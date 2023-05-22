Вальядолид - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.05.2023

"Барселона" попытается добыть первую победу в статусе чемпиона, тогда как "Вальядолиду" очки нужны, чтоб сохранить прописку в элите. Да, эти команды очень разные, но не спешите хоронить аутсайдера. Бывает, что мотивация творит чудеса.

Примера. 36-й тур

23 мая. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" 23:00 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Вальядолида"

"Пуселе" отступать некуда - у нее и "Хетафе" по 35 очков, у "Эспаньола" - 34. Скорее всего, две из этих трех команд покинут Примеру по окончании сезона.

Таким образом, надо набирать очки, но у команды Пауло Пессолано с этим плохо - она проиграла все 5 последних матчей, в том числе уступила в пятницу прямому конкуренту "Кадису" (0:2). То есть, текущая форма никакая, хотя желание и заметно.

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У "Вальядолида" слабая домашняя статистика (24 очка), но его можно назвать "домашней командой", ведь на выезде "Пусела" играет еще хуже. Ни выдающейся обороны, ни акцентированного нападения у команды Пессолано нет. На что тогда надеяться? Только на кураж. В апреле, например, "Вальядолид" его поймал и добыл 7 очков в 3 турах, одолев мощный, талантливый "Вильярреал". Вдруг это повторится завтра?

Новости "Барселоны"

У "Барсы" не осталось целей на сезон - и она играет соответствующе. В прошлом туре, например, каталонцы дома проиграли "Реалу Сосьедад" (1:2), который не побеждал на "Камп Ноу" с 1991 года.

С другой стороны, совсем уж опускать планку чемпиону тоже не с руки, некрасиво же. Тем более, в соперниках всего лишь аутсайдер сезона, а у "Барсы" аж 40 очков на чужих полях. Эта команда умеет сохранять голову холодной, если захочет. Даже Гави в последних турах остепенился.

Перечислять козыри сине-гранатовых на фоне слабого "Вальядолида" излишне, их море. Поэтому скажем о слабостях - они связаны с кадрами. Педри, Араухо и Кунде вне заявки из-за травм, и это серьезный удар по обороне и качеству прессинга. Кто бы ни заменил эту троицу - это будет "не то".

"Вальядолид" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" не испытала проблем с "Пуселой" на "Камп Ноу" - 4:0.

Всего же на счету каталонцев 7 побед кряду над "Вальядолидом". Последний раз андердогу удавалось уйти со щитом в марте 2014-го - 1:0 с голом малоизвестного итальянца Фаусто Росси.

Последние матчи "Вальядолида"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Хави придется выпускать резервистов, ведь Педри, Араухо и Кунде, будь они здоровы, непременно вышли бы в старте на "Хосе Соррилья". Зато возвращается после дисквалификации Гави.

У "Вальядолида" вне игры правый бек Луис Перес и экс-опорник "Карпат" Мартин Онгла, но главная потеря не они, а марокканец Селим Амалла - умный, бьющий полузащитник с неплохой культурой паса. Увы, он травмирован.

"Вальядолид": Масип - Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эль-Ямик - Лукас Роса, Мончу, Меса, Кике Перес, Оласа - Плата, Ларин

"Барселона": тер Штеген - Бальде, Кристенсен, Маркос Алонсо, Альба - Гави, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Фати

"Вальядолид" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Вальядолид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Практика показывает, что чем меньше соперник, тем выше шансы, что ему забьет Роберт Левандовский. Наша ставка - на гол поляка. БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,75 и выше.