  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022

Испания
(1 голосов)

Каталонцы без новичков и против неудобного соперника

Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 1-й тур
13 августа. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Райо Вальекано"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Каталонцы начинают новый сезон с большими ожиданиями и старыми проблемами. Из-за долгов клуб даже за сутки до матча не знает, кого сможет выпустить на поле.

Между тем, "Райо Вальекано" хоть и скромный, но очень неудобный соперник конкретно для "Барселоны". В прошлом сезоне "Молнии" выиграли у сине-гранатовых оба матча, и расслабляться команде Хави никак нельзя. Всем на "Камп Ноу" как воздух нужен позитив.

"Барселона"

Прямо сейчас никто в Каталонии не знает, успеет ли Ла Лига зарегистрировать на 1-й тур пятерых новичков "Барсы", а также обновивших контракты Дембеле и Роберто. "Кулес" только сегодня утром задействовали 4-й рычаг (читай - продали 4-й пакет акций дочерней компании), и сейчас чиновники еще изучают сделку.

Если Ла Лига промедлит, Хави придется играть теми же игроками, что и в прошлом сезоне, а значит, шансы на победу "Райо" повысятся. Он, конечно, не превратится в фаворита, но и Фати, и Ферран не показали себя в предсезонке, и бояться их нечего.

Безусловно, в дебютном туре на своем поле "Барса" попытается показать товар лицом - контроль будет зашкаливать; пяточки-стеночки - все, чтоб порадовать фанатов. Но результат? Здесь будем осторожны. Все-таки во время американского турне Хави наигрывал совсем другой состав, а это важно.

"Райо Вальекано"

Если "Барса" летом приобрела игроков на 150 млн, то "Райо", как обычно, обошелся свободными агентами и арендами. Из заметных - 40-летний кипер Диего Лопес, экс-капитан "Кадиса" Сальви; центрбек "Алавеса" Флориан Лежен. Все трое - игроки под основу; битые, надежные.

На "Камп Ноу" эта самая надежность будет главным аргументом "Райо". Ему надо сдержать стартовый натиск и наладить контригру. Паласон и Альваро Гарсия, как обычно, главные аргументы на чужой половине; Лежен должен укрепить тыл, где в прошлом году поочередно мучились Марио Суарес и Мараш.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Понятно, что все эти исполнители статусом и классом уступают каталонским, но в футбол играют не отдельные личности, а команды. "Райо" - коллектив сыгранный и куражный; это оставляет ему маленький шанс против любого соперника.

"Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Райо" дважды побеждал "Барсу" 1:0, причем оба раза по игре. В первом случае победа мадридцев привела к отставке Рональда Кумана; во втором - спасла самих "Молний" от борьбы за выживание в последних турах.

После двух фиаско в Каталонии точно вспомнили славную эпоху Месси - пока аргентинец играл на "Камп Ноу", "Барса" выиграла все 13 матчей против "Райо"!

"Барселона" - "Райо Вальекано": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022 - изображение 1

Последние матчи "Райо Вальекано"

Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.08.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Барсы" пока ставим на "старый" состав без новичков. К слову, если Ла Лига даст зеленый свет, то Лапорта уже пообещал первым зарегистрировать Левандовского. Ждем.

У "Райо" видим в основе Лежена и Диего Лопеса - последний даже в 40 лет выглядит предпочтительнее нестабильного македонца Димитриевского.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Бускетс, Педри - Ферран Торрес, Обамеянг, Фати

"Райо Вальекано": Диего Лопес - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Унаи Лопес, Сисс - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Фалькао

"Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

1xbet
1,212
7,40
17
Сделать ставку
Favbet
1,22
7,10
14,5
Сделать ставку
VBET
1,21
7,30
15
Сделать ставку

"Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Ставить на победу "Барсы" смысла ноль - слишком низкие коэффициенты. Поэтому поставим на еще одну довольно очевидную вещь - Дест, Араухо, Гарсия и Альба очень ненадежный квартет защитников, и где-нибудь они точно привезут.

Выберем ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами 2,1-2,2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Прогнозы Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
12.08.2022 в 22:11
Банкроты ничеечку вытянут. Больше вряд ли
Ответить
0
-1
avatar
NОRDOS
12.08.2022 в 21:56
Варто в шапці анонсу змінити камп ноу на спотіфай, а то путалонці ще заплутаються і не потраплять на свій стадіон
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
12.08.2022 в 21:45
Перемога Райо 2-1.
Ответить
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
12.08.2022 в 21:40
Та уже вроде еще рычаг достали и хватает денег
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
12.08.2022 в 21:46
....на ще один "ричаг"...
Ответить
+1
-1
avatar
NОRDOS
12.08.2022 в 21:49
запізно дістали неочікувано все вказує, що планування в барсі далі ніж на один день відсутнє, тому не здивуюсь якщо в першому ж матчі чаві намутить з тактикою
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.08.2022 в 21:37
Левандовски, Рафинья и ещё пару новичков точно сможет сыграть завтра. Из более 4 тысяч проголосовавших 71% считает, что победит Барса. Удачи!!! Visca el Barça !!!
Ответить
0
-2
avatar
NОRDOS
12.08.2022 в 21:54
амєріконєц, от ти такий математично-статистично підкованнийскажи скільки "вєрст" їхати Райо, щоб потрапити на спотіфай, а то я не дуже розуміюся на імперській системі мір?
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
12.08.2022 в 22:14
А что банкротофф переименовали в спотифай??
0
-1
avatar
NОRDOS
12.08.2022 в 22:38
ну назву свого ж сараю вони продали
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде