Нидерланды - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 18.06.2023

В первом розыгрыше Лиги Наций Нидерланды играли в финале. Во втором Италия заняла третье место. Сегодня одна из этих команд завоюет ещё одну медаль. Впрочем, разумеется, обе хотели бы играть не в этом матче, а в главном. Но драматичные поражения оставили их за бортом. Более того - ещё одно любое поражение может создать весьма неприятную ситуацию.

18 июня. 16:00. Лига Наций. Матч за третье место

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Нидерланды - Италия

Главный арбитр: Гленн Ниберг (Швеция)

Состояние команд

Дома голландцы рассчитывали на другой результат. Особенно - после удачного первого тайма. Но во втором слишком отошли назад и позволили хорватам доминировать. Сумели перевести игру в овертайм на 96-ой минуте, но в дополнительное время пропустили ещё два мяча.

Оправданий они не искали. Признавая, что сделали недостаточно. Что уступили по делу, играя недостаточно организованно, что не должны были отходить назад после перерыва. Об этом говорил и Рональд Куман. Сказав также, что хорваты не случайно третьи в мире. Френки Де Йонг признал, что проиграл дуэль в центре поля Луке Модричу и должен был сделать больше, Коди Гакпо - что привез пенальти дурацким фолом.

В целом вторая каденция Кумана началась неудачно. 0:4 от Франции, всего 3:0 над Гибралтаром, это поражение.

Матч Италии также завершился в драматичной манере, голом на последних минутах. Также начался пропущенным. И лишь после 0:1 "Скуадра Адзурра" давила, пыталась доминировать, пока не сравняла. В остальное же время сидела в обороне, отдала Испании мяч и выглядела пассивно. За что и была наказана, когда казалось, что матч уже переходит в овертайм.

Давление на Роберто Манчини возрастает. Болельщики недовольны тем, что показывает сборная, недовольны недостаточной борьбой, недостаточным желанием реабилитироваться за пролет мимо Чемпионата Мира. Недовольны слишком возрастным составом с тремя центральными защитниками, которым вместе 103 года. В то время, как сам тренер заявляет, что смена поколений, новый проект уже начались.

Обе сборные в полуфинале сидели в обороне. Но сегодня как минимум одной придётся атаковать. Хозяева сделают это? Либо итальянцы, выигравшие Евро на фундаменте доминирования, позиционной атаки?

Статистика

Италия не проигрывала Нидерландам в семи последних матчах - три победы и четыре ничьи. Правда, пять из них были товарищескими. Но два последних - официальными. В Лиге Наций в 2020-ом году итальянцы победили в гостях (1:0) и сыграли вничью дома (1:1)

Нидерланды пропустили как минимум два мяча в трех из своих последних четырех матчей

В четырёх из пяти последних матчей с участием Нидерландов забивалось более трех мячей

Италия и Нидерланды проиграли три из четырёх своих последних матчей

Кадры

Манчини объяснил такой состав на матч против Испании отъездом некоторых игроков на турниры юношеской и молодёжной сборных. И обещает изменения. Прежде всего - сенсация сборной, автор двух голов в двух дебютных матчах за неё в марте Матео Ретеги должен получить первые минуты в июне. Димарко, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Ньонто, Распадори, Кьеза также могут вернуться в стартовый состав.

Фраттези начинал матч против Испании на поле, но был заменён из-за травмы. Бастони не играл там из-за болезни. Берарди и Пессина не попали в заявку на сегодня.

Возможен переход с тактической схемы 3-5-2 на 4-3-3.

Стартовый состав сборной Нидерландов в матче против Хорватии был её самым молодым с 2018-го года. Сегодня он должен быть постарше с Вегхорстом, Бергвейном, Де Рооном, Вейналдумом. Хотя может выйти и молодой Ланг, сравнявший счёт в среду, а также Маласия или Ботман.

Депай не в сборной из-за травмы.

Нидерланды: Бейлоу, Думфриз, Ботман, Ван Дейк, Аке, Де Роон, Коопмейнерс, Де Йонг, Мален, Вегхорст, Бергвейн

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Дармиан, Ачерби, Димарко, Верратти, Лоренцо Пеллегрини, Барелла, Кьеза, Ретеги, Распадори

Прогноз: Нидерланды - Италия 1:2

Обе сборные в плохой форме и не в настроении, к обеим много вопросов. Голландцы должны быть мотивированы дома, но на небольшом стадионе в Энсхеде вряд ли удастся создать сумасшедшую атмосферу. Итальянцы выглядят немного более собранными. Высока вероятность того, что обе команды забьют.