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Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Кадис - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.12.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
"Кадис" на старте сезона забрал себе приз зрительских симпатий Ла Лиги. Такой чести новичок Примеры удостоился благодаря продуктивной игре на чужих стадионах. Квинтэссенцией этой серии стала победа 1:0 на "Альфредо Ди Стефано", которая осложнила жизнь Зинедину Зидан. Жизнь же "Кадиса" в элитном дивизионе была спокойной и размеренной.
Но произошел сбой. В последних пяти турах андалусийцы добыли лишь одну победу, в трех поединках этой серии "Кадис" не забивал. В сводной выездной турнирной таблице "Кадис" все еще среди лидеров (второй после "Реал Сосьедада"), однако магия была разрушена в девятом туре на "Ванда Метрополитано". "Атлетико" тогда очень легко разгромил "Кадис" 4:0, а тактика Альваро Серверы была поставлена под сомнение.
"Кадис" в предыдущих матчах забил лишь девять голов – это четвертый худший результат чемпионата (наравне с "Хетафе" и "Эльче") и худший среди первых девяти команд турнирной таблицы. В этой ситуации это весомо, ведь в ворота "Барсы", чтобы взять очки в матче с ней, придется забивать. Вряд ли в противостоянии с "блаугранас" удастся удержать ворота "сухими" и рассчитывать на 0:0.
Хотя "Кадис" будет ставить "автобус" – это бесспорно. Вопрос в том, не спустят ли колеса под натиском Месси, Гризманна, Дембеле, Коутиньо и других игроков "Барселоны". Каталонцы на неделе провели отличный матч в Лиге чемпионов, в котором выделялись Гризманн, Брайтвайт и Дембеле. А главное оружие даже не было использовано. Лионель Месси отдыхал, поэтому в матче против "Кадиса" готов продолжить охоту за, казалось бы, вечным рекордом легендарного Пеле. У бразильца 643 гола за один клуб в официальных матчах. У Месси пока – 641. Два точных удара позволят аргентинскому гению сравниться с показателем Пеле, а три – превзойти его.
На следующей неделе "Барсе" предстоит сыграть против "Ювентуса" в Лиге чемпионов, но вряд ли Куман будет беречь силы для этого противостояния. "Барса" уже в плей-офф, а вопрос о первого месте можно закрыть даже с поражением 0:1 или 0:2. Сейчас важнее улучшить результаты в Ла Лиге. Потому как две победы в последних семи матчах – не то, что удовлетворяет Рональда Кумана.
У "Барсы" привычные проблемы с составом - Ансу Фати, Серхи Роберто, Херард Пике. "Кадис" тоже не выставит оптимальную обойму, ведь Хосе Мари, Негредо, Аугусто Фернандес и Луис Кезада по тем или иным причинам не включены в состав.
"Кадис": Ледесма - Каркелен, Фали Хименес, Маркос Мауро, Эспино - Гарридо, Йонссон, Алекс Фернандес - Алехо, Хайро - Альваро Хименес
"Барселона": тер Штеген - Дест, Мингеса, Лангле, Альба - Де Йонг, Бускетс - Месси, Дембеле, Коутиньо - Гризманн
Прогноз: победа "Барселоны" 3:0
"Осасуну" каталонцы в прошлом туре разгромили очень легко, на выезде с "Ференцварошом" отдыхали и наслаждались футболом, поэтому должны были сохранить силы на "Кадис". Андалусийцы дома играют не так эффективно, как на выезде. Фирменный "автобус" раз за разом дает сбой. Ставка на сухую победу "Барселоны" может принести ее творцу успех. Айда!
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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