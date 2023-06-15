  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига наций
  4. Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023
В тренде
Лига наций
Лига наций

Лига наций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023

Лига наций
(1 голосов)

Обе скорее хотят удержаться на ногах

Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023

Фото: twitter.com/Azzurri

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2021-ом году Италия и Испания играли на весьма высоком уровне. Тогда они встретились дважды. В полуфинале Евро в июле "адзурри" выдержали под давлением "Фурии Рохи" и победили по пенальти. В полуфинале Лиги Наций в октябре даже дома выдержать уже не смогли. А вот 2022-ой год и начало 2023-го для обеих явно не сложились. Сегодня они не только борются за выход в финал, но и цепляются в попытке избежать падения.

15 июня. 21:45. Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Испания - Италия

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Состояние команд

Неудача в полуфинале Лиги Наций-2021 в Милане прервала рекордную серию в истории футбола сборных - 37 матчей без поражений. Правда, буксовать Италия начала еще до этого, потеряв первое место в Отборочной группе на Чемпионат Мира. Затем проиграла плей-офф Северной Македонии и в Катар не поехала. Проиграла и Финалиссиму Аргентине. А Отбор на Евро-2024 начала первым поражением от Англии в официальном матче с 1977-го года, и вновь дома.

Роберто Манчини остался на посту главного тренера, объявил смену поколений, но атмосфера в сборной не лучшая. Алленаторе даже раздраженно реагировал на успехи итальянских клубов в Еврокубках (впервые в истории пять команд в полуфиналах, в итоге три в финалах), заявив, что итальянцев в этих клубах очень мало. Заявил, что будет активно натурализовывать игроков.

Натурализованный форвард Маттео Ретеги уже стал любимцем публики. Забив в марте и Англии, и Мальте. Последнюю удалось переиграть со счетом 2:0 в гостях и немного успокоиться. Хотя, видимо, понадобилось еще больше спокойствия. Поскольку готовилась к отчетному матчу сборная не на привычной базе в Коверчано, а на Сардинии.

Испания же финал Лиги Наций проиграла. На Чемпионат Мира уверенно вышла, но там вылетела в 1/8 финала в серии пенальти от Марокко. До этого также проиграла Японии. Луис Энрике решил уйти, и его никто не удерживал. Но и его преемник, вызванный из молодежной сборной Луис де ла Фуэнте, Отбор на Евро начал лишь тремя очками в двух матчах. Разгромной победой над Норвегией, но и поражением в одни ворота от Шотландии.

Появились даже слухи, что в случае провала в этом Финале Четырех Лиги Наций тренер, первые два матча со сборной проведший в марте, может быть уволен. Ему пришлось отвечать на вопрос на эту тему: "Я всегда выхожу на любой матч как на последний".

Новый наставник не сумел решить проблемы. Тысяча поперечных пасов без какого-либо обострения, без ударов по воротам. В Шотландии владение мячом достигло 75-ти процентов, но ударов было всего восемь. У Италии, в принципе, та же проблема. Она играет в такой же "испанский" футбол, через короткий пас. Он принес победу на Евро, но затем к нему приспособились. Ударов также не хватает.

Следует отметить, что групповой турнир Лиги Наций обе сборные провели весьма неровно, перед последним туром шли лишь вторыми. Но в последнем сумели победить главного конкурента в гостях и пробились в полуфинал.

Последние матчи команд

Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023 - изображение 1

Кадры

Де ла Фуэнте сменил мартовскую заявку на десяток игроков, а июньскую - еще на столько же. Несмотря на ожидания смены поколений от недавнего тренера молодежной сборной, на этот раз он вызвал ветеранов. Жорди Альба дебютирует в качестве капитана, хотя ныне без клуба. Начо и Асенсио довызваны из-за травм. Хесус Навас вызван впервые за три года. И Луис также натурализовал игрока. Центральный защитник Ле Норман из "Сосьедад" француз.

