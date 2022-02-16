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Порту – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.02.22
Должно быть горячо
Лига Европы, стыковые матчи
17 февраля, 22:00. "Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Сердар Гожубуюк (Нидерланды)
Прямая трансляция: Мегого
Текстовый онлайн:
Первые матчи плей-офф Лиги Европы имеют необычный формат: вроде как и 1/16 финала (потому что этап перед 1/8 финала), однако борются на 32 команды, а 16. И дерутся они за возможность выступлений в 1/8 финала ЛЕ – все из-за измененной модели еврокубков после прихода Лиги конференций. По простому – это стыковые матчи.
В нашем поединке встретится представитель Лиги чемпионов и команда, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы. Кто же из них готов к встрече и как они провели зимнюю еврокубковую паузу?
“Порту” (Порту, Португалия)
В осенней части Лиги чемпионов "драконы" играли в группе с "Ливерпулем", "Атлетико" и "Миланом". Против "мерсисайдцев" шансов почти не было, с "россонери" подопечные Консейсау поделили очки, а вот именно в поединке с "матрасниками" решалась судьба второго участника 1/8 финала Лиги чемпионов. В финальном матче группового этапа "Порту" нужна была только ничья из "Атлетико", да еще играли команды на "Драгау". Но все сложилось в пользу подопечных Симеоне – их разгромная победа и вылет португальцев в Лигу Европы.
Однако та встреча была одной из нескольких провальных для “Порту” в этом сезоне. В том же чемпионате Португалии “драконы” не только продолжают лидировать, но и закреплять свою позицию. Сейчас команда занимает первое место с шестиочковым отрывом от второго "Спортинга" и 10-очковым от третьей "Бенфики". В том числе подопечные Консейсау вышли в 1/2 финала Кубка Португалии, но с Кубком лиги не справились – вылетели еще на стадии группового раунда.
Кадры хозяев
В зимнее трансферное окно “Порту” потерял одного из своих лидеров Луиса Диаса, который был продан в “Ливерпуль”, став самым дорогим трансфером в истории команды (ориентировочно 60 млн евро). В то же время освободилось место в составе для молодого 21-летнего таланта Фабиу Виэйры, который уже сразу после предоставленных ему кредитов доверия тянет атакующую мощь "драконов".
А вот по поводу потерь, то сыграть не смогут трое исполнителей: запасной голкипер Марчесин и защитник Венделл из-за удаления во встрече против "Атлетико". Также не поможет команде и резервный защитник Манафа из-за травмы. В общем – ничего удивительного.
???? Olhar do Dragão ???? Liga Europa no horizonte ????— FC Porto (@FCPorto) February 16, 2022
????FC Porto-Lazio#FCPorto #FCPSSL #UEL pic.twitter.com/d9t7dWa4ML
"Лацио" (Рим, Италия)
"Орлы" начали с группового этапа Лиги Европы и только в последние моменты протиснулись в плей-офф. После четвертого тура в их активе было всего пять очков, и только победа в пятом раунде над “Марселем” и ничья в шестом с “Галатасараем” дала возможность пройти дальше. Отметим, что кроме этих команд в квартете был еще “Локомотив”, но москвичи откровенно отстали.
У команды нет стабильности. К примеру, в крайнем матче подопечные Сарри победили "Болонью" со счетом 3:0 в Серии А, а перед тем разгромно уступили "Милану" 0:4 и вылетели из Кубка Италии. На данный момент "орлы" располагаются на пятом месте в чемпионате, имея еще шансы навязать борьбу по крайней мере за четвертое место. К сожалению для "Лацио", первая тройка труднодоступна. Но в то же время в Серии А римляне уступили всего один раз за последние восемь матчей – и то "Интеру". Неплохие результаты и демонстрация своих посягательств на еврокубки.
Кадры гостей
В течение зимнего трансферного окна важных изменений в составе команды не произошло. А вот непосредственные потери ключевых игроков перед этим поединком, в отличие от “Порту”, произошли. Не смогут принять участие в матче против "драконов" сразу два исполнителя: центрбек сборной Италии Ачерби и основной полузащитник Лаццари.
???? Termina il walk around della squadra allo Stadio Do Dragão!— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 16, 2022
Appuntamento a domani per #PortoLazio ????
???? @binance pic.twitter.com/OQKYNuXCIZ
Последние пять матчей команд
Последние пять встреч хозяев
- 11.02. Порту – Спортинг 2:2 (Чемпионат Португалии)
- 06.02. Арока – Порту 0:2 (Чемпионат Португалии)
- 30.01. Порту – Маритиму 2:1 (Чемпионат Португалии)
- 23.01. Порту – Фамаликан 3:1 (Чемпионат Португалии)
- 16.01. Белененсеш – Порту 1:4 (Чемпионат Португалии)
Последние пять встреч гостей
- 12.02. Лацио – Болонья 3:0 (Серия А)
- 09.02. Милан – Лацио 4:0 (Кубок Италии)
- 05.02. Фиорентина – Лацио 0:3 (Серия А)
- 22.01. Лацио – Аталанта 0:0 (Серия А)
- 18.01. Лацио – Удинезе 1:0 (после д. ч.) (Кубок Италии)
Личные встречи Порту и Лацио
Пути команд пересекались всего один раз – в далеком полуфинале Кубка УЕФА сезона 2002/2003. Тогда в первом матче между командами “Порту” в Португалии разгромил “Лацио” 4:1, а в Риме уже поединок был больше похож на формальность и завершился нулевой ничьей.
Цифры и факты
- "Порту" забил минимум дважды в последних 10 матчах подряд.
- В шести последних поединках "Лацио" хотя бы одна из команд не забивала.
- Крайняя гостевая ничья римлян случилась как раз в еврокубках – в ноябре прошлого года против “Марселя” (2:2).
- "Орлы" имеют самую плохую оборону среди первых восьми команд Серии А - 39 пропущенных в 25 матчах.
- В то же время больше "Лацио" в чемпионате забила только одна итальянская команда - "Интер" (52 против 55).
- В активе Чиро Иммобиле 23 гола в нынешнем сезоне.
- "Порту" по показателям забитых и меньшем количестве пропущенных в чемпионате идет вторым. В первом его опережает "Бенфика" (58 забитых против 57), а за вторым - "Спортинг" (15 пропущенных против 16 у "драконов").
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Ставки и коэффициенты на матч Порту – Лацио
Прогноз матча Порту – Лацио
Эти оба соперника имеют очень хорошее атакующее звено, однако гости хуже играют в обороне. Тем более пропустит поединок основной центрбек Ачерби – важная потеря для защитных редутов римлян. "Порту" очень хорошо и почти ровно идет в чемпионате, кстати, еще ни разу не потерпев поражения, а вот “орлов” немного "качает" в Серии А. Все-таки "драконы" выглядят ярче перед поединком. Прогноз: Победа “Порту”.
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