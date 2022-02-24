Олимпиакос - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.02.2022

Ни победа в первом матче, ни приход в клуб американских инвесторов не смогли улучшить настроение в "Аталанте". Команда пребывает в кризисе, одном из двух тяжелейших в каденции Джан Пьеро Гасперини. Кризис 2018-го года с девятью матчами без побед подряд начался с вылета из Лиги Европы. Сейчас серия помягче - одна победа в семи матчах. Однако она присоединяется к травмам, усталости и крестовому походу клуба против судейства. Удастся ли отвлечься от всего этого и выполнить задание в Пирее?

24 февраля. 19:45. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Аталанта"

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Результат первого матча - 2:1 в пользу "Аталанты"

После победы в первом матче бергамцы вернулись к поражениям в лиге. Уступили в яростной битве почти без опасных моментов и с явным недостатком ударов по воротам "Фиорентине" со счетом 0:1. В очередной раз обвинив в неудаче арбитров, в тот день отменивших гол Руслана Малиновского из-за офсайда другого игрока, не касавшегося мяча. Они все еще полностью в борьбе за Топ-4, но играют крайне устало, шаблонно, заторможенно, что возвращает разговоры о конце эры. А из Кубка Италии, например, вылетели.

После матча во Флоренции Гасперини отказался разговаривать с прессой, генеральный директор клуба Умберто Марино набросился на судейство. Сам Гасп перед отчетным матчем уже был вынужден предстать перед микрофонами и назвал ВАР "опасным оружием, влияющим на результат". Также он выразил надежду, что "английские болельщики, сорвавшие создание Суперлиги, сумеют уничтожить и ВАР". То есть "Аталанта" отправилась в крестовый поход вместо работы над выходом из игрового кризиса.

"Олимпиакос" жаловался на арбитраж как раз по итогам матча в Бергамо. Но, разумеется, далеко не так яростно. С другими же результатами у него все замечательно. В последнем туре лиги он выиграл на выезде у "Волоса" и опережает ПАОК уже на 11 очков. Правда, и его игра в атаке вызывает критику, две последние победы были добыты со счетом 1:0 с голом после 80-ой минуты, перед ними пришлось играть овертайм в Кубке. Способность нынешнего "Оли" забить два мяча за 90 минут вызывает сомнения.

В первом матче в Бергамо "Олимпиакос" почти постоянно оборонялся. Весьма уверенно в первом тайме, еще и организовав несколько интересных контратак и забив. И слишком боязливо во втором, пропустив с двух угловых. Его наставник Педру Мартинш считает задачу в том матче выполненной, а счет 1:2 - совсем неплохим. И рассчитывает на 16 тысяч болельщиков (первый матч после повышения процента дозволенных с десяти до 50-ти), на совсем иную игру дома. Игроки также говорят о болельщиках.

"Аталанта" же рассчитывает на свою игру в гостях, обычно более сильную, чем дома. Поражение во Флоренции стало лишь вторым в 16-ти матчах на выезде в нынешнем сезоне. Гасперини также заявляет, что его команда готова сыграть в свою игру и всегда забивает. Вообще-то, в трех из последних семи матчей на всех полях она не забивала. Но и вправду умеет находить голы где угодно. Также примечательны его слова об игре как о лучшем лекарстве, о средстве забыть о нервозности. Найдет ли лекарство?

Кадры

В кадровом плане Гасперини говорит о чрезвычайной ситуации, а автор дубля в первом матче центральный защитник Джимсити шутит, что готов перейти в атаку. Хотя и в центре обороны с травмой Паломино вариантов нет. На флангах как раз есть - Дзаппакоста, Хатебур, Меле, Пеццелла - но все они выглядят уставшими. Похоже, в атаке, как и во Флоренции, останутся лишь двое - Руслан Малиновский и Жереми Бога. Хотя украинец чувствовал боли в ноге, он готов. Пашалич уступит место опорнику Коопмейнерсу.

Единственные форварды команды - Сапата и Муриэль - по-прежнему травмированы.

Главный вопрос насчет "Олимпиакоса" - сохранит ли он схему с тремя центральными защитниками, которую использует лишь в матчах против сильных команд, либо же вернется к 4-3-3? Скорее первое. В обороне изменений не ожидается. От латералей Лалы и Рябчука на этот раз ожидают чаще атаковать. Форварда Оньекуру сильно критиковали за лень в Бергамо, потому Эль-Араби должен заменить его. Автор гола там Тикиньо точно выйдет. Вопрос, кто будет третьим - игрок атаки Масурас или опорник Мохамед Камара?

Победу в Волосе принес 37-летний Матье Вальбуэна, вышедший на замену. Однако Мартинш в целом не слишком ему доверяет. Тем не менее, он может сыграть роль "джокера".

"Олимпиакос": Вацлик, Манолас, Сиссе, Папастатопулос, Лала, А. Камара, М'Вила, Рябчук, Масурас, Тикиньо, Эль-Араби

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста, Фройлер, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Малиновский, Бога

Прогноз: Олимпиакос - Аталанта 1:1

"Олимпиакос" более мотивирован и спокоен. Он играет дома, без проблем в лиге. Вальбуэна называет этот матч важнейшим в сезоне, а Мартинш заявляет, что команда ждала его два месяца. "Аталанта" же слишком отвлекается на Серию А и войну с арбитрами, ослаблена травмами, после трех лет в Лиге Чемпионов Лига Европы не манит. Но все же она в целом сильнее, особенно - в гостях. Да и итальянские команды проходили "Олимпиакос" в плей-офф Еврокубков в шести случаях из семи.

Голов не должно быть много, поскольку у обеих команд проблемы в атаке.