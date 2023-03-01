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Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023

Испания
(2 голосов)

Третье Эль Класико в сезоне

Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное блюдо Кубка короля-2022/23. "Реал" против "Барселоны - это всегда ярко, жестко, интригующе, и мы уверены, что даже проблемы каталонцев, коих последнее время очень много, не испортят праздник футбола, за которым будет наблюдать весь мир.

Содержание

Кубок короля. 1/2 финала, первый матч
2 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" неделю назад блистательно разбил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов (5:2), но потратил так много сил, что на "Атлетико" и Ла Лигу уже не хватило - 1:1.

Хватит ли на "Барселону"? По идее, должно. После дерби прошло 4 полных дня, а у "Сливочных" нет фатальных кадровых потерь. Они в хорошем настроении на фоне 6-матчевой серии без поражений и ни разу не проигрывали на "Бернабеу" в этом сезоне. Винисиус и Бензема - главная ударная сила - почти не подводят. Вдобавок в феврале гол плюс пас оформил многообещающий 18-летний дебютант Альваро.

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Хороших новостей у Анчелотти точно больше, чем плохих, и "Реал" выйдет на Класико увереннее, чем это было в недавнем Суперкубке. Тогда у Мадрида были проблемы, а "Барса" наслаждалась победной серией - сейчас все наоборот. На поле мы это непременно увидим.

Новости "Барселоны"

Вылет из Лиги Европы от "МЮ" (1:2) и унылое поражение на поле скромной "Альмерии" (0:1) разозлили Хави - он даже вышел из себя на пресс-конференции.

Тренера можно понять - "Барса" не проигрывала два матча кряду целых 10 месяцев. Также Хави достали травмы - вслед за Дембеле и Педри растяжение получил Левандовский. Получается, в Мадрид каталонцы приедут без трех своих самых эффективных игроков. И как тут побеждать? Как избегать третьего кряду фиаско?

У "Барсы" все еще лучшая оборона Ла Лиги, но "МЮ" показал ее огрехи при длительном мощном давлении. Движение мяча могло бы изменить все, но Педри нет, а без него не выйдет. И что делать? Скорее всего, Хави привезет команду в Мадрид, чтобы играть от обороны. В сложившейся ситуации главное для "Барсы" не выиграть, как было в Эр-Рияде, а не проиграть слишком крупно. Не надо забывать - через месяц на "Камп Ноу" пройдет ответная игра, и к тому времени и Педри, и Дембеле, и Роберт, вероятно, будут здоровы.

"Реал" - "Барселона": статистика личных встреч

В этом сезоне команды уже встречались дважды. В 1-м круге Ла Лиги "Реал" на "Бернабеу" уверенно одолел "Барсу" 3:1, на что та ответила не менее легкой победой в Суперкубке Испании с тем же счетом.

Ну, а если копнуть глубже, то "Реал" доминировал в Класико в 2019-22 годах, но закончилось это около года назад победой каталонцев на "Бернабеу" 4:0. С тех пор главные матчи в испанском футболе опять проходят более-менее на равных.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023 - изображение 2

Ориентировочные составы

У "Реала" травмированы Ферлан Менди и Давид Алаба, что, вероятно, вынудит Анчелотти отправить налево Начо - благо, тот выдал сильный отрезок в феврале. Также есть проблемы и у Родриго.

У "Барселоны" помимо уже упомянутых Педри, Дембеле и Левандовского под большим вопросом Ансу Фати - у него дежурные проблемы с коленом.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья, Ферран Торрес, Гави

"Реал" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Обе команды прошли через сложный отрезок и сильно устали, но при этом у "Реала" эта усталость, скорее, приятная - ничья в дерби это все же не поражение, а вот "Барса" и устала, и проиграла.

На таком эмоциональном фоне, да еще и без трех самых ярких игроков сезона каталонцам будет архисложно в Мадриде, поэтому мы ставим на победу хозяев - БК принимают ставки на это с коэффициентами от 1,9.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2023 в 20:54
Нападение у Барсы «сила». МСН отдыхает.) Мадриду можно играть без вратаря, да и ворота можно убрать с поля, они Торресу не нужны
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+1
0
Перевзутий
01.03.2023 в 20:48
3:0 победа Барсы. Хет трик Торреса и автогол Бензымы. Итого 4:0
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.03.2023 в 20:54
Ни чего себе
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+1
0

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