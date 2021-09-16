Лестер - Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.09.2021

Лига Европы, группа C, первый тур

16 сентября, 22:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Прямая трансляция: Мегого

УЕФА изменила формат Лиги Европы, чтобы сделать ее более привлекательной. Сейчас вместо 48-ми команд на групповом этапе соревнуются вдвое меньше - 24. Соответственно и попасть в этот турнир стало труднее, и конкуренция увеличились. Благодаря этому в ЛЕ можно наблюдать за противостоянием таких соперников, как "Лестер" и "Наполи", которые заслуживают играть в Лиге чемпионов. Кстати, этим двум командам во внутренней чемпионатах в прошлом сезоне не хватило три очка на двоих для квалификации в ЛЧ. Кто же выйдет победителем сегодня?

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"Лестер"

Уже второй раз подряд "лисы" теряют возможность выйти в Лигу Чемпионов на финишной прямой АПЛ. В прошлом сезоне "Лестер" тоже играл в групповом этапе Лиги Европы и без особых сверхусилий победил в группе, где, кстати, была представлена ​​луганская "Заря". Правда, на стадии плей-офф лисы вылетели от "Славии", банально недооценив соперника. Теперь же уровень Лиги Европы да и в целом отношение команд к этому турниру должно измениться. Побеждать здесь тоже станет престижно.

European nights. Filbert Way. Say no more.



See you tomorrow ???? pic.twitter.com/v4Pqn1OXBz — Leicester City (@LCFC) September 15, 2021

"Лестер" не совсем удачно стартовал в АПЛ - две победы и столько же поражений. Все по делу: подопечные Роджерса были классом слабее "Манчестер Сити" и "Вест Хэма", но сильнее "Вулверхэмптона" и "Норвича". Интересно, что североирландский наставник продолжает экспериментировать со схемами, так и не найдя оптимального варианта (два или три центральных защитника). Лига Европы может стать плацдармом для испытания.

Кадры хозяев

"Лисы" получили точечное усиление в летнее трансферное окно. Правда, эти переходы нельзя назвать топовыми: Адемолу, Вестергорд, Бубакар, Бертранд. Все они хорошие исполнители, но "Лестер" для них - шаг вперед. Внезапного результата не будет. А в лазарете все те же три игрока: Фофана, Джастин и Мэнди. Там они уже долго.

"Наполи"

В прошлом сезоне "Наполи" тоже выиграл свою группу, и также неожиданно уступил в 1/8 финала ЛЕ аутсайдеру того противостояния "Гранаде". Теперь же у руля команды новый тренер, на поле другая игра, поэтому и результаты будут другие. Во время руководства Спаллетти партенопейцы добыли максимум очков в стартовых трех турах Серии А, в том числе победив "Ювентус". Вроде как просто сменился тренер, но команды Гаттузо уже нет - футболисты почти уже вжились в итальянский футбол Лучано.

Кадры гостей

Игроки неаполитанцев ничем не уступают "лисам". Даже аналитический портал Transfermarkt дает не слишком большую разницу в общей стоимости команд: 550,1 млн евро у англичан против 517,75 млн евро у итальянцев. Летом "Наполи" вообще не усилился, сделав акцент на уже имеющихся футболистов. Среди лидеров можно выделить, конечно же, капитана Инсинье, а также Кулибали и Зелинского. Правда, последний только вышел из лазарета. А вот до сих пор находится вне игры один из лидеров поля Лоботка. Также неизвестно сыграетли тот же Инсинье - он получил травму колена в предыдущем матче против "Ювентуса".

Последние матчи "Лестера" и "Наполи"

Последние пять встреч хозяев

11.09.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 0:1 (АПЛ)

28.09.2021. "Норвич" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)

23.08.2021. "Вест Хэм" - "Лестер" 4:1 (АПЛ)

14.08.2021. "Лестер" - "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

07.08.2021. "Лестер" - "Манчестер Сити" 1:0 (Суперкубок Англии)

Последние пять встреч гостей

11.09.2021. "Наполи" - "Ювентус" 2:1 (АПЛ)

06.09.2021. "Наполи" - "Беневенто" 1:5 (ТМ)

29.08.2021. "Дженоа" - "Наполи" 1:2 (АПЛ)

22.08.2021. "Наполи" - "Венеция" 2:0 (АПЛ)

14.08.2021. "Наполи" - "Пескара" 4:0 (ТМ)

Цифры и факты

"Наполи" пропустил в стартовых трех матчах сезона.

"Лестер" дома не забил только в одной из последних восьми официальных встреч.

В семи подряд выездных поединках побеждали неаполитанцы из восьми последних.

В прошлом сезоне "Наполи" стартовал в ЛЕ с поражения, в то время как "Лестер" победил.

Личные встречи "Лестера" и "Наполи"

Еще до сих пор не играли между собой эти две команды. Матч на "Кинг Пауэр Стэдиум" станет первым в истории противостояния.

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Ставки и коэффициенты на матч "Лестер" - "Наполи"

Прогноз на матч "Лестер" - "Наполи" от UA-Football

Обе команды осторожно начнут встречу. Каждая понимает силу оппонента и будет от этого отталкиваться. Скорее всего, подобные по силе коллективы так мирно и закончат матч. Правда, у них обоих замечательные атакующие игроки, которые не пойдут сегодня с поля без гола. Прогноз на матч: результативная ничья.