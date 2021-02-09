Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка Испании

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. Испания. Севилья. "Хосе Санчес Писхуан". 10.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Антониу Матео Лаос; трансляция в Украине - MEGOGO

В последнем матче Примеры "Атлетико" потерял два очка, но отрыв от "Барселоны" все еще значим. В конце тоннеля загорелся свет, однако каталонцам более уместно делать ставку на кубковые турниры. Ведь там, по крайней мере, есть реальные шансы добыть трофей.

Прежде всего речь о Кубке Испании, где до финала остался один шаг. Точнее, два, ведь полуфинал, в отличие от предыдущих стадий, состоит из двух матчей. Но со жребием "Барсе" не повезло. "Леванте" и "Атлетик" сыграют между собой, а "блаугранас" придется противостоять статусной "Севильи". Шансы на успех равны.

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"Севилья" и "Барселона" сейчас – команды из одной весовой категории. Это подтверждается и результатом очного поединка соперников в чемпионате (ничья 1:1), и расположением коллективов в турнирной таблице (у "Барселоны" 43 очка, у "Севильи" – 42). Каждая из сторон имеет свои козыри. У "блаугранас" – это Лионель Месси, мотивация и характер, у нервионцев – сильная защита и голодный к победам тренер.

Примечательно, что не только последний матч между этими командами завершился вничью, но и предпоследний (0:0). А вот о последнем кубковом матче против "Барсы" у "Севильи" плохие воспоминания, ведь в январе 2019-го нервионцы проиграли 1:6. И это после победы 2:0 на своем поле.

Тогда формат турнира предусматривал по два матча в противостоянии, начиная с 1/16-й. Сейчас другой регламент, двухматчевую дуэль команды проводят только в полуфинале. "Севилья" предыдущие стадии прошла очень уверенно: не пропустила ни одного мяча в пяти встречах, лишь в одном матче допустила "сверхурочные" тридцать минут экстра-таймов. Ни разу даже не приходилось отыгрываться. Резкий контраст с "Барсой", которая в двух из предыдущих трех кубковых матчей допустила дополнительное время, была вынуждена догонять и со счета 0:1 (против "Райо Вальекано") и со счета 0:2 (против "Гранады").

У "Барсы" закаленный характер, она готова к любому сценарию. А у "Севильи" непоколебимо спокойствие, хорошая нацеленность на результат. Испортил настроение Хулену Лопетеги разве что факт травмы Лукаса Окампоса. Своего лидера "Севилья" потеряла надолго, и он, очевидно, не поможет нервионцам и в ответном матче. "Барса" в этом плане находится в более выгодном положении. Ведь к отсутствию Ансу Фати, Херарда Пике, Фелипе Коутиньо уже привыкли, а свежие потери Араужо, Сержиньо Деста, Миралема Пьянича и Мартина Брайтвайта – не ключевые.

Обе команды должны сыграть основным составом. Рональд Куман на выходных приберег Месси, Педро и Тринкао, хотя все трое появились на поле в результате замен. Окампоса у "Севильи" наверняка заменит Алехандро Гомес. Ему удобно играть левого вингера / нападающего, в 22-м туре Примеры забил свой первый гол за новую команду. Травмированный также Оскар Арнаис, но Лопетеги, который после удаления в матче с "Хетафе" получил одну игру дисквалификации, больше беспокоит отсутствие Хесуса Наваса. За правый фланг защиты отвечать будет Алейш Видаль.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Буну - Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро - Хордан, Фернандо, Ракитич - Сусо, Эн-Несири, Гомес "Барселона": тер Штеген - Мингеса, Умтити, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс - Педри - Месси, Гризманн, Дембеле

Прогноз: ничья 1:1.

С такими мощными соперниками в текущем Кубке Испании "Барса" еще не встречалась. Проблемы каталонцам создавали "Гранада", "Райо Вальекано" и "Корнелья", поэтому стоит ожидать их и от "Севильи". С другой стороны, на такого соперника и настрой соответствующий. Нервионцам вряд ли удастся продлить "сухую" серию в Кубке, но есть высокие шансы не проиграть. Ставка на "Обе забьют".