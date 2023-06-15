Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023

В 2021-ом году Италия и Испания играли на весьма высоком уровне. Тогда они встретились дважды. В полуфинале Евро в июле "адзурри" выдержали под давлением "Фурии Рохи" и победили по пенальти. В полуфинале Лиги Наций в октябре даже дома выдержать уже не смогли. А вот 2022-ой год и начало 2023-го для обеих явно не сложились. Сегодня они не только борются за выход в финал, но и цепляются в попытке избежать падения.

15 июня. 21:45. Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Испания - Италия

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Состояние команд

Неудача в полуфинале Лиги Наций-2021 в Милане прервала рекордную серию в истории футбола сборных - 37 матчей без поражений. Правда, буксовать Италия начала еще до этого, потеряв первое место в Отборочной группе на Чемпионат Мира. Затем проиграла плей-офф Северной Македонии и в Катар не поехала. Проиграла и Финалиссиму Аргентине. А Отбор на Евро-2024 начала первым поражением от Англии в официальном матче с 1977-го года, и вновь дома.



Роберто Манчини остался на посту главного тренера, объявил смену поколений, но атмосфера в сборной не лучшая. Алленаторе даже раздраженно реагировал на успехи итальянских клубов в Еврокубках (впервые в истории пять команд в полуфиналах, в итоге три в финалах), заявив, что итальянцев в этих клубах очень мало. Заявил, что будет активно натурализовывать игроков.

Натурализованный форвард Маттео Ретеги уже стал любимцем публики. Забив в марте и Англии, и Мальте. Последнюю удалось переиграть со счетом 2:0 в гостях и немного успокоиться. Хотя, видимо, понадобилось еще больше спокойствия. Поскольку готовилась к отчетному матчу сборная не на привычной базе в Коверчано, а на Сардинии.

Испания же финал Лиги Наций проиграла. На Чемпионат Мира уверенно вышла, но там вылетела в 1/8 финала в серии пенальти от Марокко. До этого также проиграла Японии. Луис Энрике решил уйти, и его никто не удерживал. Но и его преемник, вызванный из молодежной сборной Луис де ла Фуэнте, Отбор на Евро начал лишь тремя очками в двух матчах. Разгромной победой над Норвегией, но и поражением в одни ворота от Шотландии.

Появились даже слухи, что в случае провала в этом Финале Четырех Лиги Наций тренер, первые два матча со сборной проведший в марте, может быть уволен. Ему пришлось отвечать на вопрос на эту тему: "Я всегда выхожу на любой матч как на последний".

Новый наставник не сумел решить проблемы. Тысяча поперечных пасов без какого-либо обострения, без ударов по воротам. В Шотландии владение мячом достигло 75-ти процентов, но ударов было всего восемь. У Италии, в принципе, та же проблема. Она играет в такой же "испанский" футбол, через короткий пас. Он принес победу на Евро, но затем к нему приспособились. Ударов также не хватает.

Следует отметить, что групповой турнир Лиги Наций обе сборные провели весьма неровно, перед последним туром шли лишь вторыми. Но в последнем сумели победить главного конкурента в гостях и пробились в полуфинал.

Последние матчи команд

Кадры

Де ла Фуэнте сменил мартовскую заявку на десяток игроков, а июньскую - еще на столько же. Несмотря на ожидания смены поколений от недавнего тренера молодежной сборной, на этот раз он вызвал ветеранов. Жорди Альба дебютирует в качестве капитана, хотя ныне без клуба. Начо и Асенсио довызваны из-за травм. Хесус Навас вызван впервые за три года. И Луис также натурализовал игрока. Центральный защитник Ле Норман из "Сосьедад" француз.

В центре обороны наибольшая дыра. Лишь трое претендуют на два места - Ляпорт, Начо и Ле Норман. Двое запасных своих команд и дебютант. В центре поля герой финала Лиги Чемпионов Родри уже готов играть? Гави, Мерино, Руис, Субименди поборются за два или все три места. В атаке могут появиться совсем зеленые в сборной Пино и Хоселу, или посредственные в матчах за нее Родриго, Каналес, Мората.

Травмированы Бернат, Давид Гарсия, Нико Уильямс, Педри, Аспас, Иньиго Мартинес, Бальде, Гайя. Себальос и Оярсабаль не вызваны. Довызван Фати. Дани Ольмо под вопросом. Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной.

Фабио Каннаваро пошутил, что Леонардо Бонуччи уже закончил карьеру, но еще об этом не знает. Видимо, не знает и Манчини, раз постоянно приглашает глухого запасного "Ювентуса". Даже ожидается его выход в стартовом составе, поскольку финалист Лиги Чемпионов Бастони вылетел из-за температуры. Другой финалист - Ачерби - должен играть. Дилемма слева - еще один финалист Димарко или финалист Лиги Европы Спинаццола.

Тонали был отправлен в молодежную сборную, несмотря на два ассиста против Мальты. Потому в центре поля ожидается старая тройка - Верратти, Жоржиньо, Барелла. Чемпионы Европы, но и провалившие Отбор на Чемпионат Мира. Хотя Лоренцо Пеллегрини, Кристанте, Локателли, Пессина, Фраттези готовы помочь. На флангах атаки могут выйти как герои 2021-го Берарди и Кьеза, так и новое поколение - Дзаньоло, Дзакканьи, Ньонто.

Ретеги останется в центре атаки, хотя Иммобиле вернулся в сборную. Чиро после гораздо менее яркого сезона. А еще один форвард Распадори, который может сыграть и на фланге, приехал из глухого запаса, пусть и чемпиона Италии.

Испания: Симон, Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман, Альба, Родри, Мерино, Гави, Асенсио, Мората, Каналес

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Димарко, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Ретеги, Дзакканьи

Статистика

В последних девяти очных матчах Испания побеждала пять раз, Италия - два, два матча завершились вничью. При этом команды обменялись победами в серии пенальти. То есть в основное время четыре матча из последних девяти завершились вничью. В последнем, полуфинале Лиги Наций предыдущего розыгрыша, Испания победила со счетом 2:1. Тот матч проходил в Италии

В последних шести очных матчах были забиты 14 мячей. В шести из восьми последних забивалось менее трех, если не считать послематчевые пенальти

Испания выиграла лишь один из пяти своих последних матчей во всех турнирах. Также она свела один матч вничью, проиграла два в основное время и еще один - в серии пенальти

В групповом турнире Лиги Наций Италия набрала четыре очка против Англии - 1:0 и 0:0, шесть - против Венгрии (2:1 и 2:0), и одно - против Германии (2:5 и 1:1). Испания набрала четыре против Португалии - 1:1 и 1:0, три - против Швейцарии (1:2 и 1:0) и четыре - против Чехии (2:0, 2:2). Обе прорвались на первое место лишь в последнем туре, благодаря гостевым победам над главным конкурентом

Прогноз: Испания - Италия 1:1, победа Италии в серии пенальти

Итальянцам в последнее время очень тяжело против испанцев. В последних двух очных матчах "адзурри" владели мячом 25-30 процентов времени. Но сейчас "Фурия Роха" страдает от кадровых потерь, только начинает строить, ее тренер совершенно неопытен со взрослыми командами и под угрозой увольнения. А Манчини и его состав не блещут, но гораздо опытнее и должны быть готовы лучше. Хотя ясно, что легко никто не победит.