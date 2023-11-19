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Бельгия - Азербайджан. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.11.2023
Завершающий матч отбора для двух сборных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на ЧЕ-2024, группа F, девятый тур
19 ноября 2023. Брюссель, “Стадион короля Бодуэна”
Бельгия 19:00 Азербайджан
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Бельгия давно гарантировала себе место на чемпионате Европы-2024, Азербайджан все еще может занять почетную для себя третью позицию.
Новости Бельгии
Хотя и явной турнирной мотивации у сборной Бельгии нет, все же команда Доменико Тедеско в случае победы может занять почетное первое место в своей группе. Кроме того, Тедеско может стать первым тренером сборной Бельгии за более чем 50 лет, который провел первый год работы без единого поражения.
Поэтому Бельгия настраивается на матч с Азербайджаном весьма серьезно, и ожидается, что в воскресенье Тедеско выпустит на поле сильнейших футболистов.
К примеру, в товарищеском матче с Сербией Кастельс, Вертонген, Доку, Лукаку не сыграли ни минуты, а Фас, Троссард, Лукебакио выходили на замену.
Тедеско явно рассчитывал на центрхава Амаду Онана в матче с Азербайджаном, но полузащитник “Эвертона” не успел восстановиться после травмы и вернулся в свой клуб.
Новости Азербайджана
Азербайджан прогнозируемо остался за бортом Евро-2024, но при нынешний отбор надолго запомнится футболистам и болельщикам местной сборной.
Все благодаря сенсационной победе над Швецией в прошлом туре. Да, скандинавы уже не имели турнирной мотивации, но на поле все равно были представители топовых лиг или клубов в виде Ульсена, Линделефа, Форсберга, Кулушевски, Дьекереша и других, и эту тему команду Азербайджан разгромил со счетом 3:0, играя в меньшинстве с 57-й минуты.
Главного тренера Азербайджана Джанни Ди Бьязи готовы носить на руках, но при этом итальянский алленаторе продолжает демонстрировать своеобразный нрав, и перед игрой с Бельгией Ди Бьязи отказался отвечать на вопросы журналистов, сославшись на то, что они мало разбираются в футболе.
Статистика команд, цифры и факты
- Бельгия забивала голы во всех матчах под руководством Доменико Тедеско (21 в девяти матчах).
- Тедеско еще не проиграл ни одного матча во главе сборной Бельгии (семь побед, две ничьи, одна из них – недоигранный матч).
- Бельгия пропустила по одному голу в двух из трех последних домашних матчей.
- Бельгия выиграла четыре из пяти матчей у Азербайджана.
- Азербайджан набрал одно очко в стартовых семи турах отбора, и шесть – в последних трех матчах.
Последние пять матчей Бельгии и Азербайджана
Бельгия
- 15.11 Сербия 1:0 (Товарищеский матч)
- 16.10 Швеция 1:1 (Отбор на Евро-2024)
- 13.10 Латвия 0:2 (Отбор на Евро-2024)
- 12.09 Эстония 5:0 (Отбор на Евро-2024)
- 09.09 Азербайджан 1:0 (Отбор на Евро-2024)
Азербайджан
- 16.11 Швеция 3:0 (Отбор на Евро-2024)
- 16.10 Австрия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
- 13.10 Эстония 2:0 (Отбор на Евро-2024)
- 12.09 Иордания 2:1 (Товарищеский матч)
- 09.09 Бельгия 0:1 (Отбор на Евро-2024)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|8
|6
|1
|1
|17-7
|+10
|19
|2
|Бельгия
|7
|5
|2
|0
|17-4
|+13
|17
|3
|Швеция
|7
|2
|1
|4
|12-12
|0
|7
|4
|Азербайджан
|7
|2
|1
|4
|7-12
|-5
|7
|5
|Эстония
|7
|0
|1
|6
|2-20
|-18
|1
Личные встречи
В первом круге отбора Бельгия минимально обыграла Азербайджан (1:0). Гол забил Карраско. Это была четвертая победа Бельгии над соперником, еще одна игра закончилась вничью.
Где смотреть матч Бельгия – Азербайджан
Ставки и Коэффициенты на матч Бельгия – Азербайджан
Прогноз на матч Бельгия – Азербайджан от UA-Football
В этом матче фаворит очевиден, и для разнообразия можно выбрать альтернативные варианты, например, что Бельгия забьет по голу в каждом из таймов, или что Лукаку сделает дубль. Прогноз – победа Бельгии 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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