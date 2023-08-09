Славия - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.08.2023

Чешская "Славия" начинает свой путь в еврокубках и надеется на хороший результат в родных стенах. "Днепр-1" попытается реабилитироваться после вылета из Лиги Чемпионов и навязать борьбу фавориту встречи.

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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

10 августа. Прага. "Фортуна Арена"

Арбитр в поле — Лоуренс Виссер. Арбитр VAR — Эрик Ламбрехтс

"Славия" 20:00 "Днепр-1"

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Новости "Славии"

В прошлом сезоне "Славия" стала вице-чемпионом Чехии, уступив пражской "Спарте" лишь по дополнительным показателям. А в групповом этапе Лиги Конференции не смогла обойти "Сивасспор" и "ЧФР Клуж" и не пробилась в следующий этап. Однако на этот раз "красно-белые" играют в высшем по престижу турнире, поэтому и задачи Йиндржиха Трпишовского становятся значительно масштабнее.

Клуб играет в вертикальный футбол с постоянным прессингом. Однако во время игры от обороны к атаке или наоборот появляются определенные проблемы. Этим и стоит воспользоваться днепрянам.

Ориентировочный состав "Славии": Коларж — Влчек, Огбу, Голеш — Доудера, Лингр, Дорли, Провод — Юречка, Хытил, Шранц

Новости "Днепра-1"

"Днепр-1", который стал вице-чемпионом Украины, не имеет права на ошибку и должен показывать класс как в УПЛ, так и на международной арене. Однако с этим есть определенные проблемы — "черно-желтые" не выдержали конкуренцию с "Панатинаикосом" и вылетели из Лиги Чемпионов.

В матче со "Славией" уже не поможет Артем Довбик, который уже стал игроком испанской "Жироны". Также придется обходиться без травмированных Волынца и Мирошниченко. Дисквалифицированный Танчик. Есть вопросы о готовности Пихаленка. Зато уже в заявке находятся два новичка команды – Богдан Леднев и Александр Филлипов. Поэтому стоит ждать кадровых перестановок от Александра Кучера.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин — Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич — Бабенко, Когут — Пихаленок, Бланко, Третьяков — Гуцуляк

"Славия" - "Днепр-1". Статистика личных встреч

Эти клубы впервые встречаются между собой, хотя у чехов уже были игры с украинскими командами — "Динамо" и "Шахтером". Оба поединка "Славия" проиграла, поэтому у "Днепра-1" есть возможность дополнить горький опыт "красно-белых".

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"Славия" - "Днепр-1". Последние матчи команд

"Славия" одержала победу во всех 5-ти последних официальных поединках, что все же не позволило ей обойти "Спарту" и получить желанное чемпионство.

"Днепр-1" имеет смешанные результаты. Прежде всего они вызваны неуверенным завершением прошлого сезона, хотя новый розыгрыш УПЛ "спортклубовцы" начали с победы над житомирским "Полесьем".

"Славия" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги Европы с еще одним клубом из Украины — луганской "Зарей". Проигравший же вылетит в плей-офф квалификации Лиги Конференций, где померяется силами с победителем "Лех" — "Спартак" Трнава.

"Славия" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Славия" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Славии" 2:1. Чехи являются абсолютным фаворитом поединка как по силе, так и фактором домашнего поединка. Однако "Днепр-1" все же имеет шансы сократить преимущество "Славии".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша