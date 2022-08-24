  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. ПСВ – Рейнджерс. Прогноз матча отбора к ЛЧ на 24.08.2022
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ – Рейнджерс. Прогноз матча отбора к ЛЧ на 24.08.2022

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Продолжится ли магия ван Нистелроя?

ПСВ – Рейнджерс. Прогноз матча отбора к ЛЧ на 24.08.2022

Фото: PSV

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Чемпионов, квалификация. Раунд плей-офф, ответный матч
24 августа. Эйндховен, "ПСВ-Стадион"
"ПСВ" – "Рейнджерс" 22:00 (Первая игра – 2:2)
Трансляция – Megogo

ПСВ Эйндховен

"ПСВ" прилично преобразился за лето, несмотря на скромные финансовые вливания. В воротах команды теперь стоит один из лучших шот-стопперов Европы Вальтер Мартинес, который, прочем, уже дважды ошибся в этом сезоне. Его неудачные действия на "Айброкс" позволили Лоуренсу забить мяч ударом со штрафного на прошлой неделе. Зато Люк де Йонг вписался как надо – забил решающий гол "Монако" в дополнительное время в прошлом раунде, и уже оправдывает свою капитанскую повязку.

У Руда ван Нистелроя дела на новом месте пока идут весьма удачно. Две победы в двух матчах чемпионата, триумф в Суперкубке Нидерландов над "Аяксом" (5:3), и шаг от попадания в групповом этап ЛЧ. Его команда любит играть смело и всегда опасна в атаке, но защита периодически выглядит весьма наивно. Благо приличный прессинг, доставшийся в наследие от Шмидта, позволяет маскировать проблемы.

Рейнджерс

"Рейнджерс" подходит к ответной игре с равным счётом, но в первой дуэли они упустили одно из немногих своих преимуществ – бешеную атмосферу "Айброкса". Именно благодаря безудержной энергии своих фанатов команда из Глазго в этом году устраивала здесь пытки таким клубам, как "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг". Здесь же была добыта победа над "Юнионом" (3:0), которая позволила выйти в раунд плей-офф после поражения в Бельгии в два мяча.

Команда Джованни ван Бронкхорста выиграла лишь одну игру сезона в гостях. И это может стать серьёзной проблемой. Кроме того, сейчас "джерс" явно не в той форме, что была в плей-офф ЛЕ весной этого года. К тому же команда совсем плоха на стандартах – в таких поединках это может сыграть дурную шутку с шотландцами.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Личные встречи

Соперники встречались между собой 7 раз. У "ПСВ" всего одна победа при трёх поражениях. Ещё три игры завершились вничью. В этом веке команды провели три встречи: в 2011-м – в 1/8 ЛЕ Эйндховен прошёл дальше (0:0, 0:1), на прошлой неделе сыграли 2:2. Примечательным был матч, сыгранный 20 октября 1999 года. Тогда Ван Нистелрой забил единственный гол эйдховенцев в гостевом матче с "Рейнджерс", в составе которого играл нынешний главный тренер шотландского клуба Джованни ван Бронкхорст.

Ориентировочные составы

"ПСВ": Бенитес – Макс, Обиспо, Тезе, Мвене – Верман, Тил, Сангаре – Гакпо, де Йонг, Сайбари

"Рейнджерс": Маклафлин – Баришич, Сэндс, Голдсон, Тавернье – Арфилд, Ландстрём, Лоуренс – Кент, Чолак, Тильман

Ставки и коэффициенты

1xbet
1.81
4.24
4.34
Сделать ставку
Favbet
1.79
4.10
4.40
Сделать ставку
VBET
1.80
4.20
4.33
Сделать ставку
Parimatch
1.78
3.95
4.20
Сделать ставку

Прогноз на матч ПСВ – Рейнджерс от UA-Футбол

Эйндховен любит весёлый футбол – в каждом матче сезона команда ван Нистелроя и забивала, и пропускала. И даже в ответственный момент эта тенденция вряд ли улетучится – потому что "ПСВ" банально не умеет закрываться. Случится может что угодно, хоть хозяева и выглядят очевидным фаворитом ответной встречи. Но в чём не стоит сомневаться, так это в обилие моментов как для столь ответственной встречи. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.6. Прибавим к этому выход Эйндховена в следующий раунд с коэффициентом 1.4, и получается неплохая цифра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде