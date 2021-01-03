  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Бавария - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Бавария – Майнц: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 января ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Бавария - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, четырнадцатый тур

3 января. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 19:00 “Майнц”

Телетрансляция – Megogo

Прошлой зимой “Бавария” провела свой традиционный сбор в Катаре, где Ханси Фликом и его тренерским штабом был заложен базис для грандиозного выступления “Рекордмайстера” во второй половине сезона 2019/20. “Бавария” выиграла все, за исключением одного, матчи в Бундеслиге и все игры Лиги чемпионов, оформив требл. В этом сезоне “Бавария”, само собой, в Катар не летала, но Ханси Флик все равно доволен тем, как прошел небольшой зимний перерыв.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

“Пауза была уместной. Команда выглядит свежее, тренировки прошли с высокой интенсивностью. В нескольких матчей перед перерывом мы не играли на нашем высшем уровне”, – сказал тренер “Баварии”.

Сегодня “Бавария” сыграет против одной из слабейших команд чемпионата, “Майнц”. Хуже карнавального клуба пока выступает только “Шальке”. В 13 турах чемпионата “Майнц” выиграл всего один раз и набрал шесть очков. Зимой в клубе произошли структурные перестановки. Стратегией и развитием клуба будет заниматься дуэт Кристиан Хайдель – Мартин Шмидт, ожидается, что новым тренером будет Бо Свенссон. К игре с “Баварией” команду готовит глава академии Ян Зиверт, известный по своей работе в молодежке Дортмунда и с первой командой английского “Хаддерсфилда”.

Безумная статистика: в 2020 году Роберт Левандовски забил в Бундеслиге больше голов (32), чем весь “Майнц”, еще и сыграв на четыре матча меньше. А в ворота “Майнца” польский бомбардир всего забил 16 голов в 19 матчах. “Карнавальщики” проиграли семь из восьми последних матчей “Баварии”. Крайне сложно будет избежать поражения и в сегодняшнем матче.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

“Майнц”: Центнер – Сен-Жюст, Килиан, Хак – Фернандеш, Баррейро, Латца, Штегер, Брозински – Онисиво, Квайсон

Прогноз на матч Бавария – Майнц

Лучший в этом сезоне вингер “Баварии” Кингсли Коман не сможет сыграть против “Майнца”, но и без него “Бавария” должна справиться с аутсайдером лиги. В двух последних турах “Бавария” нанесла первые поражения “Вольфсбургу” и “Байеру”, продемонстрировав свои чемпионские амбиции. Представить себе потерю очков против “Майнца” практически невозможно. Прогноз – победа “Баварии” 3:0.

1xbet
1.13
11.5
22.0
Сделать ставку
Favbet
1.10
11.0
27.0
Сделать ставку
Parimatch
1.10
11.5
25.0
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига букмекеры Чемпионат Германии Майнц ставки Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...