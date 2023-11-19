Бельгия - Азербайджан. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.11.2023

Отбор на ЧЕ-2024, группа F, девятый тур

19 ноября 2023. Брюссель, “Стадион короля Бодуэна”

Бельгия 19:00 Азербайджан

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Бельгия давно гарантировала себе место на чемпионате Европы-2024, Азербайджан все еще может занять почетную для себя третью позицию.

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Новости Бельгии

Хотя и явной турнирной мотивации у сборной Бельгии нет, все же команда Доменико Тедеско в случае победы может занять почетное первое место в своей группе. Кроме того, Тедеско может стать первым тренером сборной Бельгии за более чем 50 лет, который провел первый год работы без единого поражения.

Поэтому Бельгия настраивается на матч с Азербайджаном весьма серьезно, и ожидается, что в воскресенье Тедеско выпустит на поле сильнейших футболистов.

К примеру, в товарищеском матче с Сербией Кастельс, Вертонген, Доку, Лукаку не сыграли ни минуты, а Фас, Троссард, Лукебакио выходили на замену.

Тедеско явно рассчитывал на центрхава Амаду Онана в матче с Азербайджаном, но полузащитник “Эвертона” не успел восстановиться после травмы и вернулся в свой клуб.

Новости Азербайджана

Азербайджан прогнозируемо остался за бортом Евро-2024, но при нынешний отбор надолго запомнится футболистам и болельщикам местной сборной.

Все благодаря сенсационной победе над Швецией в прошлом туре. Да, скандинавы уже не имели турнирной мотивации, но на поле все равно были представители топовых лиг или клубов в виде Ульсена, Линделефа, Форсберга, Кулушевски, Дьекереша и других, и эту тему команду Азербайджан разгромил со счетом 3:0, играя в меньшинстве с 57-й минуты.

Главного тренера Азербайджана Джанни Ди Бьязи готовы носить на руках, но при этом итальянский алленаторе продолжает демонстрировать своеобразный нрав, и перед игрой с Бельгией Ди Бьязи отказался отвечать на вопросы журналистов, сославшись на то, что они мало разбираются в футболе.

Статистика команд, цифры и факты

Бельгия забивала голы во всех матчах под руководством Доменико Тедеско (21 в девяти матчах).

Тедеско еще не проиграл ни одного матча во главе сборной Бельгии (семь побед, две ничьи, одна из них – недоигранный матч).

Бельгия пропустила по одному голу в двух из трех последних домашних матчей.

Бельгия выиграла четыре из пяти матчей у Азербайджана.

Азербайджан набрал одно очко в стартовых семи турах отбора, и шесть – в последних трех матчах.

Последние пять матчей Бельгии и Азербайджана

Бельгия

15.11 Сербия 1:0 (Товарищеский матч)

16.10 Швеция 1:1 (Отбор на Евро-2024)

13.10 Латвия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

12.09 Эстония 5:0 (Отбор на Евро-2024)

09.09 Азербайджан 1:0 (Отбор на Евро-2024)

Азербайджан

16.11 Швеция 3:0 (Отбор на Евро-2024)

16.10 Австрия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

13.10 Эстония 2:0 (Отбор на Евро-2024)

12.09 Иордания 2:1 (Товарищеский матч)

09.09 Бельгия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Австрия 8 6 1 1 17-7 +10 19 2 Бельгия 7 5 2 0 17-4 +13 17 3 Швеция 7 2 1 4 12-12 0 7 4 Азербайджан 7 2 1 4 7-12 -5 7 5 Эстония 7 0 1 6 2-20 -18 1

Личные встречи

В первом круге отбора Бельгия минимально обыграла Азербайджан (1:0). Гол забил Карраско. Это была четвертая победа Бельгии над соперником, еще одна игра закончилась вничью.

Где смотреть матч Бельгия – Азербайджан

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Ставки и Коэффициенты на матч Бельгия – Азербайджан

Прогноз на матч Бельгия – Азербайджан от UA-Football

В этом матче фаворит очевиден, и для разнообразия можно выбрать альтернативные варианты, например, что Бельгия забьет по голу в каждом из таймов, или что Лукаку сделает дубль. Прогноз – победа Бельгии 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.