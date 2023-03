Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023

Главное блюдо Кубка короля-2022/23. "Реал" против "Барселоны - это всегда ярко, жестко, интригующе, и мы уверены, что даже проблемы каталонцев, коих последнее время очень много, не испортят праздник футбола, за которым будет наблюдать весь мир.

"Реал" неделю назад блистательно разбил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов (5:2), но потратил так много сил, что на "Атлетико" и Ла Лигу уже не хватило - 1:1.

Хватит ли на "Барселону"? По идее, должно. После дерби прошло 4 полных дня, а у "Сливочных" нет фатальных кадровых потерь. Они в хорошем настроении на фоне 6-матчевой серии без поражений и ни разу не проигрывали на "Бернабеу" в этом сезоне. Винисиус и Бензема - главная ударная сила - почти не подводят. Вдобавок в феврале гол плюс пас оформил многообещающий 18-летний дебютант Альваро.

Хороших новостей у Анчелотти точно больше, чем плохих, и "Реал" выйдет на Класико увереннее, чем это было в недавнем Суперкубке. Тогда у Мадрида были проблемы, а "Барса" наслаждалась победной серией - сейчас все наоборот. На поле мы это непременно увидим.

Вылет из Лиги Европы от "МЮ" (1:2) и унылое поражение на поле скромной "Альмерии" (0:1) разозлили Хави - он даже вышел из себя на пресс-конференции.

Тренера можно понять - "Барса" не проигрывала два матча кряду целых 10 месяцев. Также Хави достали травмы - вслед за Дембеле и Педри растяжение получил Левандовский. Получается, в Мадрид каталонцы приедут без трех своих самых эффективных игроков. И как тут побеждать? Как избегать третьего кряду фиаско?

35 - Pedri González has created more goalscoring chances without having a single assist than any other player in Europe's top five leagues this season (35). Rare. pic.twitter.com/0JfjOwQnpo