Ньюкасл – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 13.04.2024

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

13 апреля. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Шпоры" наконец вернулись в топ-4, у них поровну очков с "Астон Виллой" с матчем в запасе. В принципе, они могут чувствовать себя комфортно и быть уверенными в квалификации в Лигу Чемпионов на следующий сезон, если выиграют еще буквально несколько матчей. Учитывая то, что впереди у "Тоттенхэма" еще будут встречи с "Челси", "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", матч против "Ньюкасла" выглядит не таким уж и тяжелым.

Именно поэтому эта встреча является очень важной для лондонцев. У них будет хватать непростых матчей, поэтому здесь необходимо выигрывать. Впрочем согласен ли с этим Эдди Хау, который продолжает переживать турбулентный сезон вместе со своей командой, но все еще борется за попадание в еврокубки на следующий сезон?

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Новости "Ньюкасла"

Проблемы "сорок" обсасываются экспертами на протяжении всего сезона. Говорить о травмах, когда мы вспоминаем "Ньюкасл", уже стало моветоном, поэтому о них отдельно и коротко чуть позже, будем разбираться с тем, в какой форме прямо сейчас находится эта команда.

В последних 5 встречах у них есть 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. То есть все максимально нестабильно, как всегда. Поражения были против "Челси" и "Манчестер Сити", поэтому их можно оправдать исключительно уровнем оппозиции. А что касается ничьей, то здесь есть вопросы. Произошла она в домашнем матче против "Эвертона", который сейчас борется за выживание в АПЛ. Важно отметить, что в целом они выглядели достаточно пассивно, поэтому ничья выглядела логичным результатом.

Ну и не забываем о двух победах: невероятно эпический камбэк против "Вест Хэма" (4:3), когда они проигрывали перед концовкой игры 1:3. Ну и в прошлом туре была максимально прагматичная победа над "Фулхэмом" (1:0). В целом все непросто, но команда показывает умение как наносить, так и держать удар. Хорошая форма Александера Исака и Антони Гордона могут помочь им одолеть почти любого соперника. Станет ли таким соперником "Тоттенхэм"? Посмотрим.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анге Постекоглу наконец вернулась в топ-4 и это отличные новости для них. Сложность будущего графика очевидна, поэтому сейчас все переходит в фазу "каждый бан на вес золота".

"Шпоры" подходят к этой игре в неплохой форме. За последние 5 матчей у них 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. Особенно здесь выделяется победа над "Астон Виллой", прямым конкурентом в борьбе за Лигу Чемпионов, они просто разгромили "вилланов" 4:0. Также была непростая победа над "Лутоном" и закономерная победа в матче против "Ноттингем Форест".

На фоне этих результатов было как-то нелогично наблюдать такую неудачную игру лондонцев в дерби против "Вест Хэма", там все закончилось обменом голами. Ну а матч против "Фулхэма" все болельщики клуба хотели бы забыть, ведь "дачники" без шансов разбили своего соперника 3:0. Очевидно, что "Тоттенхэм" все еще выглядит крепче "Ньюкасла", мотивации им хватает, но смогут ли игроки команды встать с той ноги в день матча?

Турнирная таблица

Личные встречи

10.11.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 4:1

23.04.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 6:1

23.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 1:2

03.04.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" 5:1

17.10.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Тоттенхэм" 2:3

Цифры и факты

В 13 из последних 14 матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" забивал как минимум дважды в 13 из последних 16 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 10 из последних 11 матчей между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровая катастрофа в "Ньюкасле" продолжается. Точно не смогут сыграть в этом матче: Джамал Ласселс, Тино Ливраменто, Мигель Альмирон, Свен Ботман, Льюис Майли, Каллум Уилсон, Жоэлинтон, Ник Поуп, Киран Триппьер, Мэтт Таргетт и Сандро Тонали. У последнего дисквалификация, а у всех остальных - травмы. Также под вопросом участие в игре Джо Уиллока.

Что касается "Тоттенхэма", то свой пик переполненности лазарета они прошли, пока не готовы сыграть Райан Сессеньон, Манор Соломон, Фрейзер Фостер и Ришарлисон. Все имеют повреждения.

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Холл — Лонгстафф, Гимараес, Андерсон — Барнс, Исак, Гордон

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Хойбьерг, Бентанкур — Джонсон, Маддисон, Вернер - Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Матчи этих команд почти никогда не подводят нейтральных болельщиков. Обе любят как забивать, так и пропускать. Наверное, все могло бы быть еще более зрелищно, если бы не засилье травм у хозяев. Но даже с таким ограниченным выбором футболистов мы думаем, что "Тоттенхэм" победу не одержит. Ничья, но обязательно результативная, у этих команд по-другому не бывает.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.