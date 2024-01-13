Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 14.01.2024

Суперкубок Испании пришел к тому, ради чего и затевался. "Реал" против "Барселоны" - одна из главных вывесок всего мирового футбола.

Разумеется, бывали времена, когда эти матчи были еще богаче, конкурентнее, но и сейчас командам есть что предложить. Даже в кризисе "Барса" верна своему стилю и классно двигает мяч. "Реал" же и подавно обладает целой россыпью молодых талантов, которые еще сами не знают, где их потолок.

Суперкубок Испании. Финал

14 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль"

"Реал Мадрид" 21:00 "Барселона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: Setanta (OTT)

Новости "Реала"

Про сезон "Реала" достаточно сказать, что он проиграл всего раз, и было это аж в сентябре. С тех пор - 17 побед и 3 ничьи.

В том числе Мадрид выиграл все 5 последних матчей. Порой было легко ("Вильярреал"), иногда возникали сложности ("Мальорка", "Алавес"); "Атлетико" так и подавно навязал "Сливочным" настоящую войну (5:3), но всякий раз команда Карло Анчелотти находила способ выиграть. В этом, пожалуй, ее главная сила.

1990 - This is the first time with Real Madrid and Atlético de Madrid scoring 3+ goals each one in a single clash in all competitions since April 1990 (ATM 3-3 RM at Vicente Calderón in LaLiga). Derby. pic.twitter.com/2dDWaDkpT4 — OptaJose (@OptaJose) January 10, 2024

Ну, и еще в обороне. Матч с "Матрасниками" - исключение. "Реал" пропустил лишь 11 голов в 19 турах Ла Лиги; это лучший результат в Испании. Кроме того, следите за стандартами - в 3 из 4 последних матчей "Реал" забивал после угловых. Слабые места? Если выбирать, то это вратарь. Не удивляйтесь, если "Барса" будет бить в сторону Кепы даже из невыгодных позиций.

Новости "Барселоны"

Пока "Реал" воевал за место в финале с "Атлетико", "Барса" легко одолела "Осасуну" (2:0), и это первая спокойная победа для каталонцев с сентября.

20 матчей без побед с разницей в более чем один гол - это антирекорд клуба. Было видно, что "Барса" на нервах. Она проиграла Класико (1:2), уступила в перестрелке "Жироне" (2:4), даже с "Валенсией" не справилась (1:1). Хави ходил по лезвию ножа, но затем наорал на своих в перерыве матча с "Альмерией" (3:2) - и неожиданно стало лучше.

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Это, конечно, не отменяет проблемы - их полно. Резервист Пенья нестабилен на воротах; защита хромает; Левандовский реализует один момент из трех; как всегда, много травм. При этом после 4 побед подряд "Барса" хоть немного успокоилась, а настрой и качество игроков у нее были всегда. Теперь и Класико не так страшно. Месяц назад было бы хуже.

"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом Класико сезона на "Монжуике" Мадрид добыл волевую победу усилиями Джуда Беллингема - 2:1.

При этом в прошлом сезоне команды встречались целых пять раз: два матча выиграл "Реал" и еще три - "Барселона". В том числе каталонцы торжествовали и в Суперкубке (3:1).

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры группа важных игроков обороны - Куртуа, Милитао, Алаба и Васкес.

Лунина здесь на поле не ждем - если уж Кепа сыграл в полуфинале с "Атлетико", то, с большой вероятностью, Папа Карло доверит ему и финал.

У "Барсы" потери не менее значительны, если учесть ее потенциал - тут лечатся тер Штеген, Гави, Канселу, Иньиго и Рафинья. При этом есть и хорошая новость - Педри вернулся, и его ждут в старте.

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Кроос, Чуамени, Вальверде - Беллингем - Винисиус, Родриго

"Барселона": Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, Гюндоган, де Йонг - Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес

"Реал Мадрид" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Класс отдельных игроков "Барсы" мы под сомнение не ставим, но все же "Реал" кажется слишком сильным оппонентом для переживающей трудности команды Хави.

Отсюда и наша ставка - на то, что трофей достанется Мадриду. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.