Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023

Перед поездкой в Саудовскую Аравию на Суперкубок "Реал" пожалует на одну из самых неудобных для себя арен в Испании. "Эль-Мадригал" редко дарит "Сливочным" положительные эмоции.

Текущая форма чемпиона тоже не впечатляет, но есть одна новость, которая может перечеркнуть все - ожидается, что именно завтра в основу Мадрида вернется его лучший полузащитник Лука Модрич.

"Желтая субмарина" просто ужасно играла после назначения Кике Сетьена, но последнее время дела пошли на лад. Справедливая, хоть и минимальная победа над "Валенсией" подняла "Вильярреал" на привычное 7-е место. Также команда избежала ошибок в Кубке.

Возвращение Жерара Морено, как и всегда, оказало животворящий эффект на атаку "Подводников". Неплохую форму в декабре демонстрировали и фланги - Чуквезе и Пино. Только оборона еще хромает, но это же Сетьен; у него все мысли только о мяче.

1 - At 40 years and 122 days, Pepe Reina has become the oldest player to play for Villarreal in LaLiga, making his first appearance in the competition since May 2005, also for Villarreal, when he was just 22 years and 271 days old. Return. pic.twitter.com/xQkSJl2kxt