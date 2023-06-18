Золотое поколение сборной Хорватии навсегда осталось в памяти благодаря серебру и бронзе на двух последних мундиалях. Лиге наций никак не тягаться с Чемпионатом мира по статусу, но возможностью завоевать золотые медали в Хорватии пренебрегать не будут. Ведь это последний шанс Модрича взять трофей со сборной.

Лига наций УЕФА, финал

Роттердам, Де Кейп

Хорватия – Испания 21:45

Трансляция – Megogo

Хорватия

Хорватия добыла путёвку в финал в абсолютно типичной для себя манере: неудачный старт группового этапа затмили две победы над крепкой Данией и виктория во Франции, а в полуфинале на той же арене "Де Кейп", что примет решающую встречу, были в волевой манере повержены хозяева из команды Нидерландов. Конечно же, в экстра-таймах.

Психологическая устойчивость и характер – в ДНК этой команды. "Шашковые" лучше других адаптируются к любым условиям матча, и традиционно мастерски добивают соперников в глубоком эндшпиле. При этом нужно отмечать и физические кондиции – каким-то образом в дополнительное время полуфинала молодые голландцы выглядели более измотанными, чем коллектив ветеранов Златко Далича.

Ключевая кадровая потеря – Йошко Гвардиол. Без него страдает и билд-ап, и надёжность обороны. Хотя Вида в последней игре достойно подменил вундеркинда Лейпцига. Ещё одна проблема – отсутствие Сосы. Перишич славится универсализмом, но на фланге обороны ему неуютно, и тот же Мален его здорово повозил. Отсутствие класса в линии атаки – давняя слабость хорватов, хотя Петкович в прошлой игре показал, что может стать Х-фактором для этой команды.

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Испания

Ремейк полуфинала прошлого Евро в 1/2 Лига наций разочаровал многих. И испанцы, и итальянцы нешуточно сдали в качестве футбола, растеряв большую часть своих отличительных сторон – инициативность, смелость и стилистическую отчётливость. Поздняя Испания Энрике была излишне структурированной и оттого крайне предсказуемой. Де ла Фуэнте же пошёл в обратную сторону – сторону позиционной аморфности. И лучше не стало.

Тем не менее, класс исполнителей никуда не делся, и в средней линии испанцам есть что противопоставить топовому трезубцу хорватов в центре поля. Родри стал центральной фигурой коллектива, где его здорово дополняет Мерино – редкий образец испанского бокс-ту-бокса. Баскский центр обороны ещё не сыгрался, но индивидуально таких приличных имён там не было с момента ухода Рамоса.

Асенсио и Фати так здоров вошли в игру с лавки в полуфинале, что многие ожидают их в старте на решающий матч. А вот свой козырь в виде суперсаба Хоселу де ла Фуэнте явно прибережёт на поздние стадии игры. В остальном изменений ждать не стоит, кроме выхода Карвахаля вместо ветерана Наваса.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Юранович, Вида, Шутало, Перишич – Модрич, Брозович, Ковачич – Пашалич, Крамарич, Иванушец

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Альба – Родри, Мерино – ﻿Асенсио, Гави, Фати – Мората

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хорватия – Испания от UA-Футбол

Само собой, Испания остаётся фаворитом, несмотря на заметное игровое увядание. Но хорватам не привыкать к статусу аустайдера – их опыту и умению выжимать воду из камня могут позавидовать многие топ-коллективы. Несмотря на статус финала и обоюдный кадровый дефицит впереди, мы ждём результативного матча – 5 из 6 последних их встреч имели минимум 3 гола. Кадровые проблемы Хорватии в центре защиты и несыгранность пары ле Норман – Ляпорт должны помочь поддержать эту тенденцию. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 2.16.