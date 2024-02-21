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Тулуза - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024
Тулуза - Бенфика: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.02.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
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На прошлой неделе лиссабонская "Бенфика" одержала победу со счетом 2:1 над "Тулузой" в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.
Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч
12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)
Главный арбитр: Мариани (Италия)
"Тулуза" - "Бенфика"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
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Новости "Тулузы"
В этой паре команд все эксперты с большим преимуществом называли фаворитом португальцев, учитывая турнирное положение "Тулузы" в Лиге 1 (находится на 13 месте) это не вызывало удивления. Но французы смогли удивить достойно держась против именитой команды, "Бенфика" победила 2:1 в первом матче, оба гола на счету Анхеля Ди Марии с 11-метровой отметки, второй пенальти он реализовал уже на 90+8 минуте игры.
Да, дела в чемпионате Франции у подопечных Карлеса Мартинеса идут не лучшим образом, но кажется кризис понемногу проходит, после выезда в Лиссабон, через три дня "Тулузу" ждал не менее важный матч на внутренней арене - выездной поединок против "Монако", и "Тулуза" сенсационно победила вторую команду Лиги 1 со счетом 2:1.
Напомним, что на групповом раунде Лиги Европы французская команда финишировала на втором месте с 11 очками, пропустив вперед "Ливерпуль", в активе которого было 12 очков. На домашней арене в последнее время "Тулуза" демонстрирует плохие результаты, но следует напомнить, что именно дома они обыграть "мерсисайдцев" со счетом 3:2, матч состоялся еще 9 ноября, с тех пор дома "Тулуза" больше не одерживала побед.
Но учитывая, что прошлогодний триумфатор Кубка Франции уже успел покинуть кубковый турнир, и в чемпионате дела идут не лучшим образом, Лига Европы остается главным турниром и шансом реабилитироваться за пока что не самый удачный сезон.
Защитник "Тулузы" Мависса пропустит этот матч из-за дисквалификации, 18-летний футболист был удален в конце поединка с "Бенфикой". Как и ранее, из-за травм будут отсутствовать Денис Жанро (пах) и Закария Абухлаль (колено).
Новости "Бенфики"
"Бенфика" несмотря на значительное игровое преимущество одержала тяжелую победу над французской командой в Лиссабоне, "Тулуза" сознательно отдала более мастеровитому сопернику мяч и играла от обороны, пытаясь на контраатаках подстеречь "орлов", учитывая далеко не идеальную игру обороны подопечных Шмидта в этом сезоне, план был верным и почти сработал.
В Лиге чемпионов "Бенфика" выступила провально - получив первое очко лишь в пятом туре у немотивированного и полурезервного состава "Интера", а судьба третьего места решалась в заключительном матче с "Зальцбургом", которого лиссабонцы в итоге обыграли со счетом 3:1.
На внутренней арене дела у "орлов" идут значительно лучше, они на пару с "Лиссабоном" лидируют в чемпионате с равным количеством очков - 55, правда "Лиссабон" сыграл на один матч меньше, "Порту" уже отстал от лидеров на 7 очков.
Через три дня после непростого матча с "Тулузой" команда Шмидта разгромила "Визелу" со счетом 6:1 в Примейра Лиге, забив пять мячей еще до перерыва.
В этом матче Анатолий Трубин сначала "привез" гол в свои ворота, а в конце игры парировал удар с пенальти. Это произошло уже в третий раз в этом сезоне в чемпионате Португалии, что помогло украинцу войти в историю "Бенфики". Никто ранее из вратарей лиссабонского клуба не парировал три удара с "точки" за сезон.
В каждом из последних шести матчей "Бенфика" забивала минимум два гола, также "орлы" могут похвастаться семиматчевой беспроигрышной серией на выезде, последний раз они проигрывали на выезде "Сосьедаду" в Лиге чемпионов.
Единственным игроком португальской команды, который из-за травмы точно пропустит этот матч остается арендованный левый защитник "ПСЖ" Хуан Бернат.
Последние матчи команд
Последние пять матчей "Тулузы":
"Монако" - "Тулуза" 1:2 (Лига 1)
"Бенфика" - "Тулуза" 2:1 (ЛЕ)
"Тулуза" - "Нант" 1:2 (Лига 1)
"Реймс" - "Тулуза" 2:3 (Лига 1)
"Тулуза" - "Ланс" 0:2 (Лига 1)
Последние пять матчей "Бенфики":
"Бенфика" - "Визела" 6:1 (Лига Порт.)
"Бенфика" - "Тулуза" 2:1 (ЛЕ)
"Гиварайнш" - "Бенфика" 2:2 (Лига Порт.)
"Визела" - "Бенфика" 1:2 (Кубок Порт.)
"Бенфика" - "Жил Висенте" 3:0 (Лига Порт.)
Ориентировочные стартовые составы
"Бенфика": Трубин - Аурснес, Антонио Силва, Отаменди, Карерас - Жоао Невес, Кокджу - Ди Мария, Рафа Силва, Жоао Марио - Артур Кабрал
"Тулуза": Рест - Деслер, Коста, Николайсен, Диарра - Сьерро, Спирингс - Деннум, Гбоо, Суасо - Даллинга
Ставки и коэффициенты на матч "Бенфика" - "Тулуза"
Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Бенфики" 1:3. Французам нужно рисковать в этом матче, в первом поединке они играли от глухой обороны и португальцам было трудно, сейчас ситуация другая и им нужно отыгрываться, если "Тулуза" откроется в течение матча, то португальцы должны использовать это по максимуму.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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