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Россия – Дания. Прогноз на матч Евро-2020 на 21.06.21
Расклад в группе B перед финальным туром просто невероятен
Абсолютно каждая сборная из квартета B сохраняет шансы добыть прямую путёвку в плей-офф Евро перед финальным туром. Датчане парадоксальным образом не добыли очков в двух прошлых встречах, несмотря на хорошую игру. Но судьба готова вернуть должок – в случае победы над россиянами их команда может сразу взлететь до второй строчки.
Россия
Россия в предыдущих двух турах показала весьма неубедительную игру, но со своей задачей минимум на турнире справилась. Началось Евро для команды Станислава Черчесова разгромным фиаско от Бельгии (0:3). За поражение, даже и с таким счётом, россиян критиковать вряд ли уместно, всё-таки им противостояла действительно топовая сборная. Другое дело, что Бельгия добыла такой результат вообще не напрягаясь, справившись без Де Брюйне, Витселя, а главное без лишних энергозатрат.
Забавной была реакция России, игроки которой после матча высказывались в духе "ничего особенного в этой Бельгии нет". Действительно, коллектив Черчесова даже не вынудил бельгийцев прикладывать больших усилий и включаться на максимум. Но они с такими "красными дьяволами" не особо справлялись.
А вот во втором туре российской команде удалось взять 3 очка, которые и подняли их на вторую строчку. Матч с финнами (1:0) получился очень скомканным и нервным, и прошёл лишь при минимальном преимуществе победителя. Хотя от дуэли с таким соперником ждали большего. Черчесов откровенно засушил игру после гола Миранчука, который к тому же стал результатом его крутых индивидуальной игры Алексея, а не командных действий.
Дания
Данию можно смело назвать самой нефартовой командой этого Евро, и симпатизировать им хочется вовсе не только из-за ужасающего инцидента с Кристианом Эриксеном на старте турнира. "Народная команда" после двух туров имеет разницу ударов по воротам 43-7, а разницу голов 1-3, и ноль очков по итогу. Показатели ожидаемых голов тоже поражает – 4.22 против 1.5 допущенных. Цифры абсолютно аномальные, и очень хочется, чтобы фортуна вернула им заслуженное.
В первом туре УЕФА фактически принудил датчан доиграть матч с финнами (0:1). Мыслями команда была уже совсем не на поле после случившегося с Эриксеном, так что в поражении их винить не стоит. А дальше поражение от Бельгии (1:2), с которым по итогу тоже было трудно смириться. В первом тайме коллектив Каспера Хьюлманда так зажал мирового лидера рейтинга ФИФА своим прессингом, что бельгийцы толком не выбирались на чужую половину, а Лукаку был полностью изолирован от команды. После перерыва появился фантастический Де Брюйне и решил исход матча на своём гении, хотя Дания всё равно была предпочтительнее все 90 минут, а в концовке имела все шансы зацепиться хотя бы за ничью.
С Россией надо просто показывать такой же уровень футбола, и победа от датчан никуда не денется. Все запасы нефарта уже исчерпаны. Победа с разницей в два мяча позволит Дании обойти в таблице своего сегодняшнего оппонента, на что они и настраиваются.
Положение в группе В
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|Россия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Дания
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Статистика и факты
- Победа над финнами стала для России первой в 7 последних встречах на Евро
- Дзюба поучаствовал в 42% голов сборной в отборе к Евро (9+5)
- С последнего Евро в составе России уцелели лишь Дзюба и Головин
- Дания проиграла 5 из 6 последних игр на Евро
- Дания не проиграла ни одной встречи в квалификации (В4, Н4)
- До Евро на стадионе "Паркен" Дания проиграла лишь одну игру из 11 последних
Ориентировочные составы
Россия: Сафонов – Баринов, Дивеев, Джикия – Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев – Миранчук, Головин – Дзюба
Дания: Шмейхель – Меле, Кьер, Кристенсен, Васс – Дамсгор, Хейбьерг, Дилейни – Поульсен, Корнелиус, Брейтвейт
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Россия – Дания
Прогноз: Победа датчан 0:2. Это будет крайне напряженная игра, которая будет иметь ключевое значение для обоих сторон, поэтому обильной результативности ждать не стоит. Россия выйдет с крайне оборонительным настроем, так что первый гол будет иметь огромный вес для противостояния.
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