Славия - Милан. Анонс и прогноз матча Лига Европы на 14.03.2024

В первом поединке в мировой столице моды "дьяволы" разгромили "сшитых", хотя и подопечные Йиндржиха Трпишовского довольно сильно огрызались. 14-го марта "россонери" уже на выезде будут отстаивать преимущество в счете, которое завоевали на Апеннинском полуострове.

Матч 1/8 Лиги Европы

14.03.2024. Чехия, Прага. Эден "Эден Арена".

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

"Славия" 19:45 "Милан"

Первый матч: 2:4 (Италия, Милан. "Сан-Сиро")

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"Славия": последние новости

Что касается пражского коллектива, то "Славия" во всю ведет чемпионскую гонку со "Спартой", отставая от лидера первенства лишь на один зачетный балл.

На групповой стадии второго по значимости еврокубка подопечные Йиндржиха Трпишовского довольно неожиданно выиграли свой квартет, оставив на второй позиции римскую "Рому" - на то время под руководством Жозе Моуринью.

В общем, "сшитые" - крепкий орешек по меркам европейской арены. Футболисты "Славии" знают свои слабые и сильные стороны, и могут действовать организованно и держать определенную структуру. Пражская команда могла бы и дальше зайти по турнирной сетке, но скорее всего покинет турнир. Все же класс "Милана", хоть и очень нестабильного, но значительно выше.

Ориентировочный состав "Славии": Станек, Влчек, Холеш, Зима, Диуф, Масопуст, Дорли, Доудера, Провод, Змрзли, Хитил.

"Милан": последние новости

После поражения в Ренне и ничьей с "Аталантой" (1:1) в конце февраля подопечные Стефано Пиоли сумели оправиться и одержать две победы. В частности, "дьяволы" на своем поле переиграли ту же "Славию" со счетом 4:2 и минимально победили "Эмполи" - 1:0.

Итальянцы продолжают демонстрировать довольно нестабильную игру и результаты. В итальянском первенстве "россонери" хоть и занимают вторую позицию в турнирной таблице, однако отстают от лидирующего соседа по Милану в лице "Интера" на 16 зачетных баллов.

"Красно-черные" довольно часто показывают продуктивную игру с точки зрения динамики, хотя и при этом случаются откровенно блеклые поединки.

У "Милана" есть класс и хороший подбор исполнителей, однако очень не хватает стабильности. Миланцы могут удивить как своей результативностью и безыдейностью в атаке, одновременно. Впрочем, класса команде Пиоли должно с головой хватить, чтобы обыгрывать такого соперника, как "Славия" Прага.

Ориентировочный состав "Милана": Меньян, Флоренци, Кьер, Габбия, Эрнандес, Рейндерс, Адли, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

"Славия" - "Милан". Последние матчи

"Славия"

10.03 Славия - Теплице 4:0 (чемпионат Чехии)

7.03 Милан - Славия 4:2 (Лига Европы)

3.03 Спарта - Славия 0:0 (чемпионат Чехии)

28.02 Славия - Спарта 2:3 (Кубок Чехии)

25.02 Славия - Пардубице 3:0 (чемпионат Чехии)

"Милан"

10.03 Милан - Эмполи 1:0 (Серия А)

7.03 Милан - Славия 4:2 (Лига Европы)

1.03 Лацио - Милан 0:1 (Серия А)

25.02 Ренн - Милан 3:2 (Лига Европы)

22.02 Монца - Милан 4:2 (Серия А)

"Славия" - "Милан". Личные встречи

"Сшитые" и "дьяволы" имеют чрезвычайно скромную историю личных противостояний. "Славия" и "Милан" лишь однажды встречались на футбольном поле - в текущем сезоне.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 1

Забитые мячи: 2 - 4

В среднем голов за матч: 2 - 4

Самая большая победа: 2:4

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"Славия" - "Милан". Ставка и коэффициенты

"Славия" - "Милан". Групповой этап

"Слависты" и "россонери" начали свой еврокубковый путь в этом сезоне диаметрально по-разному. Подопечные Стефано Пиоли стартовали свою кампанию в группе "смерти" в рамках главного еврокубка, в итоге завоевав путевку в турнир рангом ниже - Лигу Европы. Что касается "пивоваров", то они как раз боролись в групповом этапе Лиги Европы, при этом заняв первое место в своем квартете, оставив римскую "Рому", в то время под руководством Жозе Моуринью, на второй строчке.

Группа G - Лига Европы

# КОМАНДА И П Н П З-П Очки 1 Славия 6 5 0 1 17-4 15 2 Рома 6 4 1 1 12-4 13 3 Серветт 6 1 2 3 4-13 5 4 Шериф 6 0 1 5 5-17 1

Группа F - Лига чемпионов

# КОМАНДА И П Н П З-П Очки 1 Боруссия 6 3 2 1 7-4 11 2 Пари Сен-Жермен 6 2 2 2 9-8 8 3 Милан 6 2 2 2 5-8 8 4 Ньюкасл 6 1 2 3 6-7 5

"Славия" - "Милан". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры, особенно, не верят в победу ни одной из сторон. Однако гандикап и подбор исполнителей со стороны "россонери" говорят сами за себя. Наиболее симпатично выглядит ставка на боевую ничью и проход миланцев в четвертьфинал.