Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022

Примера. 1-й тур

13 августа. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Каталонцы начинают новый сезон с большими ожиданиями и старыми проблемами. Из-за долгов клуб даже за сутки до матча не знает, кого сможет выпустить на поле.

Между тем, "Райо Вальекано" хоть и скромный, но очень неудобный соперник конкретно для "Барселоны". В прошлом сезоне "Молнии" выиграли у сине-гранатовых оба матча, и расслабляться команде Хави никак нельзя. Всем на "Камп Ноу" как воздух нужен позитив.

"Барселона"

Прямо сейчас никто в Каталонии не знает, успеет ли Ла Лига зарегистрировать на 1-й тур пятерых новичков "Барсы", а также обновивших контракты Дембеле и Роберто. "Кулес" только сегодня утром задействовали 4-й рычаг (читай - продали 4-й пакет акций дочерней компании), и сейчас чиновники еще изучают сделку.

Если Ла Лига промедлит, Хави придется играть теми же игроками, что и в прошлом сезоне, а значит, шансы на победу "Райо" повысятся. Он, конечно, не превратится в фаворита, но и Фати, и Ферран не показали себя в предсезонке, и бояться их нечего.

Most goals for Barca in Pre-season:



5⃣ Dembele

3⃣ Auba

2⃣ Memphis

2⃣ Pedri

2⃣ Raphinha

1⃣ Ansu

1⃣ Frenkie

1⃣ Gavi

1⃣ Lewandowski pic.twitter.com/SxkN6GDYdF — Barca Galaxy ???????? (@barcagalaxy) August 11, 2022

Безусловно, в дебютном туре на своем поле "Барса" попытается показать товар лицом - контроль будет зашкаливать; пяточки-стеночки - все, чтоб порадовать фанатов. Но результат? Здесь будем осторожны. Все-таки во время американского турне Хави наигрывал совсем другой состав, а это важно.

"Райо Вальекано"

Если "Барса" летом приобрела игроков на 150 млн, то "Райо", как обычно, обошелся свободными агентами и арендами. Из заметных - 40-летний кипер Диего Лопес, экс-капитан "Кадиса" Сальви; центрбек "Алавеса" Флориан Лежен. Все трое - игроки под основу; битые, надежные.

На "Камп Ноу" эта самая надежность будет главным аргументом "Райо". Ему надо сдержать стартовый натиск и наладить контригру. Паласон и Альваро Гарсия, как обычно, главные аргументы на чужой половине; Лежен должен укрепить тыл, где в прошлом году поочередно мучились Марио Суарес и Мараш.

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Понятно, что все эти исполнители статусом и классом уступают каталонским, но в футбол играют не отдельные личности, а команды. "Райо" - коллектив сыгранный и куражный; это оставляет ему маленький шанс против любого соперника.

"Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Райо" дважды побеждал "Барсу" 1:0, причем оба раза по игре. В первом случае победа мадридцев привела к отставке Рональда Кумана; во втором - спасла самих "Молний" от борьбы за выживание в последних турах.

После двух фиаско в Каталонии точно вспомнили славную эпоху Месси - пока аргентинец играл на "Камп Ноу", "Барса" выиграла все 13 матчей против "Райо"!

"Барселона" - "Райо Вальекано": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Ориентировочные составы

У "Барсы" пока ставим на "старый" состав без новичков. К слову, если Ла Лига даст зеленый свет, то Лапорта уже пообещал первым зарегистрировать Левандовского. Ждем.

У "Райо" видим в основе Лежена и Диего Лопеса - последний даже в 40 лет выглядит предпочтительнее нестабильного македонца Димитриевского.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Бускетс, Педри - Ферран Торрес, Обамеянг, Фати

"Райо Вальекано": Диего Лопес - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Унаи Лопес, Сисс - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Фалькао

"Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Ставить на победу "Барсы" смысла ноль - слишком низкие коэффициенты. Поэтому поставим на еще одну довольно очевидную вещь - Дест, Араухо, Гарсия и Альба очень ненадежный квартет защитников, и где-нибудь они точно привезут.

Выберем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами 2,1-2,2.