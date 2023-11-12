Бенфика - Спортинг. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 12.11.2023

В Португалии самым горячим, самым принципиальным противостоянием считается битва между "Порту" и "Бенфикой". Но ведь классическая картина дерби – это именно "Бенфика" против "Спортинга". Представители одного города. Арены обеих команд находятся неподалеку друг от друга. Отношения между болельщиками имеют очень переплетенную и насыщенную историю. А здесь еще и особый контекст – первый в турнирной таблице "Спортинг" придет в гости ко второму месту "Бенфики". Сам Бог велел...

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Чемпионат Португалии. Одиннадцатый тур

12.11.2023. "да Луж"

Арбитр в поле - Соареш Диаш

"Бенфика" 22:30 "Спортинг"

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Новости "Бенфики"

Все идет к тому, что "Бенфике" придется уже с декабря концентрироваться исключительно на внутренних соревнованиях. На плей-офф Лиги чемпионов нет уже даже математических шансов. Еще есть шансы на Лигу Европы, но даже их реализовать будет очень сложно. В такой ситуации "орлам" ничего другого не остается, кроме как извиняться перед болельщиками в матчах национального чемпионата.

Лучшей возможности сделать это, чем в матче со "Спортингом", не найдешь. Соперник по дерби. Соперник, опережающий "орлов" в турнирной таблице. Соперник, поражение которому может еще больше пошатнуть кресло под Роджером Шмидтом.

"Бенфике" в этом матче придется преодолевать определенные кадровые проблемы. Не сыграют травмированные Давид Нерес, Хуан Бернат, Александер Ба, Оркун Кокджу. А вот Анатолий Трубин должен быть на месте. Он проводит сильный сезон, хотя команда не всегда радует результатом.

Новости "Спортинга"

"Спортинг" тоже озабочен еврокубками, но дела там в целом идут значительно лучше, чем у "Бенфики". Команда еще не обеспечила себе выход в плей-офф, но близка к этому. Есть шансы даже на первое место. Однако и Соперники у "Спортинга" проще, ведь играют "львы" в Лиге Европы.

В начале октября там было поражение от "Аталанты". А вот во внутреннем чемпионате "Спортинг" остается единственной командой, которая еще не терпела неудачи. В десяти матчах в целом случилась только одна осечка – ничья с "Брагой" в начале сентября.

Кадровых потерь у "Спортинга" меньше, чем у "Бенфики". Не сможет сыграть один из основных нападающих Гени Катамо.

"Бенфика" - "Спортинг". Статистика личных встреч

Ни для кого не станет откровением то, что история этого противостояния очень богата. Это же местные гранды. Команды с огромными традициями. Всего между ними было сыграно более 180 матчей, довольно существенное преимущество – на стороне "Бенфики". Она добыла более чем на двадцать побед больше.

"Бенфика" - "Спортинг". Последние матчи команд

Во внутренних турнирах картина для "Бенфики" не критическая. Вообще. А вот на результаты Лиги чемпионов лучше не смотреть. Там просто боль – четыре поражения в четырех матчах. В том числе и в последнем туре, когда ещё в первом тайме "орлы" отхватили три гола от "Реал Сосьедада".

У "Спортинга" не только поражений мало, но и ничьих. В последних двенадцати матчах – только две потери очков. Это именно тот контекст, с которым и нужно подходить к дерби.

"Бенфика" - "Спортинг". Турнирное положение команд

"Спортинг" идет первым, опережая "Бенфику" на три очка. То есть "орлам" настоятельно рекомендовано не проигрывать, чтобы не отпускать конкурента в весомый отрыв. Соответственно, если выиграет "Бенфика", то у обеих команд будут одинаковые показатели.

"Бенфика" - "Спортинг". Ставка и коэффициенты

"Бенфика" - "Спортинг". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Лига чемпионов Лигой чемпионов, но во внутренних соревнованиях у "Бенфики" есть шарм, есть уверенность, которые помогают держать марку даже в кризисные периоды. Под давлением своих болельщиков "орлы" точно должны забить в ворота соперника, а в собственные не должны пропустить много из-за стены Анатолия Лунина. Предлагаем поставить на "тотал меньше 2.5".