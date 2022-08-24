ПСВ – Рейнджерс. Прогноз матча отбора к ЛЧ на 24.08.2022

Лига Чемпионов, квалификация. Раунд плей-офф, ответный матч

24 августа. Эйндховен, "ПСВ-Стадион"

"ПСВ" – "Рейнджерс" 22:00 (Первая игра – 2:2)

Трансляция – Megogo

ПСВ Эйндховен

"ПСВ" прилично преобразился за лето, несмотря на скромные финансовые вливания. В воротах команды теперь стоит один из лучших шот-стопперов Европы Вальтер Мартинес, который, прочем, уже дважды ошибся в этом сезоне. Его неудачные действия на "Айброкс" позволили Лоуренсу забить мяч ударом со штрафного на прошлой неделе. Зато Люк де Йонг вписался как надо – забил решающий гол "Монако" в дополнительное время в прошлом раунде, и уже оправдывает свою капитанскую повязку.

У Руда ван Нистелроя дела на новом месте пока идут весьма удачно. Две победы в двух матчах чемпионата, триумф в Суперкубке Нидерландов над "Аяксом" (5:3), и шаг от попадания в групповом этап ЛЧ. Его команда любит играть смело и всегда опасна в атаке, но защита периодически выглядит весьма наивно. Благо приличный прессинг, доставшийся в наследие от Шмидта, позволяет маскировать проблемы.

Рейнджерс

"Рейнджерс" подходит к ответной игре с равным счётом, но в первой дуэли они упустили одно из немногих своих преимуществ – бешеную атмосферу "Айброкса". Именно благодаря безудержной энергии своих фанатов команда из Глазго в этом году устраивала здесь пытки таким клубам, как "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг". Здесь же была добыта победа над "Юнионом" (3:0), которая позволила выйти в раунд плей-офф после поражения в Бельгии в два мяча.

Команда Джованни ван Бронкхорста выиграла лишь одну игру сезона в гостях. И это может стать серьёзной проблемой. Кроме того, сейчас "джерс" явно не в той форме, что была в плей-офф ЛЕ весной этого года. К тому же команда совсем плоха на стандартах – в таких поединках это может сыграть дурную шутку с шотландцами.

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Личные встречи

Соперники встречались между собой 7 раз. У "ПСВ" всего одна победа при трёх поражениях. Ещё три игры завершились вничью. В этом веке команды провели три встречи: в 2011-м – в 1/8 ЛЕ Эйндховен прошёл дальше (0:0, 0:1), на прошлой неделе сыграли 2:2. Примечательным был матч, сыгранный 20 октября 1999 года. Тогда Ван Нистелрой забил единственный гол эйдховенцев в гостевом матче с "Рейнджерс", в составе которого играл нынешний главный тренер шотландского клуба Джованни ван Бронкхорст.

Ориентировочные составы

"ПСВ": Бенитес – Макс, Обиспо, Тезе, Мвене – Верман, Тил, Сангаре – Гакпо, де Йонг, Сайбари

"Рейнджерс": Маклафлин – Баришич, Сэндс, Голдсон, Тавернье – Арфилд, Ландстрём, Лоуренс – Кент, Чолак, Тильман

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСВ – Рейнджерс от UA-Футбол

Эйндховен любит весёлый футбол – в каждом матче сезона команда ван Нистелроя и забивала, и пропускала. И даже в ответственный момент эта тенденция вряд ли улетучится – потому что "ПСВ" банально не умеет закрываться. Случится может что угодно, хоть хозяева и выглядят очевидным фаворитом ответной встречи. Но в чём не стоит сомневаться, так это в обилие моментов как для столь ответственной встречи. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.6. Прибавим к этому выход Эйндховена в следующий раунд с коэффициентом 1.4, и получается неплохая цифра.