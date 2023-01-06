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Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023

Испания
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Возвращение Модрича

Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед поездкой в Саудовскую Аравию на Суперкубок "Реал" пожалует на одну из самых неудобных для себя арен в Испании. "Эль-Мадригал" редко дарит "Сливочным" положительные эмоции.

Текущая форма чемпиона тоже не впечатляет, но есть одна новость, которая может перечеркнуть все - ожидается, что именно завтра в основу Мадрида вернется его лучший полузащитник Лука Модрич.

Содержание

Примера. 16-й тур
7 января. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 17:15 "Реал Мадрид"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Вильярреала"

"Желтая субмарина" просто ужасно играла после назначения Кике Сетьена, но последнее время дела пошли на лад. Справедливая, хоть и минимальная победа над "Валенсией" подняла "Вильярреал" на привычное 7-е место. Также команда избежала ошибок в Кубке.

Возвращение Жерара Морено, как и всегда, оказало животворящий эффект на атаку "Подводников". Неплохую форму в декабре демонстрировали и фланги - Чуквезе и Пино. Только оборона еще хромает, но это же Сетьен; у него все мысли только о мяче.

Вероятно, и с "Реалом" хозяева попробуют сыграть от себя; в крайнем случае - будут устраивать сеансы владения мячом на 5-7 минут, чтобы сбивать темп. У Мадрида беда справа в защите, поэтому передач Парехо на ход Пино будет много. Ну, и еще "Вильярреалу" важно не дать "Реалу" много бить, ведь Пепе Рейна в 40 лет уже не тот, что в 25, а основной вратарь "Подводников" Херонимо Рульи не сыграет из-за готовящегося перехода в "Аякс".

Новости "Реала"

"Реал" после ЧМ выиграл два матча, но чемпионского футбола не показал. Победу над "Вальядолидом" многие назовут "судейской" из-за пенальти на 82-й минуте. Ну, а вымученные 1:0 на огороде поле "Касереньо" - и подавно из серии "понять и простить".

Чего не хватало Мадриду в этих матчах? Прежде всего, качественного движения мяча; мозга, способного управлять игрой. Ожидается, что этот "мозг" вернется в основу на "Эль Мадригале" - конечно, речь про Луку Модрича. Ну, а другие компоненты успеха вроде на месте.

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Некоторые сложности Анчелотти создаст повреждение Дани Карвахаля, которого придется менять Васкесом, но это терпимо. "Реал" победит, если оборона нейтрализует Жерара Морено, а в атаке Винисиус будет получать мяч в ситуациях 1 в 1. Так повелось, что команды Кике Сетьена, будь то "Бетис", "Барса" или сейчас "Вильярреал", оставляют пространство на своей половине, и это делает их уязвимыми для техничных флангов.

"Вильярреал" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды расписали сухие ничьи - типичный почерк Унаи Эмери, которая всегда предпочитает синицу журавлю.

Ну, а если копнуть глубже, то последняя победа "Реала" на "Эль Мадригале" датирована далеким 2017 годом, когда судьбу матча решил Альваро Мората. Давненько это было.

Последние матчи "Вильярреала"

Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.01.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" не ждем в составе Рульи, который занят переговорами, а также травмированных хавбеков Джованни Ло Чельсо и Франсиса Коклена.

У "Реала" Лукас Васкес подменит травмированного Карвахаля, а в остальном без потерь. Слухи о микротравме Тибо Куртуа оказались преувеличенными.

"Вильярреал": Рейна - Фемения, Фойт, Пау Торрес, Альберто Морено - Капу, Парехо - Чуквезе, Баэна, Пино - Жерар Морено

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Вильярреал" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

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"Вильярреал" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реалу" будет сложно - это неудобный для него соперник, неудобное поле. Поставим на то, что мяч увязнет в полузащите и голов будет мало, если вообще будут. Ставку ТМ 2,5 БК предлагают с коэффициентами 2,2, -2,4.

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Прогнозы
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