В центре обороны наибольшая дыра. Лишь трое претендуют на два места - Ляпорт, Начо и Ле Норман. Двое запасных своих команд и дебютант. В центре поля герой финала Лиги Чемпионов Родри уже готов играть? Гави, Мерино, Руис, Субименди поборются за два или все три места. В атаке могут появиться совсем зеленые в сборной Пино и Хоселу, или посредственные в матчах за нее Родриго, Каналес, Мората.

Травмированы Бернат, Давид Гарсия, Нико Уильямс, Педри, Аспас, Иньиго Мартинес, Бальде, Гайя. Себальос и Оярсабаль не вызваны. Довызван Фати. Дани Ольмо под вопросом. Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной.

Фабио Каннаваро пошутил, что Леонардо Бонуччи уже закончил карьеру, но еще об этом не знает. Видимо, не знает и Манчини, раз постоянно приглашает глухого запасного "Ювентуса". Даже ожидается его выход в стартовом составе, поскольку финалист Лиги Чемпионов Бастони вылетел из-за температуры. Другой финалист - Ачерби - должен играть. Дилемма слева - еще один финалист Димарко или финалист Лиги Европы Спинаццола.

Тонали был отправлен в молодежную сборную, несмотря на два ассиста против Мальты. Потому в центре поля ожидается старая тройка - Верратти, Жоржиньо, Барелла. Чемпионы Европы, но и провалившие Отбор на Чемпионат Мира. Хотя Лоренцо Пеллегрини, Кристанте, Локателли, Пессина, Фраттези готовы помочь. На флангах атаки могут выйти как герои 2021-го Берарди и Кьеза, так и новое поколение - Дзаньоло, Дзакканьи, Ньонто.

Ретеги останется в центре атаки, хотя Иммобиле вернулся в сборную. Чиро после гораздо менее яркого сезона. А еще один форвард Распадори, который может сыграть и на фланге, приехал из глухого запаса, пусть и чемпиона Италии.

Испания: Симон, Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман, Альба, Родри, Мерино, Гави, Асенсио, Мората, Каналес

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Димарко, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Ретеги, Дзакканьи

Статистика

  • В последних девяти очных матчах Испания побеждала пять раз, Италия - два, два матча завершились вничью. При этом команды обменялись победами в серии пенальти. То есть в основное время четыре матча из последних девяти завершились вничью. В последнем, полуфинале Лиги Наций предыдущего розыгрыша, Испания победила со счетом 2:1. Тот матч проходил в Италии
  • В последних шести очных матчах были забиты 14 мячей. В шести из восьми последних забивалось менее трех, если не считать послематчевые пенальти
  • Испания выиграла лишь один из пяти своих последних матчей во всех турнирах. Также она свела один матч вничью, проиграла два в основное время и еще один - в серии пенальти
  • В групповом турнире Лиги Наций Италия набрала четыре очка против Англии - 1:0 и 0:0, шесть - против Венгрии (2:1 и 2:0), и одно - против Германии (2:5 и 1:1). Испания набрала четыре против Португалии - 1:1 и 1:0, три - против Швейцарии (1:2 и 1:0) и четыре - против Чехии (2:0, 2:2). Обе прорвались на первое место лишь в последнем туре, благодаря гостевым победам над главным конкурентом

Прогноз: Испания - Италия 1:1, победа Италии в серии пенальти

Итальянцам в последнее время очень тяжело против испанцев. В последних двух очных матчах "адзурри" владели мячом 25-30 процентов времени. Но сейчас "Фурия Роха" страдает от кадровых потерь, только начинает строить, ее тренер совершенно неопытен со взрослыми командами и под угрозой увольнения. А Манчини и его состав не блещут, но гораздо опытнее и должны быть готовы лучше. Хотя ясно, что легко никто не победит.

По теме
yellow-arrow
Нидерланды – Хорватия. Прогноз полуфинала Лиги наций на 14.06.2023
yellow-arrow
Матч за элиту. Норвегия – Сербия. Прогноз матча Лиги наций на 27.09.2022
yellow-arrow
Англия - Германия. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 26.09.2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Италия Лига Наций Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде