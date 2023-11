Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023

"Реалу" после 3 побед в 3 турах необходимо всего одно очко, чтобы выйти из группы. "Брага", в свою очередь, нуждается в баллах для борьбы за вторую строчку.

Вы скажете, это слон и моська? Но первый матч в Португалии показал обратное. В арсенале "Оружейников" предостаточно приемов, чтобы усложнить жизнь Мадриду, если тот проявит слабость.

В этой ЛЧ "Сливочные" еще ни разу не победили комфортно. "Унион" был бит в последней атаке (1:0); "Наполи" обыграли в перестрелке (3:2); выезд на поле "Браги" (2:1) - шоу на три результата.

Похожая история и в последних турах Ла Лиги, где "Реал" в добавленное время добил "Барсу" (2:1), а вот с "Севильей" (1:1) и "Райо Вальекано" (0:0) не совладал. Это еще ни кризис, но и подъемом такие результаты не пахнут, несмотря на монструозную статистику Беллингема, который забил уже 13 голов в 14 матчах.

22 - Real Madrid attempted 22 shots in this match against Rayo Vallecano. Only against Cádiz in December 2021 (36) have Real Madrid attempted more in a LaLiga match without scoring under Carlo Ancelotti. Mired. pic.twitter.com/kq8TlDKHuz