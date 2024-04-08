Реал Мадрид – Манчестер Сити. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Чемпионов на 09.04.2024

Лига Чемпионов. 1/4 финала, первый матч.

9 апреля. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Противостояние этих двух команд понемногу превращается в европейскую классику, от которой никогда не знаешь, чего ожидать. Сначала мадридцы выбивают "горожан" из полуфинала Лиги Чемпионов, затем мы наблюдали своеобразную вендетту от Гвардиолы и его команды, когда уже они прошли "Реал" в 1/8 финала главного турнира Европы. Через 2 года невероятная драма в полуфинале и проход от мадридцев, когда казалось, что шансов нет. Ну и все помнят прошлогодний погром на "Этихаде" и итоговый проход манчестерского коллектива.

У этого противостояния хоть и не давняя, но уже богатая история, которая наконец-то получит еще одну главу. Кто окажется сильнее на этот раз?

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Новости мадридского "Реала"

Команда Карло Анчелотти подходит к этому противостоянию в неплохой форме, сейчас у них серия из трех побед подряд, а если затрагивать последние 5 матчей, то там 3 победы и две ничьи, хотя и стоит отметить, что ничья против "Валенсии" получилась максимально странной с отмененным голом из-за заблаговременно данного финального свистка от главного арбитра. Ту ничью все же вынесем за скобки.

Также была ничья против "Лейпцига" (1:1), этого результата хватило для того, чтобы пройти немецкий коллектив, ведь в первом матче была добыта минимальная победа. Несмотря на то, что в противостоянии в рамках 1/8 финала "сливочные" выглядели не очень убедительно, мы прекрасно знаем их умение включиться тогда, когда это больше всего нужно. Матч против "Сити" выглядит именно таким.

А что касается последних трех побед, то мадридцы не заметили "Сельту" (4:0), стильно, хотя и не без огрехов обыграли "Осасуну" (2:4), а также в прошлом матче без Винисиуса Жуниора роль дирижера взял на себя Родриго и "Атлетик" ничего не смог с этим поделать (2:0). Учитывая тот факт, что прошлые выходные мадридцы отдыхали, у них даже есть определенное преимущество над своим соперником, который играл 2 матча на прошлой неделе.

Новости "Манчестер Сити"

Завышенные стандарты, которые поставили перед командой Пепа Гвардиолы после прошлогоднего требла, очень мешают нынешней оценке силы "горожан". Да, они точно не в лучшей форме, особенно это касается надежности в обороне, которой в последнее время катастрофически не хватает.

Кроме проблем в обороне, бросается в глаза и спад формы Эрлинга Холанда, который хоть и забил в прошлом матче против "Кристал Пэлас", но вселить какую-то уверенность в том, что он готов к противостоянию с королевским клубом, не получилось. С другой стороны, вселил эту уверенность Кевин Де Брюйне. Кажется, что бельгийский полузащитник готов к большим свершениям как никто другой. Вопрос лишь в том, поддержат ли его партнеры.

В последних 5 матчах "горожане" имеют такие же показатели, как и их соперники: 3 победы и 2 ничьи. Ничьи были в непростых матчах против конкурентов в борьбе за титул: "Ливерпуля" (1:1) и "Арсенала" (0:0). Стоит отметить, что в обоих матчах если кто-то и был ближе к победе, то наверняка их соперники.

Вместе с тем, удалось обыграть "Ньюкасл" (2:0), "Астон Виллу" (4:1) и "Кристал Пэлас" (4:2). В итоге к первому матчу против мадридцев они подходят в неплохом настроении, но точно не в оптимальной форме, это точно не тот "Сити", что в прошлом сезоне выбивал "Реал" со счетом 4:0. Или может Пеп нас всех обманывает?

Личные встречи

17.05.23 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 4:0

09.05.23 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити" 1:1

04.05.22 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити" 3:1

26.04.22 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 4:3

07.08.20 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 2:1

Цифры и факты

В 6 из последних 7 матчей между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;

Лучшим бомбардиром "Сити" в Лиге Чемпионов этого сезона является Эрлинг Холанд, на его счету 6 голов. У мадридского "Реала" это Джуд Беллингем - 5 голов;

"Реал" не проигрывал в домашних матчах Лиги Чемпионов с апреля 2022 года, с тех пор было 9 побед и 2 ничьи.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас в лазарете команды Карло Анчелотти находятся Тибо Куртуа и Давид Алаба. Они точно не помогут своей команде в этом матче. Недавно после длительной травмы вернулся Эдер Милитао, впрочем вряд ли следует ожидать бразильца сразу же в составе на эту игру.

Что касается проблем Пепа Гвардиолы, то у него отсутствует Кайл Уокер из-за повреждения. Под вопросом участие в игре Йошко Гвардиола.

Важно отметить и то, что у мадридского "Реала" есть сразу 4 футболиста, которые пропустят ответный матч в Манчестере, если получат желтую карточку в первой игре — это Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга и Орельен Тчуамени. У "Сити" есть лишь один такой игрок — Рубен Диаш.

"Реал Мадрид", 4-3-1-2: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Тчуамени, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Манчестер Сити", 4-3-3: Эдерсон — Аканджи, Стоунз, Диаш, Льюис — Де Брюйне, Родри, Силва — Фоден, Холанд, Доку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Несмотря на то, что статистика прошлых матчей прямо намекает на то, что голов сегодня будет больше, прямо большой перестрелки мы не ожидаем. Даже в прошлые годы, когда преимущество "Манчестер Сити" над "Реалом" на бумаге выглядело чрезвычайно очевидно, у себя дома мадридцы как минимум не проигрывали. Вряд ли поражение случится и на этот раз, поэтому ожидаем обмена голами и переноса решения судьбы этого противостояния на "Этихад".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.