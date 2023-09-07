Словакия - Португалия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 08.09.23

Отбор на Євро-2024. Группа J. 5-й тур.

8 сентября. 21:45. Братислава. "Тегельне поле"

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляция: Megogo Football 1

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса едет в Братиславу в поисках своей пятой подряд победы в рамках отбора на Евро-2024. В то же время, банда Франческо Кальцона попытается вытеснить своего соперника с 1-го места.

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Новости Словакии

Словакия более чем удачно начала свой отбор и после первых 4-х туров имеет в своем активе три победы: над Боснией (2:0), Исландией (1:2) и Лихтенштейном (0:1). Единственная потеря очков у них произошла в первом туре против Люксембурга, где была расписана нулевая ничья.

Важно отметить, что словакам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в 4 из последних 5 матчей. Они останутся главными фаворитами на выход из группы со второго места даже если проиграют португальцам.

Новости Португалии

Португалия сейчас проводит просто идеальный отборочный цикл, на их счету 4 победы в первых 4-х матчах и ни одного пропущенного мяча. Это были поединки против Лихтенштейна, Люксембурга, Боснии и Исландии.

Более того, они уже успели забить 14 голов. В рамках данного отбора это второй лучший показатель после Англии, которая забила 15. Интересно и то, что за последние 19 матчей квалификаций к Евро португальцы проиграли всего 1 раз: это было поражение от сборной Украины в 2019 году.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.06.05 ЧМ (КВАЛ) Португалия — Словакия 2:0

30.03.05 ЧМ (КВАЛ) Словакия — Португалия 1:1

05.06.99 ЧЕ (КВАЛ) Португалия — Словакия 1:0

14.10.98 ЧЕ (КВАЛ) Словакия — Португалия 0:3

Цифры и факты

Словакия не проигрывает в последних четырех домашних матчах;

Португалия забила как минимум на 6 голов больше (14), чем любая другая команда группы J.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Словакии впервые за долгое время нет проблем с травмами. Вернулись в строй защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр и голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка. Ожидается, что 36-летний Юрай Куцка проведет свой 100-й матч за национальную сборную.

У Португальцев из-за повреждений не смогут сыграть латераль "Баварии" Рафаэль Геррейро, а также левый защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш. Все в ожидании возвращения Криштиану Роналду на европейский футбольный газон. Удастся ли ему забить? Это будет одной из главных интриг этого матча.

Словакия, 4-3-3: Дубравка - Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко - Куцка, Лоботка, Дуда - Суслов, Боженик, Мак

Португалия, 3-4-3: Кошта - Перейра, Диаш, А. Силва - Канселу, Фернандеш, Палинья, Далот - Б. Силва, Роналду, Леау

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Словакия – Португалия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Словакией и Португалией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Португалия выиграла все предыдущие матчи группы отбора к Евро-2024 и в среднем забивает более 3 голов за игру. Их стиль ощутимо изменился после того, как пост главного тренера покинул прагматичный Фернанду Сантуш. Несмотря на удачное начало отборочной кампании от Словакии, они впервые встречаются с соперником такого калибра, поэтому ожидаем разгрома от подопечных Роберто Мартинеса.

Данный прогноз — это лишь один из вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.