во время отдельного матча все складывается не так, как это планировал манчестерский клуб, они все равно находят успешный способ одержать победу. Так было в прошлой игре против "Брентфорда", когда в первом тайме они проигрывали 1:0. Однако хет-трик Фила Фодена перевернул всю игру с ног на голову.

До этого была победа над "Бернли", непростая победа над "Тоттенхэмом" в Кубке Англии, шикарный камбэк против "Ньюкасла" благодаря камео от Кевина Де Брюйне на последних минутах. Они побеждают по-разному и от этого кажутся нетронутыми. Наверное, нет ситуации, из которой эта команда не выйдет победителем. Хотя Шон Дайч хорошенько подумает над тем, как можно спустить их с небес на землю.

Новости "Эвертона"

Команда Виталий Миколенко действительно не может найти свою игру, то есть ту игру, которая в свое время позволила им покинуть зону вылета и даже оторваться от нее, несмотря на снятие 10 очков. Давненько мы не видели такого мощного "Эвертона", последние результаты не очень радуют, хотя и провальными их назвать невозможно.

В прошлом туре ребята Дайча принимали у себя дома "Тоттенхэм" и вырвали ничью на последних секундах, когда казалось, что поражение неизбежно. Перед этим была нулевая ничья против "Фулхэма" и кубковые перипетии, в которых сначала они прошли "Кристал Пэлес", а затем проиграли "Лутону".

Сейчас ливерпульский коллектив находится на 18-м месте в турнирной таблице. Вряд ли выезд на "Этихад" как-то улучшит их турнирное положение. Впрочем если команда в отчаянии, то вполне возможно, покажет настолько отчаянный футбол, что удивлен будет даже Пеп Гвардиола.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.12.23 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 1:3

14.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 0:3

31.12.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 1:1

26.02.22 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 0:1

21.11.21 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 3:0

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 12 из последних 13 матчей против "Эвертона" во всех турнирнах;

"Манчестер Сити" выиграл последние 5 матчей в рамках Премьер-лиги;

Последние 3 матча "Эвертона" в Премьер-лиге завершили вничью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В то, что написано дальше, очень сложно поверить, особенно учитывая, что команды проходят зимний период, но: у "Манчестер Сити" нет ни одного травмированного или дисквалифицированного игрока. Буквально каждый игрок команды готов играть и это на самом деле неплохо так удивляет.

Куда большие проблемы у Шона Дайча, из-за повреждений не смогут сыграть Арно Данжума, Деле Алли, Андре Гомеш и Абдулайе Дукуре, также под вопросом участие в матча Амаду Онана и Бена Годфри.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол — Родри — Силва, Альварес, Де Брюйне, Фоден — Холанд

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Янг, Гарнер, Гейе, Макнил — Харрисон — Калверт-Льюин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Нынешняя форма обеих команд, травмы в составах обеих команд и класс игроков на бумаге - все указывает на то, что ничего, кроме победы хозяев ожидать не стоит. "Манчестер Сити" сильнее на бумаге и трудно представить, как "Эвертон" сможет остановить эту команду. Ожидаем разгрома "ирисок" на "Этихаде".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.