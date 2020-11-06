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Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
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Барселона - Бетис: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.11.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Бетис. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. Девятый тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 07.11.2020. 17:15. Арбитр в поле - Гильермо Куадра; трансляция в Украине - MEGOGO

В Лиге чемпионов "Барселоне" проще, чем в чемпионате Испании. По крайней мере, такой вывод напрашивается, учитывая результаты каталонцев. В трех матчах евротурнира каталонцы одержали три победы, тогда как в четырех последних матчах Ла Лиги у "Барселоны" нет ни одного выигрыша. Рональда Кумана не может не смущать такая ситуация. Ведь "Барселона" должна бороться за максимально высокие позиции во всех турнирах.

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В Лиге чемпионов результаты действительно хороши, но рисунок и характер игры не добавляют оптимизма болельщикам "блаугранас". В среду немало проблем каталонцам создало скромное и ослабленное вирусом киевское "Динамо". Ранее не без проблем удалось обыграть "Ференцварош", поэтому разговоры о кризисе не лишены логики. Бесспорно, двенадцатая позиция в турнирной таблице после шести сыгранных матчей – не показательный результат, но не смущать Кумана такие расклады не могут. К его идеям адаптировались соперники – настолько, что уже даже в численном большинстве "Барса" не способна брать максимум (матч против "Алавеса"). И дальше легче не будет.

Против "Бетиса" важно сыграть на результат – добыть три очка, пожертвовав, если нужно, при этом качеством игры. Дальше следует пауза ФИФА, после которой "Барселоне" как команде, делегирующей немало футболистов в сборные, не просто будет собрать всех под один знаменатель. Да еще календарь подносит веселые сюрпризы: сразу после окна ФИФА "Барса" сыграет против "Атлетико".

"Бетис" набрал двенадцать очков в восьми турах, что является неплохим результатом. Но в трех последних турах команда из Севильи добыла лишь одну победу, в трех из последних пяти поединков не забивала голов. В этом сезоне "Бетис" уже смог дать бой "Реалу", но проиграл. Получится ли не проиграть на поле "Барселоны"?

В "огурцов" довольно много кадровых потерь. Не сыграют Хуанмы, Гуардадо, данные Мартин и Камараса. У "Барселоны" вернулся в состав Тер Штеген. Это серьезное усиление, подтверждено матчем Лиги чемпионов. Умтити, Араужо и Коутиньо до сих пор травмированы.

Ориентировочные составы:

"Барселоны": тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Де Йонг, Бускетс - Гризманн, Фати - Месси, Дембеле

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Бартра, Алекс Морено - Гуидо Родригес, Уильям - Хоакин, Каналес, Тельо - Санабрия

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.

"Бетис" не будет играть против "Барсы" от обороны. Это будет открытый футбол, в котором команда Пеллегрини будет полагаться на скорость и умение работать с мячом. Обе команды используют высокую линию обороны, потому прогнозируем голы, много голов. Тотал больше 3,5, или "обе забьют".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Прогнозы
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