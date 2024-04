Жирона — Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2024

Важный матч для обеих команд. "Жироне" нельзя оступиться, чтобы не выпасть из зоны Лиги чемпионов, а "Кадису" нужны очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Здесь ноги убирать никто не будет, но, кажется, силы все же изначально неравны.

"Жирона" после 31 тура опережает идущий 5-м "Атлетик" на 8 очков, но расслабляться рано. Баски на ходу, а у каталонцев разладились выезды — 5 подряд поражений.

В то же время на "Монтиливи" команда Мичела по-прежнему хороша — у нее 4 победы в 5 последних матчах; в том числе были биты "Севилья" (5:1), "Осасуна" (2:0) и "Бетис" (3:2), которые на бумаге гораздо опаснее "Кадиса". То есть, трибуны — козырь. Ну, а другие козыри — это контроль мяча, стандарты и в целом интересное нападение, придумавшее 63 гола в 31 туре; это больше, чем у "Барсы".

15 - Artem Dovbyk ???????? (16 with Girona in LaLiga this season) is the first Ukranian player to score 15+ goals in a single season in top five European leagues since Andriy Shevchenko in Serie A ???????? with AC Milan in 2005/06 season (19). Reference. pic.twitter.com/cpqrZpmNlY