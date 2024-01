Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024

Суперкубок Испании пришел к тому, ради чего и затевался. "Реал" против "Барселоны" - одна из главных вывесок всего мирового футбола.

Разумеется, бывали времена, когда эти матчи были еще богаче, конкурентнее, но и сейчас командам есть что предложить. Даже в кризисе "Барса" верна своему стилю и классно двигает мяч. "Реал" же и подавно обладает целой россыпью молодых талантов, которые еще сами не знают, где их потолок.

Про сезон "Реала" достаточно сказать, что он проиграл всего раз, и было это аж в сентябре. С тех пор - 17 побед и 3 ничьи.

В том числе Мадрид выиграл все 5 последних матчей. Порой было легко ("Вильярреал"), иногда возникали сложности ("Мальорка", "Алавес"); "Атлетико" так и подавно навязал "Сливочным" настоящую войну (5:3), но всякий раз команда Карло Анчелотти находила способ выиграть. В этом, пожалуй, ее главная сила.

1990 - This is the first time with Real Madrid and Atlético de Madrid scoring 3+ goals each one in a single clash in all competitions since April 1990 (ATM 3-3 RM at Vicente Calderón in LaLiga). Derby. pic.twitter.com/2dDWaDkpT4