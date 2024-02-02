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Нигерия – Ангола. Анонс и прогноз четвертьфинала Кубка Африки на 02.02.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Нигерией и Анголой в рамках четвертьфинала Кубка Африки
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Африканских Наций. Четвертьфинал.
2 февраля. 19:00. Абиджан. "Феликс Уфуэ-Буаньи"
Главный судья: Исса Си (Сенегал)
Трансляция: Megogo Football 1
После того, как в первом туре группового этапа подопечные Жозе Пезейру сыграли вничью против Экваториальной Гвинеи, у многих закрались сомнения по поводу готовности "суперорлов" к этому Кубку Африки. Тем более не в лучшей форме к турниру подошел и лидер команды Виктор Осимхен, впрочем они начали все исправлять и уже на стадии четвертьфинала встретятся с сенсационной Анголой, которую мало кто ожидал видеть на этой стадии перед началом Кубка.
Новости Нигерии
Главной проблемой нигерийской сборной на этом турнире называют Виктора Осимхена. Нет, нападающий "Наполи" ни в коем случае не создает неприятностей собственной команде, однако те ожидания, с которыми он приехал на Кубок Африканских Наций, пока что вообще не оправдываются.
Но статус главной звезды турнира, особенно в отсутствие Салаха, у него никто не заберет, однако хочется увидеть звездность и статус лидера не только на бумаге, но и на футбольном газоне. Начинаются решающие матчи и Виктору точно пора просыпаться.
На пути к этой стадии команда одолела Кот-д'Ивуар и Гвинею-Бисау в рамках группового турнира, а на стадии 1/8 они оказались сильнее Камеруна, в том матче дублем отметился Лукман. Стоит отметить и то, что после первого тура в рамках группы "суперорлы" не пропустили ни одного гола. То есть если в атаке ожидается больше мощи, то по крайней мере сзади все надежно.
Новости Анголы
Команда Педру Гонсалвеша не хватает звезд не только с неба, но и из собственного состава. На самом деле в команде нет именитых исполнителей, но для успеха необязательно иметь именно звездных игроков, можно просто быть сыгранным и единым коллективом. Именно это и помогает Анголе на этом турнире.
"Черные антилопы" имеют такие же результаты, как и их оппоненты: ничья в первом матче группового этапа, а дальше - исключительно победы. Начался их путь ничьей против Алжира (1:1), а дальше победы над Мавританией (3:2), Буркина-Фасо (2:0) и Намибией (2:0). Бросается в глаза и то, что на данный момент жребий был достаточно приятным и единственный соперник, который номинально гораздо сильнее, а именно Алжир, создал им проблем, но и с ними команда справилась, оформив ничью.
Матч против Нигерии становится реально серьезным вызовом для этой команды и далеко не факт, что даже собранной командой они смогут что-то показать против африканских бразильцев.
Личные встречи
28.01.18 КАН Нигерия — Ангола 2:1 (после ЕТ)
11.01.12 МТМ Нигерия — Ангола 0:0
18.06.05 ЧМ (КВАЛ) Нигерия — Ангола 1:1
20.06.04 ЧМ (КВАЛ) Ангола — Нигерия 1:0
12.08.89 ЧМ (КВАЛ) Нигерия — Ангола 1:0
Цифры и факты
- В последних 3 матчах между Анголой и Нигерией после 90 минут фиксировалась ничья;
- В последних 5 матчах во всех турнирах между Нигерией и Анголой проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Что касается проблем с составом, то у Нигерии под вопросом участие в матче Стэнли Нвабали, все остальные полностью готовы начинать эту игру. А у Анголы будет пропускать встречу основной голкипер Неблу, ведь в прошлом матче против Намибии он был удален с поля прямой красной карточкой. Теперь отбывает дисквалификацию.
Нигерия, 3-4-2-1: Узохо — Аджайи, Труст-Эконг, Бесси — Айна, Оньека, Ивоби, Сануси — Лукман, Симон — Осимхен
Ангола, 4-3-3: Синьори — Эдди, Гаспар, Буату, Карнейру — Фреди, Шоу, Эстрела — Жилберту, Мабулулу — Дала
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Нигерией и Анголой от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Опираться на результаты прошлого не стоит, ведь это были матчи, в которых играли совсем другие футболисты, нужно оценивать то, что мы видим здесь и сейчас. Вряд ли сухая серия Нигерии продолжится, мы верим в силу Анголы и рассчитываем на 1 гол от них, но итоговая победа будет именно за "суперорлами".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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