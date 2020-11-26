Тоттенхэм - Лудогорец. Прогноз на матч ЛЕ

"Тоттенхэм" лидирует в квартете "J", правда, всего только за счет разницы мячей. Три команды в группе имеют по шесть очков в активе и борются за первых два места. А вот "Лудогорец" неудачно провел первый круг турнира – все три матча проиграны, хоть и не без шансов. Теоретически болгарский клуб еще может догнать "шпор".

Лига Европы. Четвертый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Г. Круашвили (Грузия)

Тоттенхэм 22:00 Лудогорец

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Последний раз команда Моуриньо проигрывала в конце октября, уступив в Лиге Европы "Антверпену" 0:1. В следующих четырех своих играх "Хотспур" одержал победы и показал довольно уверенную игру. Особо внушительной оказалась виктория над "Ман Сити" на этих выходных 2:0, что позволило возглавить АПЛ. Теперь можно сосредоточиться и на Лиге Европы.

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"Лудогорец" в своем последнем матче в Чемпионате Болгарии крупно обыграл ЦСКА 1948 (3:0). На внутренней арене у команды из Разграда дела идут неплохо – первое место в чемпионате, а вот в Лиге Европы большие проблемы. Поражения от ЛАСКа 3:4 и "Антверпена" 1:2.

Также "Тоттенхэм" обыграл "Лудогорец" в прошлом туре на его поле. Кейн, Лукас и Ло Чельсо отличились точными ударами, у хозяев забил Кешеру. Конечно, в Лондоне болгарской команде будет сложнее, но с большой вероятностью минимально проиграют гости. Прогноз: победа Тоттенхэма 2:1.