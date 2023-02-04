Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.02.2023

Этот матч привлек бы массу внимания еще год назад, но сейчас реальность такова, что каталонцы лидируют в Ла Лиге, а "Нервион" лишь на 2 очка опережает зону вылета.

И болельщики, и журналисты, и букмекеры ждут завтра от "Барсы" только одного - легкой победы. И так сходу и не скажешь, за счет чего "Севилья" может их всех удивить.

Примера. 20-й тур

5 февраля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

Про форму "Барселоны" наилучше говорит простой факт - команда Хави еще не проигрывала в 2023 году, выиграв 9 последних матчей кряду. На этом отрезке каталонцы добыли Суперкубок Испании; также в Ла Лиге были биты крепкие "Сосьедад" (1:0) и "Бетис" (2:1).

"Барса" впервые в истории выиграла 4 кряду матча с минимальной разницей в счете - это ее новое лицо. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, полузащита прессингует - так это работает. Чуть выпадают только вингеры, самый эффективный из которых - Дембеле - еще и получил травму. Это упростит жизнь "Севилье" на флангах.

50 - Barcelona have won 50 points after 19 games in LaLiga 22/23 (W16 D2 L1). In 4 of the 5 seasons Barcelona have won as many points at this stage of the competition they have gone on to win the title (08/09, 10/11, 12/13 and 17/18), failing to do so only in 13/14. Dream. pic.twitter.com/nxkVHnBCzP — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2023

Впрочем, разве Альба, Рафинья и Фати - подарок? Тем более на широченном поле "Камп Ноу", где "Барса" в текущей Ла Лиге добыла блестящие 23 очка в 9 турах. Без вариантов - команда Хави будет растягивать оборону "Севильи" своим контролем с первых минут. Если получится быстро забить, в ход пойдут и контратаки после высокого прессинга - еще одна важная черта футбола Хави. И не ждите суперкрутого шоу - график для таких развлечений слишком плотный, впереди "МЮ" в Лиге Европы.

Новости "Севильи"

Если у "Барсы" замечательно вообще все, то "Севилья" радуется малому. В последних 4 турах команда добыла 3 победы, благодаря чему покинула зону вылета.

Выздоровление? Про него говорить еще рано, ведь биты были очень скромные "Эльче", "Хетафе" и "Кадис". С сильными оппонентами "Севилья" не играла с начала ноября, и когда это случалось последний раз, то все было очень плохо - "МЮ", "Сосьедад" и Мадрид побеждали ее без вариантов.

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Команде Хорхе Сампаоли не хватает концентрации, темпа, наигранных комбинаций. Она слишком часто разваливается на части, и вдобавок совершенно не умеет играть на выезде - лишь 9 очков в 9 гостевых матчах. Эн-Несири начинает подавать признаки жизни после ужасного полугодия; также ЧМ добавил вдохновения его чемпионам - Монтьелю и Акунье. Но вот как оживить остальных? Вряд ли мы увидим ответ на "Камп Ноу". "Севилья" свежее, ведь не играла посреди недели, но это поле для нее крайне неудобное.

"Барселона" - "Севилья": статистика личных встреч

Страшно сказать, но последняя победа "Севильи" на "Камп Ноу" в рамках Ла Лиги случилась в 2002 году!

Если же говорить о более свежих противостояниях, то в текущем сезоне "Барса" на "Писхуане" разгромила "Нервион" 3:0, а вот в прошлом, кризисном для каталонцев сезоне "Севилье" удалось зацепиться за ничью дома (1:1). Правда, на "Камп Ноу" даже тогда "Севилья" проиграла (0:1).

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Севильи"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" из-за мышечной травмы выбыл Дембеле - предположительно на его восстановление уйдет до месяца.

Касательно "Севильи", то это команда возрастная, и поэтому травм у нее постоянно много. Прямо сейчас в лазарете лечатся Хесус Корона, Алекс Теллес, Маркао, Фернандо и Папу Гомес.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Гави

"Севилья": Буну - Монтьель, Ньянзу, Баде, Акунья - Гудель, Ракитич, Жордан - Оливер, Эн-Несири, Ламела

"Барселона" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Севилья" в этом сезоне слабая вся, но если выбирать слабейшее звено, то это будет центр обороны. С уходами Кунде и Диего Карлоса его будто не стало вовсе.

Рискнем предположить, что в таких условиях Роберт Левандовский развернется по полной и поставим на гол поляка. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65.