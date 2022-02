Порту – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.02.22

Лига Европы, стыковые матчи

17 февраля, 22:00. "Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Сердар Гожубуюк (Нидерланды)

Прямая трансляция: Мегого

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Первые матчи плей-офф Лиги Европы имеют необычный формат: вроде как и 1/16 финала (потому что этап перед 1/8 финала), однако борются на 32 команды, а 16. И дерутся они за возможность выступлений в 1/8 финала ЛЕ – все из-за измененной модели еврокубков после прихода Лиги конференций. По простому – это стыковые матчи.

В нашем поединке встретится представитель Лиги чемпионов и команда, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы. Кто же из них готов к встрече и как они провели зимнюю еврокубковую паузу?

В осенней части Лиги чемпионов "драконы" играли в группе с "Ливерпулем", "Атлетико" и "Миланом". Против "мерсисайдцев" шансов почти не было, с "россонери" подопечные Консейсау поделили очки, а вот именно в поединке с "матрасниками" решалась судьба второго участника 1/8 финала Лиги чемпионов. В финальном матче группового этапа "Порту" нужна была только ничья из "Атлетико", да еще играли команды на "Драгау". Но все сложилось в пользу подопечных Симеоне – их разгромная победа и вылет португальцев в Лигу Европы.

Однако та встреча была одной из нескольких провальных для “Порту” в этом сезоне. В том же чемпионате Португалии “драконы” не только продолжают лидировать, но и закреплять свою позицию. Сейчас команда занимает первое место с шестиочковым отрывом от второго "Спортинга" и 10-очковым от третьей "Бенфики". В том числе подопечные Консейсау вышли в 1/2 финала Кубка Португалии, но с Кубком лиги не справились – вылетели еще на стадии группового раунда.

В зимнее трансферное окно “Порту” потерял одного из своих лидеров Луиса Диаса, который был продан в “Ливерпуль”, став самым дорогим трансфером в истории команды (ориентировочно 60 млн евро). В то же время освободилось место в составе для молодого 21-летнего таланта Фабиу Виэйры, который уже сразу после предоставленных ему кредитов доверия тянет атакующую мощь "драконов".

А вот по поводу потерь, то сыграть не смогут трое исполнителей: запасной голкипер Марчесин и защитник Венделл из-за удаления во встрече против "Атлетико". Также не поможет команде и резервный защитник Манафа из-за травмы. В общем – ничего удивительного.

???? Olhar do Dragão ???? Liga Europa no horizonte ???? ????FC Porto-Lazio #FCPorto #FCPSSL #UEL pic.twitter.com/d9t7dWa4ML

"Орлы" начали с группового этапа Лиги Европы и только в последние моменты протиснулись в плей-офф. После четвертого тура в их активе было всего пять очков, и только победа в пятом раунде над “Марселем” и ничья в шестом с “Галатасараем” дала возможность пройти дальше. Отметим, что кроме этих команд в квартете был еще “Локомотив”, но москвичи откровенно отстали.

У команды нет стабильности. К примеру, в крайнем матче подопечные Сарри победили "Болонью" со счетом 3:0 в Серии А, а перед тем разгромно уступили "Милану" 0:4 и вылетели из Кубка Италии. На данный момент "орлы" располагаются на пятом месте в чемпионате, имея еще шансы навязать борьбу по крайней мере за четвертое место. К сожалению для "Лацио", первая тройка труднодоступна. Но в то же время в Серии А римляне уступили всего один раз за последние восемь матчей – и то "Интеру". Неплохие результаты и демонстрация своих посягательств на еврокубки.

В течение зимнего трансферного окна важных изменений в составе команды не произошло. А вот непосредственные потери ключевых игроков перед этим поединком, в отличие от “Порту”, произошли. Не смогут принять участие в матче против "драконов" сразу два исполнителя: центрбек сборной Италии Ачерби и основной полузащитник Лаццари.

???? Termina il walk around della squadra allo Stadio Do Dragão!



Appuntamento a domani per #PortoLazio ????

???? @binance pic.twitter.com/OQKYNuXCIZ