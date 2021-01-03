Бавария - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, четырнадцатый тур

3 января. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 19:00 “Майнц”

Телетрансляция – Megogo

Прошлой зимой “Бавария” провела свой традиционный сбор в Катаре, где Ханси Фликом и его тренерским штабом был заложен базис для грандиозного выступления “Рекордмайстера” во второй половине сезона 2019/20. “Бавария” выиграла все, за исключением одного, матчи в Бундеслиге и все игры Лиги чемпионов, оформив требл. В этом сезоне “Бавария”, само собой, в Катар не летала, но Ханси Флик все равно доволен тем, как прошел небольшой зимний перерыв.

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“Пауза была уместной. Команда выглядит свежее, тренировки прошли с высокой интенсивностью. В нескольких матчей перед перерывом мы не играли на нашем высшем уровне”, – сказал тренер “Баварии”.

Сегодня “Бавария” сыграет против одной из слабейших команд чемпионата, “Майнц”. Хуже карнавального клуба пока выступает только “Шальке”. В 13 турах чемпионата “Майнц” выиграл всего один раз и набрал шесть очков. Зимой в клубе произошли структурные перестановки. Стратегией и развитием клуба будет заниматься дуэт Кристиан Хайдель – Мартин Шмидт, ожидается, что новым тренером будет Бо Свенссон. К игре с “Баварией” команду готовит глава академии Ян Зиверт, известный по своей работе в молодежке Дортмунда и с первой командой английского “Хаддерсфилда”.

Безумная статистика: в 2020 году Роберт Левандовски забил в Бундеслиге больше голов (32), чем весь “Майнц”, еще и сыграв на четыре матча меньше. А в ворота “Майнца” польский бомбардир всего забил 16 голов в 19 матчах. “Карнавальщики” проиграли семь из восьми последних матчей “Баварии”. Крайне сложно будет избежать поражения и в сегодняшнем матче.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Килиан, Хак – Фернандеш, Баррейро, Латца, Штегер, Брозински – Онисиво, Квайсон

Прогноз на матч Бавария – Майнц

Лучший в этом сезоне вингер “Баварии” Кингсли Коман не сможет сыграть против “Майнца”, но и без него “Бавария” должна справиться с аутсайдером лиги. В двух последних турах “Бавария” нанесла первые поражения “Вольфсбургу” и “Байеру”, продемонстрировав свои чемпионские амбиции. Представить себе потерю очков против “Майнца” практически невозможно. Прогноз – победа “Баварии” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.