Евро-2020, группа B. Первый тур

12 июня, Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург"

Бельгия 22:00 Россия

Телетрансляция – Футбол 1, oll.tv

Лидер рейтинга ФИФА среди сборных Бельгия начинает свой путь на европейском первенстве матчем с Россией. "Красные дьяволы" наверняка хотят выдать яркий дебют на Евро, тем более что соперник им хорошо знаком. Хотя бельгийцам и придётся обходиться без двух ключевых игроков.

Бельгия

Бельгия обладает не только одним из лучших составов на Евро-2020, но также имеет и хорошо поставленную игру, что автоматически делает их одним из фаворитов турнира. Три года назад "красные дьяволы" выдали ярчайший перфоманс на Чемпионате мира, но в шаге от финала их путь остановил будущие триумфаторы из Франции. С тех пор золотое поколение бельгийцев порядком заматерело и вероятно проводит один из последних турниров вместе, ещё не пройдя свой пик.

Главные звёзды Роберто Мартинеса сейчас в самом соку (28-30 лет), хотя не все приехали в сборную в лучших кондициях. За спиной у Тибо Куртуа его лучший сезон в "Реале", Ромелу Лукаку за два года сотрудничества с Конте в "Интере" окончательно превратился в абсолютно убийственного форварда, а Кевин Де Брюйне второй год подряд признаётся лучшим игроком самой сложной лиги мира. Для полного счастья не хватает лишь успехов от Эдена Азара, который стал совсем не похож на себя в Мадриде, постоянно травмируясь, из-за чего в последний раз надевал футболку сборной ещё в конце 2019-го года.

Азар-старший вероятно не сыграет и с россиянами. Компанию ему в лазарете должен составить и Де Брюйне, сломавший нос и глазницу в финале ЛЧ. Так же в прекрасно знаком ему Петербурге не появится на поле и Аксель Витцель. Все трое невероятно важны для сборной, но Бельгия всё равно должна справляться с Россией и брать первые три очка на турнире.

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Россия

Россияне тоже не стояли на месте и с домашнего Чемпионата мира прилично видоизменились. Если на последний большой международный турнир Станислав Черчесов слепил самый настоящий автобус, то теперь его коллектив выглядит куда современней. Эта российская сборная – прессингующая команда, делающая акцент на интенсивном футболе. Черчесов тоже перестроил сборную на схему в три защитника, хоть трактуют они её совсем не так, как бельгийцы.

Есть свои важные потери и у России. Защитник Фёдор Кудряшов является одним из системообразующих игроков команды, во многом именно благодаря его тактической гибкости Черчесов имеет возможность тасовать схемы даже по ходу игры. Но завтра левоногий оборонец не сыграет, и команда потеряет как на мяче, так и без него. Хотя рядом с потерей КДБ и Эдена Азара это выглядит не настолько трагично.

Личные встречи

Соперники встречались между собой 6 раз в истории, и все 6 раз в этом веке. У Бельгии 5 побед при одной ничьей, да и то в товарищеской игре. Общая разница мячей – 16:7. Бельгия и Россия попали в одну группу и в отборе к Евро, и оба раза "красные дьяволы уверенно побеждали – 3:1 и 1:4.

Статистика и факты

Эден Азар оформил по дублю в последних двух встречах против России

У Лукаку 3 гола в 4 играх против россиян

Бельгия забивала минимум три гола в трёх последних играх с соперником

В квалификации Бельгия выиграла 10 матчей из 10

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Денайер – Менье, Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар – Мертенс, Лукаку, Доку

Россия: Шунин – Марио Фернандес, Баринов, Джикия, Семенов, Караваев – Зобнин, Оздоев, Головин – Ал. Миранчук – Дзюба

Коэффициенты и ставки

Прогноз на матч Бельгия – Россия от UA-Футбол

Прогноз: Победа Бельгии 2:0. Россияне вряд ли смогут приготовить что-то новое и удивить соперников. Ожидаем весьма открытой по меркам Евро матча, в котором "красные дьяволы" должны комфортно побеждать. Правда без Де Брюйне и Азара-старшего разгрома ждать не стоит.