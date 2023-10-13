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Австрия - Бельгия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 13.10.2023
Австрия – Бельгия: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.10.23 ⋊ Евро 2024 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
13 октября состоится одно из самых интересных противостояний 7-го тура квалификации ЧЕ-2024. В Вене на стадионе "Эрнст Хаппель" сборная Австрии будет принимать Бельгию. Начало игры в 21:45.
Отбор к Евро-2024. Группа F. 7-й тур
13 октября. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия 21:45 Бельгия
Арбитр: Хесус Манзано (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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Новости Австрии
В пяти матчах квалификации на Евро-2024 Австрия набрала 13 очков и имеет разницу забитых и пропущенных голов +8. В первых двух турах австрийцы дома разобрались 4:1 с Азербайджаном и 2:1 с Эстонией, далее была ничья на выезде с Бельгией 1:1, матч, в котором бельгийцам пришлось отыгрываться во время встречи, и две уверенные победы над Швецией 2:0 - дома, а в сентябре австрийцы победили 3:1 на выезде. Во всех этих встречах подопечные Ральфа Рангника показали красивый и содержательный футбол.
Вторую молодость в сборной переживает многолетний лидер национальной команды и игрок миланского "Интера" - Марко Арнаутович. Он принял участие в трех последних матчах сборной, которые были самыми сложными, и отметился дублем - в выездном матче со Швецией.
В матче с бельгийцами Марко не сможет помочь своим партнерам по команде. Арнаутович из-за травмы вылетел на срок до двух месяцев. Кто может стать полезным для австрийцев в матче против Бельгии - это Кристоф Баумгартнер, который набрал отличную форму и имеет в активе 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах отбора. Серьезной потерей для обороны австрийцев будет отсутствие капитана и защитника мадридского "Реала" - Давида Алабы, среди важных потерь следует отметить и Марселя Забитцера.
Новости Бельгии
Сборная Бельгии под руководством нового наставника Доменико Тедеско не потерпела ни одного поражения в пяти матчах квалификации на Евро-2024 и имеет, как и австрийцы, в своем активе 13 очков, но опережает конкурентов в разнице забитых и пропущенных голов, у бельгийцев +12. Победили "красные дьяволы" Швецию 3:0, Эстонию 3:0 и 5:0, а также Азербайджан 1:0. Единственная потеря очков и единственный пропущенный гол был в домашнем матче со сборной Австрии.
Такой результат подопечных Тодеско можно связать с прекрасной формой Ромелу Лукаку. В сборной Лукаку демонстрирует фантастическую результативность в последних матчах. В пяти встречах отбора на Евро-2024 он забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу. После летних скандалов и перехода на правах аренды в "Рому", Ромелу продолжает демонстрировать свою результативность и на клубном уровне, в 8 матчах за римлян бельгиец забил 7 голов.
Впрочем, и бельгийцы подходят к предстоящему матчу не без потерь. Не сможет принять участия в матче Леандро Троссард. Полузащитник "Арсенала" получил травму подколенного сухожилия. Кроме того, до сих пор пребывает в лазарете Кевин Де Брюйне. Травмирован и Тибо Куртуа, который со скандалом покинул лагерь сборной из-за конфликта с главным тренером. До сих пор в лазарете находится и новичок "Челси" - Ромео Лавия.
Уже точно не вернется в ряды сборной многолетний лидер и капитан Эден Азар, который совсем недавно объявил о завершении карьеры. Последний раз Эден играл за сборную еще на чемпионате мира в Катаре.
Личные встречи
В целом история противостояний этих сборных насчитывает 15 матчей, 9 раз побеждали австрийцы, лишь дважды бельгийцы и еще в 4 матчах была ничья. Но следует отметить, что большинство матчей состоялось еще в прошлом веке. После 1979 года команды встречались между собой лишь трижды. Два из этих матчей состоялись в отборе к Евро 2012. Тогда бельгийцы дома сыграли с австрийцами 4:4, но смогли победить на выезде 2:0. Последний поединок был уже в этом отборе 1:1 в Бельгии.
Последние матчи Австрии
Последние матчи Бельгии
Турнирное положение
Ориентировочные составы:
Австрия: А. Шлагер - Дансо, Данилиуч, Ленхарт, Вебер - Лаймер, Х. Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Виммер - Грегорич
Бельгия: Кастельс - Кастань, Вертоонген, Фас, Тиате - Мангала, Онана, Карраско - Де Кателаре, Лукаку, Доку
Австрия - Бельгия: ставки и коэффициенты
Прогноз от UA-Футбол
Уже можно констатировать, что команды решили свои турнирные задачи, обе находятся на безопасном расстоянии от преследователей и только футбольное чудо может помешать им попасть на Евро. В этом поединке будет борьба за первую позицию. И Бельгия, и Австрия испытывают кадровый дефицит из-за травм основных игроков. Можем смело предположить, что обе сборные будут активно играть в нападении и мы увидим несколько голов. Наилучшим вариантом выглядит ставка - обе забьют. При желании, можно рискнуть и предположить, что будет ничья, которая устраивает обе команды, 1:1 или 2:2.
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