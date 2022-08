Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022

Каталонцы начинают новый сезон с большими ожиданиями и старыми проблемами. Из-за долгов клуб даже за сутки до матча не знает, кого сможет выпустить на поле.

Между тем, "Райо Вальекано" хоть и скромный, но очень неудобный соперник конкретно для "Барселоны". В прошлом сезоне "Молнии" выиграли у сине-гранатовых оба матча, и расслабляться команде Хави никак нельзя. Всем на "Камп Ноу" как воздух нужен позитив.

Прямо сейчас никто в Каталонии не знает, успеет ли Ла Лига зарегистрировать на 1-й тур пятерых новичков "Барсы", а также обновивших контракты Дембеле и Роберто. "Кулес" только сегодня утром задействовали 4-й рычаг (читай - продали 4-й пакет акций дочерней компании), и сейчас чиновники еще изучают сделку.

Если Ла Лига промедлит, Хави придется играть теми же игроками, что и в прошлом сезоне, а значит, шансы на победу "Райо" повысятся. Он, конечно, не превратится в фаворита, но и Фати, и Ферран не показали себя в предсезонке, и бояться их нечего.

Most goals for Barca in Pre-season:



5⃣ Dembele

3⃣ Auba

2⃣ Memphis

2⃣ Pedri

2⃣ Raphinha

1⃣ Ansu

1⃣ Frenkie

1⃣ Gavi

1⃣ Lewandowski pic.twitter.com/SxkN6GDYdF