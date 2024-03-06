Карабах – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

Команды между собой в нынешнем розыгрыше Лиги Европы будут встречаться уже в третий раз. На групповом турнире "фармацевты" дважды выиграли, но смогут ли они повторить этот результат в 1/8 финале?

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Лига Европы

1/8 финала. Первый матч

7 марта, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)

"Карабах" - "Байер"

Трансляция - Мегого Футбол-4

Новости "Карабаха"

Нынешний еврокубковый сезон клуб из Азербайджана уже может занести себе в актив, ведь "Карабах" впервые в своей истории прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Коллектив из Агдама единственный представитель Восточной Европы, еще оставшийся в этом еврокубковом сезоне. В 1/16 финала подопечные Гурбанова не являлись фаворитами в противостоянии с "Брагой", но шокировали всех победой 4:2 в Португалии. А вот дома "Карабаху" было очень непросто, ноон проявил характер. Представитель чемпионата Азербайджана в меньшинстве смог дважды забить в компенсированное время – 2:3. Ключевой мяч на 122-й минуте забил 19-летний Нариман Ахундзаде. Отметим, что в матче с "Байером" из-за дисквалификации не смогут сыграть 23-летний защитник Джафаркулиев, а также 25-летний хавбек Жулиу Роман.

В чемпионате после игры с "Брагой" подопечные Гурбанова смогли сыграть три матча и все выиграли. "Карабах" забил десять голов, а пропустил всего один от "Нефтчи".

Новости "Байера"

Коллектив из Леверкузена проводит свой лучший сезон за последние годы. В Бундеслиге на выходных "фармацевты" уверенно обыграли "Кельн" - 2:0 и увеличили преимущество над "Баварией" уже до десяти очков. Подопечные Хаби Алонсо заслуживают только одобрительных отзывов. "Байер" в 2024 году провел девять официальных матчей и восемь из них выиграл (ничья против "Боруссии" М).

К тому же, "Байер" будет играть в полуфинале Кубка Германии и является главным претендентом на победу в этому турнире. Останется ли у команды мотивация на Лигу Европы? Можно не сомневаться, что к еврокубку подопечные Хаби Алонсо отнесутся со всей ответственностью. Все свои матчи в Лиге Европы "Байер" выиграл. В том числе дважды побеждал "Карабах". Отметим, что из-за повреждений не смогут сыграть Артур и Бонифейс.

Личные встречи

Команды между собой сыграли всего дважды и оба раза в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В Леверкузене "Байер" разгромил соперника – 5:1, а вот в Баку подопечным Алонсо было уже не так просто. Лидер Бундеслиги на выезде выиграл 1:0.

Последние пять матчей "Карабаха" и "Байера"

Последние пять встреч хозяев

03.03. "Нефтчи" - "Карабах" 1:4

28.02. "Габала" - "Карабах" 0:4

25.02. "Карабах" - "Сумгаит" 2:0

22.02. "Карабах" - "Брага" 2:3

15:02. "Брага" - "Карабах" 2:4

Последние пять встреч гостей

03.03. "Кельн" – "Байер" 0:2

23.02. "Байер" - "Майнц" 2:1

17.02. "Гайденхайм" - "Байер" 1:2

10.02. "Байер" - "Бавария" 3:0

06.02. "Байер" - "Штуттгарт" 3:2

Факты и цифры

"Карабах" из 14 последних домашних матчей в еврокубках проиграл всего один - 0:1 "Байеру" на групповом турнире;

"Байер" в нынешнем сезоне не проиграл ни одного матча (30 побед и 4 ничьих);

"Байер" проиграл только один из 13 предыдущих матчей в Лиге Европы (10 побед и 2 ничьих).

Ставки и коэффициенты на матч Карабах - Брага

Прогноз на матч от UA-Football

Безусловно, гости считаются очевидными фаворитами этого противостояния, но не стоит недооценивать "Карабах", который дома может испортить настроение любому оппоненту. Шансов на победу и даже на ничью у подопечных Гурбанова немного, но забить хотя бы раз хозяева поля могут. Прогноз – обе команды забьют (2.01).