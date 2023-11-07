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Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023

Лига Чемпионов

"Сливочным" хватит и ничьей

Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
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"Реалу" после 3 побед в 3 турах необходимо всего одно очко, чтобы выйти из группы. "Брага", в свою очередь, нуждается в баллах для борьбы за вторую строчку.

Вы скажете, это слон и моська? Но первый матч в Португалии показал обратное. В арсенале "Оружейников" предостаточно приемов, чтобы усложнить жизнь Мадриду, если тот проявит слабость.

Содержание

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Брага
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Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур
8 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Брага"
Арбитр: Халил Мелер (Турция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

В этой ЛЧ "Сливочные" еще ни разу не победили комфортно. "Унион" был бит в последней атаке (1:0); "Наполи" обыграли в перестрелке (3:2); выезд на поле "Браги" (2:1) - шоу на три результата.

Похожая история и в последних турах Ла Лиги, где "Реал" в добавленное время добил "Барсу" (2:1), а вот с "Севильей" (1:1) и "Райо Вальекано" (0:0) не совладал. Это еще ни кризис, но и подъемом такие результаты не пахнут, несмотря на монструозную статистику Беллингема, который забил уже 13 голов в 14 матчах.

Джуд - лучшее, что есть в этом Мадриде. Также хорош в роли лидера Карвахаль. Но что остальные? Полузащита перестала забивать; Хоселу как-то затух; Винисиус снова сбился на ссоры с рефери. У "Реала" длящаяся 8-матчевая беспроигрышная серия дома в ЛЧ, но если он не соберется, то даже с "Брагой" будут проблемы.

Новости "Браги"

Если Мадриду надо собраться, то "Браге" можно пожелать лишь сохранять темп. По своим меркам она на высоте.

В ЛЧ команда Артура Жорже сохраняет шансы на евровесну; в Примейре идет 4-й и на выходных эпично разбила "Портимоненсе" 6:1, забив все 6 голов во втором тайме. Симон Банза оформил хет-трик - он сейчас главная ударная сила "Оружейников".

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Конечно, "Брага" знает, что "Реал" еще никогда не проигрывал любым португальцам дома в ЛЧ, но страх? Его не будет. Во-первых, гости ничем не рискуют. Никто не раскритикует их за поражение в таком месте. Ну, а во-вторых, две недели назад они устроили "Реалу" такую трепку, из которой он чудом вышел без потерь. Как его после такого бояться?

"Реал Мадрид" - "Брага": статистика личных встреч

До текущей Лиги чемпионов команды между собой не встречались.

Касательно первого матча на "Мунисипале", то детально о нем можно почитать здесь.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023 - изображение 4

Последние матчи "Браги"

Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры Куртуа, Милитао, Чуамени и Себальос, а Ферлан Менди вернулся в строй. Также есть слухи, что у Беллингема болит поврежденное против "Райо" плечо, но ожидается, что он все равно сыграет.

У "Браги" кадровых потерь нет. Из интересного - A Bola ждет в старте 39-летнего Жозе Фонте!

"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Вальверде, Камавинга, Кроос - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Брага": Матеус - Мендес, Фонте, Паулу Оливейра, Борха - Салазар, Аль-Мусрати - Джало, Андре Орта, Брума - Банза

"Реал Мадрид" - "Брага": ставки и коэффициенты

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6,60
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"Реал Мадрид" - "Брага": прогноз от UA-Футбол

Слишком неубедителен нынче "Реал", чтобы прогнозировать разгром.

Наша ставка - на "Брагу" с форой (+2,5). БК принимают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.

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