Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023

Перед поездкой в Саудовскую Аравию на Суперкубок "Реал" пожалует на одну из самых неудобных для себя арен в Испании. "Эль-Мадригал" редко дарит "Сливочным" положительные эмоции.

Текущая форма чемпиона тоже не впечатляет, но есть одна новость, которая может перечеркнуть все - ожидается, что именно завтра в основу Мадрида вернется его лучший полузащитник Лука Модрич.

Примера. 16-й тур

7 января. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 17:15 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Вильярреала"

"Желтая субмарина" просто ужасно играла после назначения Кике Сетьена, но последнее время дела пошли на лад. Справедливая, хоть и минимальная победа над "Валенсией" подняла "Вильярреал" на привычное 7-е место. Также команда избежала ошибок в Кубке.

Возвращение Жерара Морено, как и всегда, оказало животворящий эффект на атаку "Подводников". Неплохую форму в декабре демонстрировали и фланги - Чуквезе и Пино. Только оборона еще хромает, но это же Сетьен; у него все мысли только о мяче.

1 - At 40 years and 122 days, Pepe Reina has become the oldest player to play for Villarreal in LaLiga, making his first appearance in the competition since May 2005, also for Villarreal, when he was just 22 years and 271 days old. Return. pic.twitter.com/xQkSJl2kxt — OptaJose (@OptaJose) December 31, 2022

Вероятно, и с "Реалом" хозяева попробуют сыграть от себя; в крайнем случае - будут устраивать сеансы владения мячом на 5-7 минут, чтобы сбивать темп. У Мадрида беда справа в защите, поэтому передач Парехо на ход Пино будет много. Ну, и еще "Вильярреалу" важно не дать "Реалу" много бить, ведь Пепе Рейна в 40 лет уже не тот, что в 25, а основной вратарь "Подводников" Херонимо Рульи не сыграет из-за готовящегося перехода в "Аякс".

Новости "Реала"

"Реал" после ЧМ выиграл два матча, но чемпионского футбола не показал. Победу над "Вальядолидом" многие назовут "судейской" из-за пенальти на 82-й минуте. Ну, а вымученные 1:0 на огороде поле "Касереньо" - и подавно из серии "понять и простить".

Чего не хватало Мадриду в этих матчах? Прежде всего, качественного движения мяча; мозга, способного управлять игрой. Ожидается, что этот "мозг" вернется в основу на "Эль Мадригале" - конечно, речь про Луку Модрича. Ну, а другие компоненты успеха вроде на месте.

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Некоторые сложности Анчелотти создаст повреждение Дани Карвахаля, которого придется менять Васкесом, но это терпимо. "Реал" победит, если оборона нейтрализует Жерара Морено, а в атаке Винисиус будет получать мяч в ситуациях 1 в 1. Так повелось, что команды Кике Сетьена, будь то "Бетис", "Барса" или сейчас "Вильярреал", оставляют пространство на своей половине, и это делает их уязвимыми для техничных флангов.

"Вильярреал" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды расписали сухие ничьи - типичный почерк Унаи Эмери, которая всегда предпочитает синицу журавлю.

Ну, а если копнуть глубже, то последняя победа "Реала" на "Эль Мадригале" датирована далеким 2017 годом, когда судьбу матча решил Альваро Мората. Давненько это было.

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" не ждем в составе Рульи, который занят переговорами, а также травмированных хавбеков Джованни Ло Чельсо и Франсиса Коклена.

У "Реала" Лукас Васкес подменит травмированного Карвахаля, а в остальном без потерь. Слухи о микротравме Тибо Куртуа оказались преувеличенными.

"Вильярреал": Рейна - Фемения, Фойт, Пау Торрес, Альберто Морено - Капу, Парехо - Чуквезе, Баэна, Пино - Жерар Морено

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Вильярреал" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реалу" будет сложно - это неудобный для него соперник, неудобное поле. Поставим на то, что мяч увязнет в полузащите и голов будет мало, если вообще будут. Ставку ТМ 2,5 БК предлагают с коэффициентами 2,2, -2,4.