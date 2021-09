Лестер - Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16.09.2021

Лига Европы, группа C, первый тур

16 сентября, 22:00. "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Тьягу Мартинш (Португалия)

Прямая трансляция: Мегого

УЕФА изменила формат Лиги Европы, чтобы сделать ее более привлекательной. Сейчас вместо 48-ми команд на групповом этапе соревнуются вдвое меньше - 24. Соответственно и попасть в этот турнир стало труднее, и конкуренция увеличились. Благодаря этому в ЛЕ можно наблюдать за противостоянием таких соперников, как "Лестер" и "Наполи", которые заслуживают играть в Лиге чемпионов. Кстати, этим двум командам во внутренней чемпионатах в прошлом сезоне не хватило три очка на двоих для квалификации в ЛЧ. Кто же выйдет победителем сегодня?

Уже второй раз подряд "лисы" теряют возможность выйти в Лигу Чемпионов на финишной прямой АПЛ. В прошлом сезоне "Лестер" тоже играл в групповом этапе Лиги Европы и без особых сверхусилий победил в группе, где, кстати, была представлена ​​луганская "Заря". Правда, на стадии плей-офф лисы вылетели от "Славии", банально недооценив соперника. Теперь же уровень Лиги Европы да и в целом отношение команд к этому турниру должно измениться. Побеждать здесь тоже станет престижно.

European nights. Filbert Way. Say no more.



See you tomorrow ???? pic.twitter.com/v4Pqn1OXBz