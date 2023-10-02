Манчестер Юнайтед – Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 03.10.2023

Лига Чемпионов. Группа А, 2-й тур.

3 октября. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 6

Не очень-то и крутое пике подопечных Эрика тен Хага продолжается. На этот раз к ним в гости приезжает агрессивный и плотный "Галатасарай", с которым они попытаются добыть свои первые очки в рамках грпового этапа Лиги Чемпионов. Но готовы ли игроки турецкого клуба так легко эти очки отдавать?

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Новости "Манчестер Юнайтед"

Сейчас "красные дьяволы" занимают последнее место в своем квартете Лиги Чемпионов после поражения на выезде против мюнхенской "Баварии" (4:3). Если счет может натолкнуть на мысли, что в той игре была равная и ожесточенная борьба, то нет, мюнхенский коллектив достаточно уверенно контролировал ход матча, пропустив два гола уже в компенсированное время.

В Английской Премьер-Лиге в этом сезоне манкунианцам также трудно найти позитив, ведь после первых 7 туров они имеют три победы и четыре поражения, занимая при этом 10 строчку в турнирной таблице.

Очень тяжелая победа над "Бернли" неделю назад и поражение против "Кристал Пэлас" в родных стенах в субботу: какие еще нужны доказательства, чтобы понять, что у коллектива тен Хага есть проблемы. Причем проблем хватает как на поле, так и за его пределами. Конфликт с Джейдоном Санчо продолжается и, кажется, уже никогда мирно не разрешится. А вот Антони вернулся к тренировкам и теперь вновь вовлечен в работу в команде. Одной проблемой меньше.

Если "Манчестер Юнайтед" думает о весне в Лиге Чемпионов, то им нужно просыпаться уже сейчас, ведь в случае продолжения неудачной серии их амбиции по поводу выхода из группы будут под большим вопросом.

Новости "Галатасарая"

Вековой турецкий топ-клуб, который в этом сезоне набрал очень хорошую форму, готов снимать очередной скальп с фаворита. После первых 7 туров в Суперлиге стамбульский коллектив находится на втором месте (6 побед и 1 ничья), лучше них играет только "Фенербахче" (7 побед в 7 матчах).

"Львы" еще не проигрывали ни одного матча в этом сезоне, причем это касается как национального первенства, так и квалификации к групповому этапу Лиги Чемпионов. На своем пути они прошли "Жальгирис", "Олимпию" из Словении и "Мьольде". А в первом туре группового этапа они сыграли вничью с "Копенгагеном", сначала пропустив два гола, но сравняв счет за 2 минуты в самой концовке, когда остались в большинстве после удаления Элиаса Елерта в составе датского коллектива.

Учитывая прекрасную форму и немалое количество опытных исполнителей, которые знают, что такое играть в Лиге Чемпионов, "Галатасарай" точно готов дать бой кризисному "Юнайтед".

Турнирная таблица

Цифры и факты

За свою историю коллективы встречались на поле трижды: дважды на групповом этапе Лиги Чемпионов и один раз в товарищеском матче. В рамках ЛЧ один раз выиграл "Галатасарай", а второй - "Манчестер Юнайтед". Товарищеский матч закончился разгромной победой манкунианцев 5:2;

В пяти из шести последних матчей "Галатасарая" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В четырех из шести последних матчей "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эрик тен Хаг всегда может частично обвинить лазарет своей команды в потере формы на поле, ведь там действительно хватает игроков, которые могли бы помочь "красным дьяволам" на поле. Во вторник не смогут сыграть Лисандро Мартинес, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Тайрелл Маласия, Амад Диалло. У этих игроков травмы.

Все еще отстранен от работы с командой Джейдон Санчо, поэтому на него также не рассчитывают. Под вопросом участие во встрече Серхио Регилона, который остается единственной надеждой главного тренера на левом фланге обороны. Если испанца не будет, то снова придется выпускать Софьяна Амрабата на неродную для него позицию флангового защитника.

У "Галатасарая" на фоне этого вообще нет потерь. На самом деле среди травмированных у турок числится только молодой защитник Кажимджан Караташ. Под вопросом и Хаким Зиеш, впрочем, возможно, он успеет восстановиться к такой важной встрече. Если нет, то ожидаем в старте Вильфреда Заа.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Далот, Варан, Линделеф, Регилон — Каземиро, Амрабат — Фернандеш, Маунт, Рэшфорд — Хойлунд

"Галатасарай", 4-2-3-1: Муслера — Буй, Санчез, Бардакчи, Анхелиньо — Торрейра, Демирбай — Заа, Мертенс, Актюркоглу — Икарди

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Галатасараем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Учитывая достаточную результативность в последних встречах обоих коллективов, следует ожидать как минимум несколько голов и на этот раз. Впрочем форма манкунианцев сейчас настолько печальная, что поверить в их домашнюю победу над "Галатасараем" не так легко. Хотя, возможно, именно этот матч и станет для "Юнайтед" отправной точкой к более успешному сезону. Но мы ожидаем результативной ничьей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.