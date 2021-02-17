Лиге Европы, 1/16 финала

Прага, Эден Арена

Главный арбитр – Марко Гуида

"Славия" 19:55 "Лестер"

"Славия" заявила о себе на европейской арене в прошлом сезоне, ярко проявив себя в группе смерти – с "Барселоной", "Интером" и дортмундской "Боруссией". В итоге удалось лишь по разу сыграть вничью с каталонцами и миланцами, но сама их смелая игра не могла не покорить. Андердорг смело и слаженно прессинговал во всех матчах, дважды зажимал несчастный "Интер" на их трети поля и нанёс 24 удара по воротам тер Штегена за 90 минут – согласитесь, далеко не каждый способен на такое.

"Славию" без приукрашиваний можно назвать одной из лучших команд Восточной Европы. По соотношению ресурса и качества игры – возможно и вовсе лучшей. Наставник Индржих Трпишовски привил команде узнаваемый стиль и уже не раз отклонял предложения клубов покрупнее. Пражский коллектив в первую очередь славится своим высоким прессингом. Во всей Европе лишь "Эйбар" и "Бавария" сопоставимы с ними в этом компоненте. У всех команд со столь радикальной манерой сейчас проблемы – в постковидный сезон просто невозможно играть с прежней интенсивностью. Но "Славия" справляется – 6 очков в матчах с "Ниццей" и победа над "Байером" в групповом этапе на дадут соврать.

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"Лестер" стал единственным английским клубом, матч которого не стали переносить на нейтральное поле в этом раунде еврокубков. Поединок пройдёт на "Эден Арене" в Праге и это радует. В мотивации "лис" можно не сомневаться, даже несмотря на их очевидную ставку на чемпионат, где они сейчас делят вторую строчку с МЮ. К тому же клубный телеканал "Славии" позволил себе назвать кипера "Лестера" Каспера Шмейхеля "толстяком, скрывающим лишний вес под корсетом". Можно не сомневаться, что это станет дополнительным стимулом для команды – показать дерзкому сопернику, кто тут сильнейший.

Ожидается, что Роджерс побережёт главного голеадора Джейми Варди и опорника Уилфреда Ндиди, но в остальном должны выйти основные игроки. В последнем туре АПЛ "Лестер" обыграл "Ливерпуль" (3:1) и этот матч может стать ключом для понимания предстоящего матча. "Мерсисайдцы" поплатились за пару ошибок при попытке накрыть "лис" на их половине. Любая оплошность "Славии" при организации высоко давления может дорого им обойтись – Барнс, Ундер и компания с большим удовольствием пользуются свободными зонами. Зато поединок обещает быть открытым и зрелищным: в играх с участием чешской команды 3-4 гола – норма.

Ориентировочные составы:

"Славия": Коларж – Боржил, Зима, Кудела, Бах – Голеш, Траоре – Олайинка, Лингр, Сима – Кухта

"Лестер": Шмейхель – Фукс, Сеюнджю, Эванс, Амарти – Тилеманс, Чаудри – Барнс, Мэддисон, Ундер – Ихеаначо