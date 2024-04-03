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Челси – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 04.04.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
4 апреля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Две кризисные команды, которые несколько лет назад еще боролись по крайней мере за топ-4, теперь встречаются в статусе претендентов на еврокубки. Окей, если мы говорим о "Манчестер Юнайтед", то с горем пополам их можно назвать потенциальными претендентами на топ-4, пусть у них будет такой аванс. А вот что касается "Челси", то это откровенный середняк лиги, громкость имени которого позволяет им до сих пор в теории претендовать лишь на топ-7.
Несмотря на то, что у команд слегка разные турнирные задачи, что коллектив тен Хага, что команда Почеттино на самом деле находятся в кризисе и демонстрируют невероятный уровень нестабильности. Кто из них окажется более нестабильным в очной встрече?
Новости "Челси"
После победы "Борнмута" в матче против "Кристал Пэлас", лондонский коллектив опустился на 12-ю строчку. Да, у них есть матчи в запасе по сравнению с конкурентами, но что это за матчи. Там будет "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм", то есть это точно не гарантия трех баллов в каждом из матчей, если вообще бывают какие-то гарантированные три балла для "Челси" в этом сезоне.
Кажется, что каждый отдельный матч - это отдельный вызов для команды Почеттино. На прошлой неделе они не смогли одолеть "Бернли" у себя дома, играя в большинстве весь второй тайм. Вот настолько все может быть плохо.
Зато они так же могут обыграть "Ньюкасл" со счетом 3:2. Всего в последних 5 матчах у них 3 победы и 2 ничьи, они давненько не проигрывали. И матч против "Манчестер Юнайтед" выглядит как тот, в котором можно ожидать именно поражения. Почему? Потому что они не обыгрывали манкунианцев с 2017 года, это максимально неудобный для них соперник и та форма, в которой они сейчас подходят к игре, никак не обнадеживает.
Михаил Мудрик провел достойный матч против "Бернли", однако результат матча перечеркнул все старания украинца, все обсуждали только позорные 2:2. Если Михаил продолжит показывать такой футбол и его команда еще параллельно получит результат, он точно получит куда больше комплиментов в свой адрес.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Резкие взлеты и еще более резкие падения команды Эрика тен Хага уже не вызывают больших удивлений. После того, как они одолели "Ливерпуль" в рамках Кубка Англии перед международным перерывом, эта же команда сыграла просто ужасный матч против "Брентфорда".
Как ни странно, но даже при такой безыдейной и бледной игре, как во встрече с "пчелами", они едва не вырвали победу. Просто из единственного момента на последних секундах забив гол. Сделал это, к слову, Мейсон Маунт, который отметился своим первым голом в футболке манкунианцев. Теперь воспитанник "Челси" возвращается на "Стэмфорд Бридж" в статусе игрока другой команды и это будет едва ли не главной интригой вечера.
Что касается формы команды тен Хага, то в последних 5 матчах у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Проиграли они в манчестерском дерби, хотя и там были шансы зацепиться хоть за какой-то результат. Также были победы над "Ноттингем Форест", "Эвертоном" и "Ливерпулем". Если бы не последняя игра с "Брентфордом", то можно было бы говорить о каких-то намеках на возрождение и на возвращение себе хорошей формы, но нет. В матче с "Челси" придется все доказывать заново.
Турнирная таблица
Личные встречи
06.12.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 2:1
25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1
22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
28.04.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1
28.11.21 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
Цифры и факты
- Последние 3 матча между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж" заканчивались вничью;
- В последних трех домашних матчах "Челси" против "Манчестер Юнайтед" ничейный счет фиксировался как после первого, так и после второго таймов;
- В 6 из 7 последних матчей "Челси" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Для Почеттино ничего нового, громких возвращений из лазарета нет, громких новых имен там также не наблюдается. Сейчас травмированы и не смогут сыграть против "Юнайтед": Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Ливай Колвилл, Кристофер Нкунку и Бен Чилуэлл.
Под вопросом участие в матче Роберта Санчеса, Карни Чуквуемеки и Трево Чалоба.
Что касается Эрика тен Хага, то он не может рассчитывать на помощь Люка Шоу, Тайрелла Маласии, Алтая Баиндира, Антони Марсьяля, Виктора Линделефа и Лисандро Мартинеса. Также под вопросом готовность Рафаэля Варана и Джонни Эванса.
"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Палмер, Мудрик, Стерлинг — Джексон
"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Магуайр, Варан, Ван-Биссака — Каземиро, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. В последние годы эти команды любят расписывать между собой ничьи, особенно на "Стэмфорд Бридж". Ребята Почеттино пропускают как минимум 2 гола в 4-х матчах подряд и там даже не было ни одного топ-соперника. Когда им будет противостоять "Манчестер Юнайтед", то удержать ворота в неприкосновенности будет невозможно, мы ожидаем результативной ничьей с достаточным количеством ошибок.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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