Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023

Этот матч привлек бы массу внимания еще год назад, но сейчас реальность такова, что каталонцы лидируют в Ла Лиге, а "Нервион" лишь на 2 очка опережает зону вылета.

И болельщики, и журналисты, и букмекеры ждут завтра от "Барсы" только одного - легкой победы. И так сходу и не скажешь, за счет чего "Севилья" может их всех удивить.

Про форму "Барселоны" наилучше говорит простой факт - команда Хави еще не проигрывала в 2023 году, выиграв 9 последних матчей кряду. На этом отрезке каталонцы добыли Суперкубок Испании; также в Ла Лиге были биты крепкие "Сосьедад" (1:0) и "Бетис" (2:1).

"Барса" впервые в истории выиграла 4 кряду матча с минимальной разницей в счете - это ее новое лицо. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, полузащита прессингует - так это работает. Чуть выпадают только вингеры, самый эффективный из которых - Дембеле - еще и получил травму. Это упростит жизнь "Севилье" на флангах.

50 - Barcelona have won 50 points after 19 games in LaLiga 22/23 (W16 D2 L1). In 4 of the 5 seasons Barcelona have won as many points at this stage of the competition they have gone on to win the title (08/09, 10/11, 12/13 and 17/18), failing to do so only in 13/14. Dream. pic.twitter.com/nxkVHnBCzP