Тулуза - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024

На прошлой неделе лиссабонская "Бенфика" одержала победу со счетом 2:1 над "Тулузой" в первом матче плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в четверг португальцы постараются довести дело до логического конца и пройти в следующий раунд.

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

12 февраля, 19.45. "Муниципальный стадион" (Тулуза)

Главный арбитр: Мариани (Италия)

"Тулуза" - "Бенфика"

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Новости "Тулузы"

В этой паре команд все эксперты с большим преимуществом называли фаворитом португальцев, учитывая турнирное положение "Тулузы" в Лиге 1 (находится на 13 месте) это не вызывало удивления. Но французы смогли удивить достойно держась против именитой команды, "Бенфика" победила 2:1 в первом матче, оба гола на счету Анхеля Ди Марии с 11-метровой отметки, второй пенальти он реализовал уже на 90+8 минуте игры.

Да, дела в чемпионате Франции у подопечных Карлеса Мартинеса идут не лучшим образом, но кажется кризис понемногу проходит, после выезда в Лиссабон, через три дня "Тулузу" ждал не менее важный матч на внутренней арене - выездной поединок против "Монако", и "Тулуза" сенсационно победила вторую команду Лиги 1 со счетом 2:1.

Напомним, что на групповом раунде Лиги Европы французская команда финишировала на втором месте с 11 очками, пропустив вперед "Ливерпуль", в активе которого было 12 очков. На домашней арене в последнее время "Тулуза" демонстрирует плохие результаты, но следует напомнить, что именно дома они обыграть "мерсисайдцев" со счетом 3:2, матч состоялся еще 9 ноября, с тех пор дома "Тулуза" больше не одерживала побед.

Но учитывая, что прошлогодний триумфатор Кубка Франции уже успел покинуть кубковый турнир, и в чемпионате дела идут не лучшим образом, Лига Европы остается главным турниром и шансом реабилитироваться за пока что не самый удачный сезон.

Защитник "Тулузы" Мависса пропустит этот матч из-за дисквалификации, 18-летний футболист был удален в конце поединка с "Бенфикой". Как и ранее, из-за травм будут отсутствовать Денис Жанро (пах) и Закария Абухлаль (колено).

Новости "Бенфики"

"Бенфика" несмотря на значительное игровое преимущество одержала тяжелую победу над французской командой в Лиссабоне, "Тулуза" сознательно отдала более мастеровитому сопернику мяч и играла от обороны, пытаясь на контраатаках подстеречь "орлов", учитывая далеко не идеальную игру обороны подопечных Шмидта в этом сезоне, план был верным и почти сработал.

В Лиге чемпионов "Бенфика" выступила провально - получив первое очко лишь в пятом туре у немотивированного и полурезервного состава "Интера", а судьба третьего места решалась в заключительном матче с "Зальцбургом", которого лиссабонцы в итоге обыграли со счетом 3:1.

На внутренней арене дела у "орлов" идут значительно лучше, они на пару с "Лиссабоном" лидируют в чемпионате с равным количеством очков - 55, правда "Лиссабон" сыграл на один матч меньше, "Порту" уже отстал от лидеров на 7 очков.

Через три дня после непростого матча с "Тулузой" команда Шмидта разгромила "Визелу" со счетом 6:1 в Примейра Лиге, забив пять мячей еще до перерыва.

В этом матче Анатолий Трубин сначала "привез" гол в свои ворота, а в конце игры парировал удар с пенальти. Это произошло уже в третий раз в этом сезоне в чемпионате Португалии, что помогло украинцу войти в историю "Бенфики". Никто ранее из вратарей лиссабонского клуба не парировал три удара с "точки" за сезон.

В каждом из последних шести матчей "Бенфика" забивала минимум два гола, также "орлы" могут похвастаться семиматчевой беспроигрышной серией на выезде, последний раз они проигрывали на выезде "Сосьедаду" в Лиге чемпионов.

Единственным игроком португальской команды, который из-за травмы точно пропустит этот матч остается арендованный левый защитник "ПСЖ" Хуан Бернат.

Последние матчи команд

Последние пять матчей "Тулузы":

"Монако" - "Тулуза" 1:2 (Лига 1)

"Бенфика" - "Тулуза" 2:1 (ЛЕ)

"Тулуза" - "Нант" 1:2 (Лига 1)

"Реймс" - "Тулуза" 2:3 (Лига 1)

"Тулуза" - "Ланс" 0:2 (Лига 1)

Последние пять матчей "Бенфики":

"Бенфика" - "Визела" 6:1 (Лига Порт.)

"Бенфика" - "Тулуза" 2:1 (ЛЕ)

"Гиварайнш" - "Бенфика" 2:2 (Лига Порт.)

"Визела" - "Бенфика" 1:2 (Кубок Порт.)

"Бенфика" - "Жил Висенте" 3:0 (Лига Порт.)

Ориентировочные стартовые составы

"Бенфика": Трубин - Аурснес, Антонио Силва, Отаменди, Карерас - Жоао Невес, Кокджу - Ди Мария, Рафа Силва, Жоао Марио - Артур Кабрал

"Тулуза": Рест - Деслер, Коста, Николайсен, Диарра - Сьерро, Спирингс - Деннум, Гбоо, Суасо - Даллинга

Ставки и коэффициенты на матч "Бенфика" - "Тулуза"

Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Бенфики" 1:3. Французам нужно рисковать в этом матче, в первом поединке они играли от глухой обороны и португальцам было трудно, сейчас ситуация другая и им нужно отыгрываться, если "Тулуза" откроется в течение матча, то португальцы должны использовать это по максимуму.