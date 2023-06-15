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Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023
Обе скорее хотят удержаться на ногах
Фото: twitter.com/Azzurri
В 2021-ом году Италия и Испания играли на весьма высоком уровне. Тогда они встретились дважды. В полуфинале Евро в июле "адзурри" выдержали под давлением "Фурии Рохи" и победили по пенальти. В полуфинале Лиги Наций в октябре даже дома выдержать уже не смогли. А вот 2022-ой год и начало 2023-го для обеих явно не сложились. Сегодня они не только борются за выход в финал, но и цепляются в попытке избежать падения.
15 июня. 21:45. Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал
Энсхеде. "Де Грольш Весте"
Испания - Италия
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Состояние команд
Неудача в полуфинале Лиги Наций-2021 в Милане прервала рекордную серию в истории футбола сборных - 37 матчей без поражений. Правда, буксовать Италия начала еще до этого, потеряв первое место в Отборочной группе на Чемпионат Мира. Затем проиграла плей-офф Северной Македонии и в Катар не поехала. Проиграла и Финалиссиму Аргентине. А Отбор на Евро-2024 начала первым поражением от Англии в официальном матче с 1977-го года, и вновь дома.
Роберто Манчини остался на посту главного тренера, объявил смену поколений, но атмосфера в сборной не лучшая. Алленаторе даже раздраженно реагировал на успехи итальянских клубов в Еврокубках (впервые в истории пять команд в полуфиналах, в итоге три в финалах), заявив, что итальянцев в этих клубах очень мало. Заявил, что будет активно натурализовывать игроков.
Натурализованный форвард Маттео Ретеги уже стал любимцем публики. Забив в марте и Англии, и Мальте. Последнюю удалось переиграть со счетом 2:0 в гостях и немного успокоиться. Хотя, видимо, понадобилось еще больше спокойствия. Поскольку готовилась к отчетному матчу сборная не на привычной базе в Коверчано, а на Сардинии.
Испания же финал Лиги Наций проиграла. На Чемпионат Мира уверенно вышла, но там вылетела в 1/8 финала в серии пенальти от Марокко. До этого также проиграла Японии. Луис Энрике решил уйти, и его никто не удерживал. Но и его преемник, вызванный из молодежной сборной Луис де ла Фуэнте, Отбор на Евро начал лишь тремя очками в двух матчах. Разгромной победой над Норвегией, но и поражением в одни ворота от Шотландии.
Появились даже слухи, что в случае провала в этом Финале Четырех Лиги Наций тренер, первые два матча со сборной проведший в марте, может быть уволен. Ему пришлось отвечать на вопрос на эту тему: "Я всегда выхожу на любой матч как на последний".
Новый наставник не сумел решить проблемы. Тысяча поперечных пасов без какого-либо обострения, без ударов по воротам. В Шотландии владение мячом достигло 75-ти процентов, но ударов было всего восемь. У Италии, в принципе, та же проблема. Она играет в такой же "испанский" футбол, через короткий пас. Он принес победу на Евро, но затем к нему приспособились. Ударов также не хватает.
Следует отметить, что групповой турнир Лиги Наций обе сборные провели весьма неровно, перед последним туром шли лишь вторыми. Но в последнем сумели победить главного конкурента в гостях и пробились в полуфинал.
Последние матчи команд
Кадры
Де ла Фуэнте сменил мартовскую заявку на десяток игроков, а июньскую - еще на столько же. Несмотря на ожидания смены поколений от недавнего тренера молодежной сборной, на этот раз он вызвал ветеранов. Жорди Альба дебютирует в качестве капитана, хотя ныне без клуба. Начо и Асенсио довызваны из-за травм. Хесус Навас вызван впервые за три года. И Луис также натурализовал игрока. Центральный защитник Ле Норман из "Сосьедад" француз.
В центре обороны наибольшая дыра. Лишь трое претендуют на два места - Ляпорт, Начо и Ле Норман. Двое запасных своих команд и дебютант. В центре поля герой финала Лиги Чемпионов Родри уже готов играть? Гави, Мерино, Руис, Субименди поборются за два или все три места. В атаке могут появиться совсем зеленые в сборной Пино и Хоселу, или посредственные в матчах за нее Родриго, Каналес, Мората.
Травмированы Бернат, Давид Гарсия, Нико Уильямс, Педри, Аспас, Иньиго Мартинес, Бальде, Гайя. Себальос и Оярсабаль не вызваны. Довызван Фати. Дани Ольмо под вопросом. Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной.
Фабио Каннаваро пошутил, что Леонардо Бонуччи уже закончил карьеру, но еще об этом не знает. Видимо, не знает и Манчини, раз постоянно приглашает глухого запасного "Ювентуса". Даже ожидается его выход в стартовом составе, поскольку финалист Лиги Чемпионов Бастони вылетел из-за температуры. Другой финалист - Ачерби - должен играть. Дилемма слева - еще один финалист Димарко или финалист Лиги Европы Спинаццола.
Тонали был отправлен в молодежную сборную, несмотря на два ассиста против Мальты. Потому в центре поля ожидается старая тройка - Верратти, Жоржиньо, Барелла. Чемпионы Европы, но и провалившие Отбор на Чемпионат Мира. Хотя Лоренцо Пеллегрини, Кристанте, Локателли, Пессина, Фраттези готовы помочь. На флангах атаки могут выйти как герои 2021-го Берарди и Кьеза, так и новое поколение - Дзаньоло, Дзакканьи, Ньонто.
Ретеги останется в центре атаки, хотя Иммобиле вернулся в сборную. Чиро после гораздо менее яркого сезона. А еще один форвард Распадори, который может сыграть и на фланге, приехал из глухого запаса, пусть и чемпиона Италии.
Испания: Симон, Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман, Альба, Родри, Мерино, Гави, Асенсио, Мората, Каналес
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Димарко, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Ретеги, Дзакканьи
Статистика
- В последних девяти очных матчах Испания побеждала пять раз, Италия - два, два матча завершились вничью. При этом команды обменялись победами в серии пенальти. То есть в основное время четыре матча из последних девяти завершились вничью. В последнем, полуфинале Лиги Наций предыдущего розыгрыша, Испания победила со счетом 2:1. Тот матч проходил в Италии
- В последних шести очных матчах были забиты 14 мячей. В шести из восьми последних забивалось менее трех, если не считать послематчевые пенальти
- Испания выиграла лишь один из пяти своих последних матчей во всех турнирах. Также она свела один матч вничью, проиграла два в основное время и еще один - в серии пенальти
- В групповом турнире Лиги Наций Италия набрала четыре очка против Англии - 1:0 и 0:0, шесть - против Венгрии (2:1 и 2:0), и одно - против Германии (2:5 и 1:1). Испания набрала четыре против Португалии - 1:1 и 1:0, три - против Швейцарии (1:2 и 1:0) и четыре - против Чехии (2:0, 2:2). Обе прорвались на первое место лишь в последнем туре, благодаря гостевым победам над главным конкурентом
Прогноз: Испания - Италия 1:1, победа Италии в серии пенальти
Итальянцам в последнее время очень тяжело против испанцев. В последних двух очных матчах "адзурри" владели мячом 25-30 процентов времени. Но сейчас "Фурия Роха" страдает от кадровых потерь, только начинает строить, ее тренер совершенно неопытен со взрослыми командами и под угрозой увольнения. А Манчини и его состав не блещут, но гораздо опытнее и должны быть готовы лучше. Хотя ясно, что легко никто не победит.
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