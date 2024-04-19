Жирона — Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.04.2024

Важный матч для обеих команд. "Жироне" нельзя оступиться, чтобы не выпасть из зоны Лиги чемпионов, а "Кадису" нужны очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Здесь ноги убирать никто не будет, но, кажется, силы все же изначально неравны.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Кадіс Смотреть трансляцию

Примера. 32-й тур

20 апреля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Кадис"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" после 31 тура опережает идущий 5-м "Атлетик" на 8 очков, но расслабляться рано. Баски на ходу, а у каталонцев разладились выезды — 5 подряд поражений.

В то же время на "Монтиливи" команда Мичела по-прежнему хороша — у нее 4 победы в 5 последних матчах; в том числе были биты "Севилья" (5:1), "Осасуна" (2:0) и "Бетис" (3:2), которые на бумаге гораздо опаснее "Кадиса". То есть, трибуны — козырь. Ну, а другие козыри — это контроль мяча, стандарты и в целом интересное нападение, придумавшее 63 гола в 31 туре; это больше, чем у "Барсы".

15 - Artem Dovbyk ???????? (16 with Girona in LaLiga this season) is the first Ukranian player to score 15+ goals in a single season in top five European leagues since Andriy Shevchenko in Serie A ???????? with AC Milan in 2005/06 season (19). Reference. pic.twitter.com/cpqrZpmNlY — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2024

В матче с "Кадисом" "Жирона" будет доминировать и почти наверняка забьет. Довбик на ходу, это поможет. Сомнения глобально есть только в защите: Давид Лопес привозил голы в последних турах с "Бетисом" и "Атлетико" (1:3), а менять его некем.

Новости "Кадиса"

"Кадис" борется за выживание в другом конце таблицы, но он все же похож на "Жирону" в том плане, что тоже силен дома и безнадежен на выездах. 6 очков без единой победы в 15 турах на чужих полях — это как?

И с чего бы этой серии прерываться на "Монтиливи", где "Жирона", как уже говорилось, бьет всех и вся? У "Кадиса" неплохая оборона (41 пропущенный), которая пропустила лишь на 2 гола больше, чем каталонцы, но вот атака (21 забитый) — худшая во всей Ла Лиге.

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Одной мотивацией матчи не выигрывают и, думается, "Субмарина" будет пытаться держать 0:0. С ее составом это самый разумный подход. Игра на встречных курсах для нее губительна. Персоналии? Вратарь Конан Ледесма тащит по 1-2 мертвых мяча в каждом матче. Ну, и молодой правый хав Роберт Наварро тоже растет и не покинет Примеру даже если из нее вылетит "Кадис" - покупатели будут.

"Жирона" - "Кадис": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" вымучила победу на "Нуэво Мирандилье" после того, как Дарвин Мачис был удален уже на 10-й минуте (1:0).

При этом в прошлом сезоне каталонцам не удались оба матча против "Субмарины" - 1:1 дома и 0:2 в гостях.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Кадиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Главная проблема "Жироны" - мышечные проблемы Виктора Цыганкова. Похоже, мы его не увидим во втором туре подряд.

Что касается "Кадиса", то здесь дисквалифицирован экс-жиронец Хави Эрнандес, а в лазарете одни ролевики — Луис Эрнандес, Феде и Роминиг Куаме.

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд — Коуто, Алейш Гарсия, Эррера, Гутьеррес — Савио, Довбик, Порту

"Кадис": Ледесма — Карселен, Усу, Фали Хименес, Лукас Пирес — Наварро, Самассеку, Алькарас, Собрино — Хуанми, Рамос

"Жирона" - "Кадис": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" очень хороша на своем поле и забивала 2 и больше голов в 8 из 10 последних матчей на "Монтиливи". Вы думаете, ее сдержит безнадежный на выездах "Кадис"?

Наша ставка — на индивидуальный тотал каталонцев больше 1,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.