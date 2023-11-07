Наполи - Унион. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 8.11.2023

После минимальной гостевой победы в столице Германии "Наполи" на своем поле будет принимать "Унион". Итальянская команда должна пользоваться шансом и забирать победу в этой паре во второй раз. Немецкий коллектив еще не добыл ни одного очка в своей дебютной кампании ЛЧ. Возможно в Неаполе "железных" прорвет, хотя предпосылок для этого слишком мало.

4-й групповой тур. Квартет C Сезон 2023/24

8.11.2023. Италия, Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона"

Арбитр: Клей Руперти (Нидерланды)

"Наполи" 19:45 "Унион" Берлин

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"Наполи": последние новости

Кажется, подопечные Руди Гарсии сумели немного отойти от скандалов вокруг своего лидера Осимхена и двух подряд поражений в домашней стенах в начале октября. Тогда неаполитанцы обидно уступили мадридскому "Реалу" (2:3), а спустя неделю обескровленная команда французского наставника в чемпионате не сумела ничего сделать с "Фиорентиной", уступив "фиалкам" 1:3.

После этого действующий чемпион Италии в каждом поединке добывал очки. В итальянской Серии А "Наполи" разобрался на выезде с "Вероной" (3:1) и переиграл "Салернитану" (2:0), а дома расписал результативную ничью с "Миланом" (2:2). А в предыдущем туре ЛЧ Кварацхелия и компания сумели в Берлине одолеть "Унион".

На стадионе великого Диего Марадоны "Наполи" в этом сезоне выступает не очень убедительно. Часто случаются досадные и нелогичные поражения. Вообще команда не похожа на себя прошлогоднего образца и идет очень натужно от матча к матчу. Руди Гарсии непременно нужно доказывать свою квалификацию и вновь побеждать новичка ЛЧ, чтобы хотя бы на время отбросить слухи о своем потенциальном увольнении.

Ориентировочный состав "Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Руи, Лоботка, Каюст, Зелински, Политано, Распадори, Кварацхелия.

"Унион" Берлин: последние новости

Команда Фишера тотально развалилась после прошлого невероятного прошлого сезона. Хотя это можно было с легкостью предсказать. Вспомнить лишь историю "Лестера" 2016-го года, который после чемпионства не смог вытягивать игру на два фронта и очень просел в национальном первенстве. Тем не менее, тогда "лисы" даже смогли дойти до стадии 1/8 плей-офф главного еврокубка и выровняться в АПЛ. Однако немецкий клуб попал еще в более крутое пике.

Проигрышная серия "железных" насчитывает аж 12 (!) матчей во всех турнирах. И пока вообще непонятно за счет чего швейцарскому наставнику выводить своих подопечных из такого кризиса. Более того, берлинская команда не может даже поразить ворота соперника уже целый месяц. Последний раз игроки "Униона" забивали в ворота дортмундской "Боруссии" - 7-го октября... После этого последовали 5 сухих поражений.

В Лиге чемпионов дела у "Униона" тоже идут катастрофически. В первом туре команда обидно уступила мадридскому "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Победу "сливочным" тогда принес невероятный Джуд Беллингем на 90+4. После этого в двух следующих турах были домашние неудачи с "Брагой" и "Наполи". При этом в обоих случаях не хватало одного мяча для ничьей.

Ориентировочный состав "Униона": Реннов, Триммель, Дуки, Лейте, Кнохе, Гозенс, Хедира, Хаберер, Ааронсон, Беккер, Фофана.

"Наполи" - "Унион" Берлин. Личные встречи

Команды пересекались в своей истории лишь однажды, что и неудивительно. Это как раз и произошло в предыдущем туре Лиги чемпионов. У Неаполя один матч, один гол и одна победа.

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"Наполи" - "Унион" Берлин. Ставка и коэффициенты

"Наполи" - "Унион" Берлин. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1. Букмекеры совсем не верят в немецкую команду. Да и мы, честно говоря, тоже. Учитывая ужасную форму "Униона" во всех турнирах, "Наполи" должен забирать три очка и шагать в сторону плей-офф стадии. Хотя есть интрига, возможно, команде из Берлина наконец-то удастся отличиться своим первым голом в истории крупнейшего клубного турнира.