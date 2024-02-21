Спортинг - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спортинг" на выезде уверенно переиграл "Янг Бойз" (1:3). Швейцарцы значительно уменьшили себе шансы на проход в следующий раунд, учитывая, что решающие 90 минут придется провести в Лиссабоне, где местная команда почти не знает горечи поражений.

1/16 финала Лиги Европы. Второй матч

22 февраля, 22:00. "Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

"Спортинг" - "Янг Бойз". 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12

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Спортинг

"Спортинг" продолжает нестись вперед с бешеной скоростью. Команда Рубена Аморима находится в очень хорошем настроении, ведь имеет успехи во всех турнирах. В чемпионате Португалии "Спортинг" на втором месте, имея одинаковое количество очков с первой "Бенфикой" и матч в запасе. 2 дня назад лиссабонцы обыграли на выезде крепкий "Морейренсе" (0:2). Шансов у соперника почти не было. "Зелено-белые" могли забивать еще больше. На ответный матч с "Янг Бойз" Аморим обещает изменения в стартовом составе, объясняя это тем, что "команда хочет побеждать в каждой игре". Если перевести - отдых нужен всем, особенно "моторчикам" из "Спортинга".

Последние 5 поединков португальцы победили с общим счетом 21:1. На своем поле "Спортинг" в текущем сезоне победил всех, кроме "Аталанты" (а это 16 игр). Также, "львы" являются лидерами по количеству голов в родных стенах (37). Глядя на эти цифры возникает опасение за "Янг Бойз". В Швейцарии, где соперник наводит ужас на оппонентов из чемпионата, португальцы чувствовали себя довольно свободно. Вот вам и класс команды.

Из возможных потерь у команды только 2 игрока: нападающий Паулинью и защитник Сент-Жюст. Но, наверное, это не так важно, учитывая что тренерский штаб планирует делать ротацию.

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Янг Бойз

"Янг Бойз" в чемпионате и "Янг Бойз" в еврокубках - это 2-е разные дела. Если в Суперлиге Швейцарии они почти не видят серьезного сопротивления, то в Лиге Чемпионов или Лиге Европы проблем хоть отбавляй. Собственно, это хорошо демонстрирует уровень чемпионата Швейцарии.

Помним, что "пчелы" - лидеры в своем чемпионате, имеют лучшую результативность (51 гол за 24 матча) и лучшую оборону (22 пропущенных). Но как только встречаются с серьезными командами в еврокубках, таких результатов нет. Еще хуже дела в играх на выезде (0 побед в ЛЧ). Даже в Сербии скромную "Црвену Звезду" им не удалось одолеть. Учитывая, что первый домашний матч со "Спортингом" проигран в 2 мяча, возникает большой вопрос сможет ли "Янг Бойз" что-то изменить в Лиссабоне....

Между поединками с португальцами команда имела домашнюю игру с аутсайдером лиги "Лозанной Уши". По сравнению с игрой Лиги Европы, коуч сделал 6 изменений в стартовом составе. В частности поэтому, матч оказался для "Янг Бойз" сложным: сначала голкипер потянул пенальти, а на 74-ой минуте "пчелы" оказались в меньшинстве. Повезло, что за несколько минут до этого удалось забить. Но, в целом, гости могли претендовать на очки. Хотя бы потому, что переиграли лидера по показателю xG (1.07 против 1.40).

Что касается проблем с составом, то они тоже есть. Защитник Камара не сыграет из-за красной карточки в первом матче, а полузащитник Угринич (автор единственного гола в ворота "Спортинга") еще во время игры сломал палец ноги, поэтому в Лиссабоне мы его точно не увидим. До сих пор травмированными являются Бенито и Имери.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Спортинга":

19.02. "Морейренсе" - "Спортинг" 0:2 (Лига Португалии)

15.02. "Янг Бойз" - "Спортинг" 1:3 (Лига Европы)

11.02. "Спортинг" - "Брага" 5:0 (Лига Португалии)

Последние 3 встречи "Янг Бойз":

18.02. "Янг Бойз" - "Лозанна Уши" 1:0 (Суперлига Швейцарии)

15.02. "Янг Бойз" - "Спортинг" 1:3 (Лига Европы)

10.02. "Лугано" - "Янг Бойз" 3:3 (Суперлига Швейцарии)

Последние очные встречи:

15.02. "Янг Бойз" - "Спортинг" 1:3 (Лига Европы)

2010. "Янг Бойз" - "Спортинг" 0:1 (Товарищеская)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Спортинг - Янг Бойз от UA-Футбол

Все указывает на проход в 1/8 "Спортинга". К сожалению, мы не видим благодаря чему "Янг Бойз" может рассчитывать на нужный им результат. Соперник сейчас очень мощный, и свое, даже с изменениями в составе, вряд ли отдаст. Наш прогноз - победа португальцев с минимум 3-мя забитыми голами в матче.