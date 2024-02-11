Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 12.02.2024

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

12 февраля. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Матч, который сможет ответить на вопрос, стал ли тот подвиг "Челси" на "Вилла Парк", когда они выбили команду Унаи Эмери из Кубка Англии, случайностью? Команда Почеттино в очень трудном положении и та победа посреди недели была максимально неожиданной. Теперь интересно, была ли это разовая акция, или команда все же понемногу приходит в себя.

Правда соперник у "синих" настолько обескровленный, что в итоге эта встреча может и не стать никаким катализатором. "Кристал Пэлас" в последнее время настолько редко побеждает, что у болельщиков "орлов" на глазах могут выступить лишь слезы.

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Новости "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон находится под невероятным давлением, впрочем в результатах команды виноват не тренер, точнее далеко не только тренер. Весь этот сезон их преследовали постоянные травмы ключевых исполнителей, поэтому о стабильности эта команда почти ничего не знает.

За последние 5 встреч на их счету только 1 победа, произошло это и матче против главного аутсайдера чемпионата Англии, "Шеффилд Юнайтед". Кроме той победы были поражения от "Брайтона", "Арсенала", "Эвертона" и ничья с тем самым "Эвертоном".

Да, соперники также были непростыми, но вопрос в том, какую игру в исполнении "орлов" мы увидели, а там было очень мало позитива. О травмах и других кадровых бедах коллектива мы поговорим чуть позже, а пока остается констатировать, что игровая форма у них ужасная и приезд даже кризисного "Челси" почти наверняка вызовет еще больше проблем. С другой стороны, когда твой соперник также в кризисе, есть шанс этим воспользоваться себе на пользу. Именно на это им и остается рассчитывать.

Новости "Челси"

Михаил Мудрик перестал попадать в стартовый состав своей команды и это было как в провальных матчах против "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона", так и в победе над "Астон Виллой". Именно после тех двух поражений пресса тотально уничтожила Маурисио Почеттино и весь клуб. Все писали о потенциальном увольнении аргентинца.

Но сейчас, когда "синие" хоть немного реабилитировались победой над "вилланами", риторика изменилась и все снова говорят о том, что это долгосрочный проект, которому нужно время. Хотя перед теми поражениями все было не так уж и плохо, "синие" разыграли нулевую ничью с "Виллой" и разгромили "Мидлсбро" в полуфинале Кубка Английской Лиги.

Вопрос лишь в том, не была ли последняя победа случайностью. Для того, чтобы хоть слегка утешить настроение собственных болельщиков, им просто необходимо одерживать победу на "Селхерст Парк", иначе все разговоры об увольнении Маурисио начнутся с новой силой.

Турнирная таблица​​​​​​​

Личные встречи

27.12.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:1

15.01.23 АПЛ "Челси" — "Кристал Пэлас" 1:0

01.10.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 1:2

17.04.22 КА "Челси" — "Кристал Пэлас" 2:0

19.02.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Челси" 0:1

Цифры и факты

"Челси" выиграл последние 13 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В последних 5 матчах между "Кристал Пэлас" и "Челси" после первого тайма была ничья, а после второго "синие" побеждали;

В последних 5 матчах "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Большую роль в неудачах команды Ходжсона в этом сезоне играют травмы, прямо сейчас наставник не может рассчитывать на помощь Шейка Дукуре, Роба Голдинга, Эберечи Эзе, Майла Олисе, Марка Гейи и Есуруна Рака-Сакьи. Также под вопросом готовность принять участие в матче Жоэля Уорда.

Впрочем, в "Челси" также лазарет не пустует. Почеттино не сможет в этом матче задействовать Уэсли Фофана, Риса Джеймса, Марка Кукурелью, Ромео Лавию, Роберта Санчеса, Лесли Угочукву, Трево Чалоба и Леви Колвилла.

"Кристал Пэлас", 4-3-3: Хендерсон — Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл — Хьюз, Уортон, Лерма — Матета, Айю, Шлупп

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Бадиашиль, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Галлахер, Джексон — Палмер

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Непростой период проходят обе команды, немалое количество травм у обеих команд. Нестабильность и немалое давление на наставников обеих команд. Кажется, что все максимально ровно, но нужно учитывать класс исполнителей, который у "синих" все же немного выше, поэтому прогнозируем непростую, но победу команды Почеттино.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.