Ференцварош - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 14.12.2023

Наиболее плотная и интригующая группа Лиги Конференций после пятого тура вдруг непривычно растянулась. Но интригу все же сохранила. Ясно лишь, что "Фиорентина" из группы вышла, а "Чукарички" останутся последними. С какого места выйдут итальянцы, то есть пройдут ли сразу в 1/8 финала либо вынуждены будут играть плей-офф? Кто ещё выйдет из группы - "Ференцварош" или "Генк"? Вопросы открыты.

14 декабря. 19:45. Лига Конференций. Группа F. Шестой тур

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Луиш Годинью (Португалия)

Состояние команд

1 Фіорентина 5 3 2 0 13-5 11 2 Ференцварош 5 2 3 0 8-5 9 3 Генк 5 1 3 1 6-5 6 4 Чукарічкі 5 0 0 5 2-14 0

Для первого места флорентийцам хватит ничьей. Победа "Ференцвароша" выведет туда его. Ничья оставит все как есть. А вот поражение венгров откроет окно для "Генка". Которому тогда хватит победы дома над "мальчиком для битья" группы "Чукаричками" с разницей в два мяча. Если победит с разницей в один - нужно будет считать общее число забитых.

Насколько "Фиорентина" будет настроена? Первое место все же хочется, чтобы избежать дополнительных матчей. На три фронта играть "фиалкам" очень тяжело. Неделю тому они прошли дома команду из Серии Б в Кубке лишь в серии пенальти, в лиге в последних семи матчах победили лишь дважды. С 27-го октября с разницей более одного мяча во всех турнирах побеждали лишь однажды - дома последнюю команду Серии А.

В последнем матче состоялась ничья 1:1 в гостях против "Ромы". Там "Фиорентина" пропустила ранний гол, далее полностью доминировала, но создала мало. Забила сразу после удаления в составе соперника на 64-ой минуте, но больше забить не смогла. Даже против девятерых после 87-ой минуты. Учитывая игру, главный тренер Винченцо Итальяно говорил о "стакане на три четверти полном", но ужасная реализация неисправима.

У "Ференцвароша" проблем гораздо больше. Он второй в своей лиге с отставанием в четыре очка от лидера. Выиграл там лишь один из шести последних матчей. Впервые с 2016-го года не станет зимним чемпионом. Раунд в Кубке дома пройден лишь в овертайме. Для клуба с бюджетом как минимум в два раза большим, чем у любого другого венгерского, это провал.

Выходит, смена тренера не помогла, и Деян Станкович под давлением. Лига Конференций в такой ситуации стает чуть ли не отдушиной, единственным шансом серба удержаться на посту.

В последнем матче он проиграл в гостях как раз лидеру "Пакшу". Пропустил два ранних гола, отыграл один в середине второго тайма, но на 77-ой минуте получил красную карточку, а на 85-ой - пропустил третий. В итоге завершилось со счетом 2:3.

Обе команды играют в активный футбол. Но создают недостаточно, а реализуют очень мало. Обеим тяжело в каждом матче. В предыдущем туре обеим пришлось совершать камбек, и "Фиорентина" забила победный мяч "Генку" на 82-ой минуте, а "Ференцварош" "Чукаричкам" - на 98-ой. В четвертом же туре итальянцы победили в Сербии лишь со счетом 1:0, а венгры дома не победили "Генк" вообще.

Последние матчи команд

Кадры

Станкович сообщил, что во вторник тренировались лишь 14 игроков. Даже неясно, посчитал ли он и вратарей, либо лишь полевых. Нгуен, Гояк и Барат даже не в заявке на турнир. Лучший бомбардир команды Барнабас Варга вернулся, но не готов играть 90 минут. Так что выбор невелик.

У "Фиорентины" почти все в сборе. Хотя лучший бомбардир Нико Гонсалес по-прежднему не в форме. Ожидается ротация, но ее скамья запасных очень сильна и близка по уровню к первому составу. Проблема на правом фланге обороны, где Додо травмирован, а юный Кайоде очень нестабилен. И в атаке, где центрфорварды Бельтран и Нзола забили во всех турнирах по три мяча.

Артур, Соттил, Бонавентура и дисквалифицированный Бираги точно отдохнут. Игроки стартового состава.

"Ференцварош": Дибус, Макрецкис, Аанеба, И. Сиссе, Чивич, Бешич, Эсити, Абу Фани, Закариассен, Пешич, Маркиньос

"Фиорентина": О. Кристенсен, Кайоде, Миленкович, Раньери, Паризи, Мандрагора, Данкан, Барак, Иконе, Бельтран, Куаме

Цифры и факты

"Фиорентина" и "Ференцварош" встречались однажды. В нынешнем турнире во Флоренции был зафиксирован счёт 2:2. Венгры вели со счетом 2:0, но пропустили на 66-ой и 93-ей минутах

В нынешнем розыгрыше Лиги Конференций "Фиорентина" забивала во всех пяти матчах и в целом набрала 13 голов. "Ференцварош" забивал в четырех и набрал восемь

"Ференцварош" побеждал в основное время лишь в двух из девяти последних матчей во всех турнирах при четырех ничьих и трех поражениях

"Фиорентина" побеждала в основное время в четырех из девяти своих последних матчей во всех турнирах, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. Ничьей в основное время завершились два ее последних матча. Прервав серию из десяти без такого результата

В своих последних девяти матчах во всех турнирах каждая из команд побеждала с разницей более одного мяча лишь однажды

"Ференцварош" не выиграл четыре последних домашних матча во всех турнирах в основное время, "Фиорентина" не выиграла три из последних четырёх гостевых

Прогноз: Ференцварош - Фиорентина 2:2

Станкович говорит, что "для таких матчей мы и играем в футбол". Дома, решающий, при заполненных шумных трибунах. О болельщиках говорит и Итальяно. Но и о желании занять первое место в группе.

"Ференцварош" в плохом положении в лиге, еще даже не вышел из группы ЛК, а "Фиорентина" в лиге борется за Топ-4 и смотрит туда, из группы ЛК же уже вышла. То есть венгры должны превзойти итальянцев по мотивации. Но последние сильнее по игре.

Ничья? Она устроит обеих. Хотя Итальяно вопрос на тему разозлил, и он отвечал словами о профессионализме и уважении к игре.